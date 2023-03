Der FC Grenchen will im ersten Spiel ein Ausrufezeichen setzen.

Fussball 2. Liga inter Grenchen-Trainer Michael Obrecht vor seinem Debüt: «Wir wollen im ersten Spiel ein Ausrufezeichen setzen» Der FC Grenchen startet vom zehnten Tabellenplatz in die Rückrunde der 2. Liga inter. Mit einem neuen Chef an der Seitenlinie, vier Winterzuzügen und einem neuen System. Mit einer Doppelspitze will Michael Obrecht seiner Mannschaft mehr Offensivkraft verleihen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 10.03.2023, 17.00 Uhr

Michael Obrecht bespricht sich vor dem Training mit Aussenverteidiger Semir Ressil. José R. Martinez

Michael Obrecht zeigt sich zwei Tage vor seinem ersten Pflichtspiel als Grenchen-Trainer entspannt: «Wir haben gut gearbeitet. Deshalb freue ich mich jetzt wahnsinnig auf den Start der Rückrunde. Es kribbelt richtig in mir.» Knapp neun Wochen dauerte die Vorbereitung. Obrecht macht seiner Mannschaft ein Kompliment: «Die Trainingspräsenz lag durchschnittlich bei über 90 Prozent. Die Spieler haben super mitgemacht – ich bin sehr zufrieden.»

Als Highlight bezeichnet der 38-Jährige das einwöchige Trainingslager in der Nähe von Alicante an der Costa Blanca. 22 Spieler waren mit dabei. «Wir hatten ideale Platzverhältnisse. Natürlich konnten wir auch den Zusammenhalt kitten», blickt er zurück. Zuversichtlich stimmen ihn auch die Testspiele: jeweils ein 1:1 gegen Tavannes/Tramelan und Besa Biel (beide 2. Liga inter), ein 2:2 gegen den Erstligisten Langenthal sowie ein 2:1-Sieg gegen den FC Erguël aus der 2. Liga inter.

«Das sind gute Teams. Es ist erfreulich, dass wir kein Spiel verloren haben und jederzeit auf Augenhöhe waren», so Obrecht. Er hat einen Systemwechsel vorgenommen. In der Rückrunde wird der FC Grenchen mit einer Doppelspitze auflaufen. In der Vorrunde agierten die Grenchner noch mit einem Stürmer und einem Fünfer-Mittelfeld. Obrecht will mit der Umstellung mehr Offensivpower erreichen. «Die Jungs mussten sich zuerst an das neue System gewöhnen», sagt er, «ich kann nach den Testspielen aber ein positives Fazit ziehen. Wir kamen zu vielen Chancen und haben in jedem Spiel getroffen.»

Eine neue Nummer 1 zwischen den Pfosten

Die Grenchner verpflichteten in der Winterpause vier neue Spieler. Weil Goalie Jeffrey Grosjean die gesamte Rückrunde wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, wurde Breogan Espasandin geholt. Der 26-Jährige machte 50 Spiele in der 2. Liga inter für Béroche-Gorgier, Biel und Moutier. Zuletzt war er Ersatzgoalie beim FC Biel in der Promotion League. «Er ist sehr flink, sicher bei hohen Bällen und auch mit dem Fuss begabt», beschreibt Obrecht die neue Nummer 1. «Ihm fehlt noch etwas die Spielpraxis. Ich bin mir aber sicher, dass er eine Verstärkung sein wird, wenn er im Rhythmus ist.»

Die drei weiteren Neulinge sind Luca Simmen (vom FC Solothurn) sowie Alec Dogan und Sergio Henzi, die zuletzt pausiert haben. «Luca ist erst 19 und hat einen enormen Willen. Er hat problemlos reingefunden in die Mannschaft und wird in der Rückrunde auf jeden Fall zu seinen Minuten kommen», sagt Obrecht.

Dogan, der 2021/22 für den Zweitligisten Trimbach gespielt hat, musste sich zuerst an das höhere Niveau gewöhnen, der ehemalige Junior des FC Basel sei aber in jedem Training und arbeite hart an sich, so Obrecht. «Sergio Henzi dagegen konnte wegen einer Verletzung nicht die ganze Vorbereitung absolvieren. Wir bauen ihn behutsam auf. Man sieht aber jetzt schon, wieso er einige Einsätze für den FC Solothurn in der 1. Liga hatte.»

Im Minimum den zehnten Platz verteidigen

Drei Spieler haben den FC Grenchen im Winter verlassen: Gianluca Moser (neu beim FC Lommiswil), Altin Dakaj (FC Iliria) und Enis Musai (FC Naters). Das Kader umfasst insgesamt 25 Spieler. Nebst Jeffrey Grosjean und Sergio Henzi ist momentan auch noch Noël Rüegg verletzt. «Er tastet sich nach einer Kopfverletzung langsam wieder heran. Wir wollen nichts riskieren», gibt Michael Obrecht ein Gesundheitsupdate.

Im ersten Rückrundenspiel wird auch Robin Müller fehlen, der seine letzte Sperre absitzt. Der FC Grenchen startet vom zehnten Tabellenplatz aus in die zweite Saisonhälfte. Der erste Gegner im neuen Kalenderjahr ist der FC Red Star, der drei Plätze vor den Grenchnern klassiert ist. Die Begegnung in der Vorrunde endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Mindestens ein Punkt soll auch am Samstag herausschauen. «Wir werden uns nicht verstecken», sagt Obrecht. «Wir fahren nach Zürich, um zu gewinnen – dieses Selbstvertrauen müssen wir haben. Wir wollen gleich im ersten Spiel ein Ausrufezeichen setzen. Ein guter Start würde uns Rückenwind geben.» Die Grenchner wollen in der zweiten Saisonhälfte im Minimum Platz zehn verteidigen.

