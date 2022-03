FC Grenchen startet Rückrunde mit vier Neuen und drei Abgängen.

Fussball 2. Liga inter Der FC Grenchen will in der Rückrunde sein richtiges Gesicht zeigen Die Grenchner starten vom neunten Tabellenplatz in die zweite Saisonhälfte. Nicht mehr im Team sind Pascal Nussbaumer (neu FC Lommiswil), Sergio Salas (FC Biberist) und Dzenis Poljak (Pause). Trainer Mirko Recchiuti hat die Abgänge mit vier Neuzugängen kompensiert. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 10.03.2022, 10.37 Uhr

Trainer Mirko Recchiuti will in der Rückrunde von seinem Team mehr Konstanz und Tore sehen. Hans Peter Schläfli

Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SC Schöftland beginnt für den FC Grenchen am Samstag die Rückrunde in der 2. Liga inter. Mirko Recchiutis Team beendete die erste Hälfte der Saison mit einer ausgeglichenen Bilanz von fünf Siegen, fünf Niederlagen und drei Unentschieden auf dem neunten Platz. Konstanter auftreten und mehr Tore schiessen: So lauten die Ziele für die Rückrunde.

Die Grenchner verzeichnen in der Winterpause drei Abgänge. Der 22-jährige Offensivspieler Dzenis Poljak legt aufgrund einer Weiterbildung eine Pause ein. Pascal Nussbaumer kehrt nach zweieinhalb Jahren zum FC Lommiswil in die 2. Liga zurück. Der Abgang des 25-jährigen Aussenläufers hat ebenfalls berufliche Gründe. «Er studiert in Zürich, der Aufwand mit dem Pendeln wurde ihm zu gross», erklärt Recchiuti. Er spricht von einem herben Verlust: «Nussbaumer ist ein sehr guter Spieler, der immer vollen Einsatz bringt. Aber ich kann seinen Entscheid nachvollziehen.»

Pascal Nussbaumer kehrte in der Winterpause zum FC Lommiswil in die 2. Liga zurück. Hans Peter Schläfli

Auch Sergio Salas hat den FCG verlassen. Der 20-jährige Innenverteidiger kam in der Vorrunde zu zwei Kurzeinsätzen. Recchiuti versuchte ihn im Winter zum Sechser umzuformen. Was auch gut geklappt habe. Dann kam das Interesse vom Zweitligisten FC Biberist. «Ich wollte dem Wechsel auf keinen Fall im Weg stehen, denn ich kann Sergio nicht mehr Minuten garantieren.»

Drei ehemalige Schützlinge und einer für die Zukunft

Den drei Abgängen stehen vier Zuzüge gegenüber. Vom Berner Drittligisten Herzogenbuchsee holte Recchiuti die 22-jährigen Zwillinge Neel und Noël Rüegg, welche er bereits von seiner Zeit beim Nachwuchs des FC Solothurn kennt. «Wir blieben immer in Kontakt und tauschten uns in jeder Transferperiode aus», sagt er. «Sie sind ehrgeizig und die Vorrunde verlief für sie nicht wie erwartet. So kam der Transfer zu Stande.» Neel Rüegg ist Aussenverteidiger, Noël zentraler Mittelfeldspieler.

Noel Rüegg kam in der Winterpause vom FC Herzogenbuchsee. zvg

Auch Zwillingsbruder Neel Rüegg trägt neu das Trikot des FC Grenchen. zvg

Vom FC Subingen stiess mit Offensivspieler Gianluca Moser ein weiterer ehemaliger FC-Solothurn-Junior zu den Grenchnern. Der 21-Jährige spielte seit 2018 bei Subingen, darunter ein Jahr in der 2. Liga inter, und soll den Abgang von Pascal Nussbaumer kompensieren. Das letzte Puzzlestück für das Rückrundenkader ist Louis Blösch, den Recchiuti von der zweiten in die erste Mannschaft befördert hat. «Er ist erst 17, hat in der 4. Liga aber schon sehr viele Tore erzielt», begründet er, «wir brauchen einen Stürmer, den wir langsam an die 2. Liga inter heranführen können.»

Gianluca Moser (r.) kommt vom FC Subingen aus der 2. Liga. Patrick Luethy

Der erste 17-jährige Offensivspieler Louis Blösch wurde wegen seiner starken Leistungen in der zweiten Mannschaft ins Fanionteam befördert. zvg

Recchiuti ist zufrieden mit den Transfers: «Wir wollten die Spieler, die uns verlassen haben, mindestens gleichwertig ersetzen. Das ist uns gelungen.» Weil mit Semir Ressil und Visar Aliu zwei Spieler die Rückrunde aufgrund von Verletzungen verpassen, sei das Kader etwas knapp, er habe es aber nicht «künstlich vergrössern wollen». Weil sich dies womöglich negativ auf die Qualität in den Trainings ausgewirkt hätte.

Konstanter spielen und mehr Tore schiessen

Konstanz hinzubekommen sieht Recchiuti als grösste Herausforderung für die Rückrunde: «Die Inkonstanz ist unsere Konstanz, das haben die Testspiele gezeigt. Wir schlagen einen Erstligisten und kassieren eine Woche später eine Klatsche gegen einen Gegner aus der 2. Liga inter. Diese zwei Gesichter sind ganz klar ein mentales Problem, an dem wir arbeiten müssen.»

Mit diesem Team bestreitet der FC Grenchen die Rückrunde 2021/22. zvg

Eine weitere Baustelle ist die Torproduktion. Nur die beiden Liga-Schlusslichter Wangen und Einsiedeln erzielten in der Vorrunde weniger Tore als der FCG. Recchiuti will in der Offensive «einen Zacken zulegen». Darauf habe er in der Vorbereitung den Fokus gelegt: «Wir müssen kreativer und variabler werden mit dem Ball, damit wir zu mehr Chancen und so auch zu mehr Toren kommen.» Gleichzeitig müsse aber die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmen. Etwas, was Grenchens erstem Gegner in der Vorrunde sehr gut gelungen sei, so Mirko Recchiuti: «Das wird ein schwieriges Auswärtsspiel. Schöftland ist offensivstark und hinten sehr solide. Wenn wir etwas mitnehmen wollen, müssen wir unser richtiges Gesicht zeigen.»

