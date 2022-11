Der FC Grenchen trifft noch auf die beiden Ligaschlusslichter

Fussball 2. Liga inter Grenchen-Captain Samuel Zayas vor den letzten beiden Spielen: «Wir brauchen sechs Punkte, damit wir eine ruhige Pause haben» Der FC Grenchen um Topskorer Samuel Zayas trifft in den letzten beiden Spielen der Vorrunde noch auf die Tabellenschlusslichter Regensdorf und Mutschellen. «Wir sind zu Hause noch ungeschlagen und darauf bauen wir», sagt der 35-jährige Stürmer. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 17.11.2022, 09.29 Uhr

Samuel Zayas (r.) ist mit sechs Saisontoren der Topskorer des FC Grenchen. Hans Peter Schläfli

Der FC Grenchen befindet sich im Abstiegskampf. Captain Samuel Zayas spricht denn auch von der schwierigsten Saison, seit er den Klub 2018/19 mit 17 Toren zum Aufstieg in die 2. Liga inter geschossen hat: «Wir können sicher nicht zufrieden sein mit den bisherigen Resultaten. Die vielen Verletzten und Gesperrten sind das Hauptproblem. Wenn immer vier, fünf Stammspieler fehlen, fällt das bei uns sehr ins Gewicht und wird vom Gegner auf diesem Niveau bestraft.»

In den ersten sieben Spielen wechselten sich bei den Grenchnern Unentschieden und Niederlagen ab. Zu Hause holten sie viermal einen Punkt, auswärts schaute dagegen in drei Spielen nichts Zählbares heraus. Dann kam das Spiel in Windisch, das kurz vor Schluss beim Stand von 1:1 abgebrochen und bis jetzt nicht gewertet wurde – ein Rekurs ist hängig.

Es war eines von zwei Spielen, bei denen Zayas nur als Zuschauer dabei war. Leider, wie er sagt: «Mit meiner Erfahrung hätte ich die Situation vielleicht etwas beruhigen können. Dass es zu diesem Getümmel kam, ist schade. Das sollte nicht sein.» Der FC Grenchen wurde für die unrühmlichen Szenen in seinen Augen zu hart bestraft: «Wir haben uns vor allem gewehrt. Es wurden dann auch Spieler gesperrt, die gar nicht involviert waren. Ich fände einen Forfait-Sieg für uns gerecht. Es wäre bitter, wenn wir keinen Punkt bekommen würden.»

Gegen den FC Unterstrass führte Samuel Zayas den FC Grenchen mit einem Doppelpack zum ersten Saisonsieg. Hans Peter Schläfli

Im neunten Versuch endlich der erste Saisonsieg

Eine Woche nach den Tumulten in Windisch, also erst im neunten Saisonspiel, konnte der FC Grenchen den Bann mit dem ersten Saisonsieg brechen – 2:1 gegen den FC Unterstrass dank eines Zayas-Doppelpacks. Aus den letzten drei Spielen resultierte noch ein weiterer Sieg. Beim 2:0 daheim gegen Pratteln sorgte Zayas nach einer Viertelstunde für das wegweisende 1:0.

Auswärts dagegen setzte es bei den Old Boys (2:5) und beim FC Dietikon (1:5) zwei weitere Niederlagen ab. In der Fremde holten die Grenchner noch keinen einzigen Punkt in der laufenden Meisterschaft. In der Tabelle belegen sie aktuell den letzten Nichtabstiegsplatz. Der FC Unterstrass direkt unter dem Strich hat wie Grenchen zehn Punkte auf dem Konto. Die Schlusslichter sind Regensdorf und Mutschellen mit sechs und drei Punkten. Und genau diese beiden warten noch auf den FC Grenchen, bevor es in die Winterpause geht.

«Wir brauchen sechs Punkte, damit wir eine ruhige Pause haben», sagt Zayas. Am Samstag empfängt sein Team den FC Regensdorf. «Wir sind zu Hause noch ungeschlagen, das ist etwas Positives an dieser Vorrunde und darauf bauen wir», blickt der 35-jährige Stürmer voraus. «Der grosse Platz liegt uns. Die Gegner brauchen oft einen Moment, um sich daran zu gewöhnen. Diesen Vorteil müssen wir ausnutzen.»

In Führung liegend oft unerklärlich passiv

Mit sechs Toren ist Samuel Zayas der Topskorer der Grenchner. Doch seine Treffer haben sich in dieser Saison nicht immer ausbezahlt. «Wir gingen oft in Führung und wurden dann unerklärlicherweise passiv, wollten das Resultat verwalten und gaben so viele Punkte aus den Händen – das nervt mich», sagt er. «Das Problem war oft, dass wir zu wenig Erfahrung auf dem Platz hatten und uns mit diesem jungen Team die Cleverness fehlte.»

Samuel Zayas spielte bis 2015 für den FC Grenchen in der 1. Liga. Nach einem Abstecher zum FC Solothurn kehrte er 2017 zum FCG zurück. José R. Martinez

Zayas ist der älteste Spieler im Kader des FC Grenchen. Er absolvierte schon mehr als zehn Saisons für den Klub; bis 2015 in der 1. Liga, nach einem Abstecher zum FC Solothurn kehrte er 2017 zurück. «Ich bin zufrieden mit meinen Leistungen in der Vorrunde», bilanziert er, «ich bin fitter und konstanter als in der vergangenen Saison. Es wären aber sicher noch drei, vier Tore mehr möglich gewesen.»

Am Tag nach einem Spiel überlege er sich mittlerweile manchmal, wieso er die Schmerzen noch auf sich nehme, ans Aufhören denkt der wirblige Offensivspieler aber noch nicht ernsthaft – zum Glück für den FCG: «Ich brauche diesen Kick und würde gerne noch zwei, drei Jahre auf diesem Niveau spielen. Mein absoluter Traum wäre es, Grenchen noch einmal in die 1. Liga zu schiessen.»

