Die Saison des FC Grenchen war «okay, aber sicher nicht perfekt».

Fussball 2. Liga inter Grenchen-Trainer Mirko Recchiuti im Saisonrückblick: «Wir spielen nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen» Mit der drittbesten Abwehr und der drittschlechtesten Offensive der Gruppe 5: Der FC Grenchen beendet die dritte Saison in der 2. Liga inter auf dem siebten Platz. «Okay, aber sicher nicht perfekt», lautet das Fazit von Trainer und Sportchef Mirko Recchiuti im Rückspiegel. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 17.06.2022, 15.23 Uhr

Nach den Plätzen zehn und fünf in den Halb-Saisons 2019/2020 und 2020/21 schliesst der FC Grenchen die erste komplette Saison in der 2. Liga inter als Tabellensiebter ab. Carole Lauener

Zum Abschluss der Saison setzte der FC Grenchen noch einmal ein dickes Ausrufezeichen. Das Team von Mirko Recchiuti fügte dem Ligadominator Rotkreuz in der 26. Runde die erste Niederlage zu.

«Wir zeigten im letzten Spiel den richtigen Ehrgeiz und eine gute Leistung», kommentiert der FCG-Trainer den abschliessenden 3:1-Erfolg. «Man hat gesehen, wie viel Potenzial in unserer Mannschaft steckt und dass wir an einem guten Tag auch die ganz Grossen der Liga ärgern können.»

Den 2:1-Derbysieg in der Rückrunde gegen den Tabellenletzten FC Wangen bei Olten musste sich Mirko Recchiutis (r.) Team hart erarbeiten. Carole Lauener

Der FC Grenchen schliesst die erste komplette Saison seit dem Aufstieg 2019 auf dem siebten Platz ab. Dies sei mehr oder weniger die Klassierung, die man vor der Saison erwarten durfte, so Mirko Recchiuti:

«Die Saison war okay, aber sicher nicht perfekt. Wir hätten am Ende auch zwei, drei Plätze weiter oben stehen können. Der Rückstand auf den vierten Platz beträgt drei Punkte.»

Als Highlights bezeichnet er die Siege gegen die Top-4-Klubs Rotkreuz, Dietikon und Schöftland: «Wir waren auf Augenhöhe mit den Spitzenteams.» Zudem ist Recchiuti mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden: «Diverse junge Spieler haben im Verlauf der Saison einen grossen Schritt nach vorne gemacht und gezeigt, dass sie in Zukunft eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen können.»

Dies entspreche dem Konzept des FC Grenchen. «Unsere Grundidee lautet, jungen, talentierten Spielern, die vom Leistungssport kommen, eine Plattform zu bieten, um sich zu entwickeln oder auch ihre Karriere neu zu lancieren.»

Drittbeste Abwehr und drittschlechteste Offensive

Was beim Blick auf die Schlussrangliste auffällt: Nur der Leader Rotkreuz und der drittplatzierte FC Dietikon kassierten weniger Gegentreffer als die Grenchner. Auf der anderen Seite gibt es indes nur zwei Teams, die weniger Tore erzielten – die beiden Ligaschlusslichter Einsiedeln und Wangen bei Olten.

Grenchens Topskorer Scott Mbemba (r.) im Zweikampf mit dem Wangner Mordecai Kingsley. Carole Lauener

«Wir hatten in der Vorrunde eine Phase, in der wir Probleme im Spielaufbau bekundeten und uns in der Offensive die nötige Qualität fehlte, um genügend Chancen zu kreieren», begründet Recchiuti, der im Training deshalb viel Zeit ins Offensivspiel investiert habe.

«Wir erspielten uns dann auch mehr Chancen, aber leider war die Auswertung nicht immer zufriedenstellend. In den letzten Spielen klappte es gut – lieber spät als nie. Aber wir müssen weiter daran arbeiten.»

Für eine noch besser Klassierung habe auch die nötige Konstanz gefehlt. Man habe nicht in jedem Match das Maximum abrufen können. «Die Mentalität muss noch besser werden», sagt Recchiuti. «Es ist schade, wenn wir gegen vermeintlich schwächere Gegner anders auftreten als gegen die Spitzenteams. Auf der anderen Seite sind solche Leistungsschwankungen aber auch logisch bei einer so jungen Mannschaft. Da fehlt uns sicher auch etwas die Erfahrung.»

Gianluca Moser (rechts) kam auf die Rückrunde vom Zweitligisten FC Subingen zum FC Grenchen und erzielte zwei Tore. Carole Lauener

Ein Negativpunkt der Saison betrifft die Fair-Play-Rangliste. Nur zwei Teams in der Gruppe 5 holten mehr Strafpunkte als der FC Grenchen. «Es fällt auf, dass es auch in den anderen Gruppen viele Klubs mit weit über 100 Strafpunkten gibt. Damit will ich meine Spieler nicht in Schutz nehmen, es zeigt aber, dass bei den Schiedsrichtern die Karten in dieser Saison wohl etwas lockerer sassen», sagt Recchiuti.

Und er stellt klar: «Wir sind keine Mannschaft, die immer mit dem Messer zwischen den Zähnen spielt. Aber wir müssen uns in Sachen Karten klar verbessern. Denn die Sperren haben uns Punkte gekostet.»

Mirko Recchiuti ist seit vier Jahren Trainer und Sportchef des FC Grenchen. Hans Peter Schläfli

Vier Spieler werden den FC Grenchen verlassen

Ian Schläppi geht in die 1. Liga. zvg

Nach der Saison ist vor der Saison: Für Mirko Recchiuti steht in den nächsten Wochen die Arbeit als Sportchef im Vordergrund. Vier Abgänge sind fix

Innenverteidiger Ian Schläppi, der in dieser Saison jede Minute der insgesamt 26 Meisterschaftsspiele absolviert hat, wechselt zum FC Solothurn in die 1. Liga.

Angreifer Stéphane Essomba, der mit drei Toren hinter Scott Mbemba (9) und Samuel Zayas (8) Grenchens drittbester Skorer war in dieser Saison, «sucht bei einem anderen Klub eine neue Herausforderung».

Dominik Feuz zieht es in die 2. Liga zum FC Subingen und Cesar Ledesma beendet seine Karriere. Zuzüge kann Mirko Recchiuti noch keine vermelden – viele braucht es aber auch nicht, weil das Gros des Teams zusammenbleibt.

«Wir sind uns hochtourig am Umschauen», sagt der Trainer und Sportchef. «Wir werden sicher keine Schnellschüsse machen. Die neuen Spieler müssen ins Team passen – und sonst finden wir interne Lösungen.»

Nächste Woche steht für den FC Grenchen noch ein Blitzturnier auf dem heimischen Brühl an. Mit dabei sein werden auch sechs Testspieler, verrät Mirko Recchiuti. Dann ist die Kampagne 2021/22 für die Grenchner definitiv abgeschlossen und die Spieler bekommen eine vierwöchige Pause vom Fussball. Den Auftakt der neuen Saison bildet das erste Training am 25. Juli. «Dann werden hoffentlich alle Spieler gut erholt aus den Ferien zurück sein», hofft Recchiuti.

