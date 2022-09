Der FC Grenchen ist nach fünf Saisonspielen noch ohne Sieg

Fussball 2. Liga inter Der FC Grenchen ist noch ohne Sieg: «Wir müssen hinten unsere alte Stärke wiederfinden», sagt Trainer Mirko Recchiuti Nur drei Punkte aus fünf Spielen: Der FC Grenchen wartet in der 2. Liga inter auf den ersten Dreier. «Das Niveau in der Liga ist deutlich gestiegen. Es gibt in dieser Saison keine Punktelieferanten», so Trainer Mirko Recchiuti. Am Samstag gastiert der FCG beim Tabellenachten Liestal. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 21.09.2022, 16.36 Uhr

Scott Mbemba (r.) hat die bisherigen fünf Spiele über die volle Distanz absolviert und dabei drei Treffer erzielt. José R. Martinez

Daheim dreimal unentschieden gespielt, auswärts zweimal verloren: Nach fünf Spielen ist der FC Grenchen in der 2. Liga inter unter dem Strich klassiert. «Drei Punkte sind zu wenig. Dass wir noch kein Spiel gewinnen konnten, ist sicher keine zufriedenstellende Situation», sagt Mirko Recchiuti.

Von einer Krise will der 42-jährige Trainer aber nicht sprechen: «Nach fünf Spielen werden wir nicht alles in Frage stellen, was wir uns in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Es ist aber auch klar, dass die 2. Liga inter im jetzigen Format für den FC Grenchen eine grosse Herausforderung ist. Mit dem Willen allein gewinnt man keine Spiele mehr.»

Nach dem 1:1 gegen den FC Red Star zum Saisonstart unterlagen die Grenchner im zweiten Spiel dem SC Zofingen mit 1:2 – wegen eines Gegentreffers in der Nachspielzeit, der Recchiuti ärgert. Wie auch das anschliessende 2:2 gegen den FC Bubendorf. Die Grenchner drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit dank der Tore von Scott Mbemba (46.) und Samuel Zayas (58.), mussten sich am Schluss aber mit einem Punkt begnügen. «Ein Konzentrationsfehler kostete uns den Sieg», so Recchiuti.

Das bislang klarste Ergebnis ist das 1:3 gegen den SV Muttenz. Nach einer Viertelstunde lagen die Grenchner bereits mit 0:2 im Rückstand. «Wir waren in den ersten zwanzig Minuten einfach nicht da – das kannst du dir nicht erlauben», blickt Recchiuti zurück. «Du gewinnst keinen Match in den ersten zwanzig Minuten, aber du kannst ihn verlieren. Spätestens ab der zweiten Halbzeit waren wir dann auf Augenhöhe mit dem Gegner.»

Am Samstag resultierte im dritten Heimspiel der Saison das dritte Unentschieden. Samuel Zayas traf in der zehnten Minute zum 1:0 für den FC Grenchen, der SC Binningen kam allerdings postwendend zum Ausgleich. Weitere Treffer fielen keine mehr.

Samuel Zayas erzielte bisher zwei Tore, im letzten Spiel musste er verletzt raus. José R. Martinez

Einige Leistungsträger nicht hundertprozentig fit

Dass die Grenchner, die die vergangene Saison auf Platz sieben abgeschlossen haben, heuer nur mühsam in die Gänge kommen, liegt laut Mirko Recchiuti auch am Verletzungspech. Gegen den SC Binningen musste er auf Visar Aliu, Edonis Asani, Gianluca Moser sowie Noël und Neel Rüegg verzichten. Und im Verlauf des Spiels mussten Samuel Zayas und Erblin Shaqiri angeschlagen ausgewechselt werden. «Es gibt zudem ein paar Spieler, die wegen einer Verletzung fast die gesamte Vorbereitung verpasst haben und deshalb noch nicht ihr Top-Level erreichen», erklärt Recchiuti.

Die vielen Absenzen führten dazu, dass er seine Mannschaft immer wieder umstellen musste. «Deshalb fehlen die Automatismen – wir bringen keine Konstanz rein», sagt er. Dies wirkt sich vor allem auf die Defensive negativ aus. In den bisherigen fünf Saisonspielen konnten die Grenchner nie mit den gleichen vier Abwehrspielern auflaufen. Neel Rüegg, der in der Rückrunde hinten links gesetzt war, bestritt heuer erst 25 Minuten. Für ihn übernahmen in dieser Saison schon Aaron Sperisen, Erblin Shaqiri und David Spaqi die Aussenverteidigerposition.

Im Abwehrzentrum musste der FCG ebenfalls variieren. Der eigentliche Sechser Robin Müller musste hinten mehrmals aushelfen. Erst durch die Rückkehr von Abwehrchef Waylon Grosjean hat sich die Situation zuletzt entspannt. «Waylon hat es sehr gut gemacht», lobt Recchiuti, «er war lange Zeit verletzt und hat die letzten zwei Spiele praktisch ohne Vorbereitung absolviert.»

Der Sechser Robin Müller (r.) musste oft in der Innenverteidigung ran. José R. Martinez

Ein Kränzchen windet er auch dem erst 18-jährigen Neuzugang Rinor Avdyli. Der Innenverteidiger stand bisher viermal in der Startaufstellung. «Er ist eigentlich eine arme Sau, weil er ins kalte Wasser geworfen wurde und in einer zusammengewürfelten Abwehr zum Einsatz kam. Aber er hat es gut gemacht», sagt Recchiuti.

Mehr Gegentreffer als in der ganzen Vorrunde 2020/21

In der Halbsaison 20/21 stellte der FCG mit fünf Gegentoren in zwölf Spielen die beste Defensive der Liga; in der vergangenen Spielzeit mit dreissig Gegentreffern in 26 Partien immerhin die drittbeste. In den fünf Meisterschaftsspielen der neuen Saison musste Goalie Jeffrey Grosjean nun bereits neunmal hinter sich greifen.

«Die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmt nicht. Wir bekommen zu viele Tore – das müssen wir schleunigst korrigieren. Wenn wir in jedem Spiel zwei Gegentore kassieren, wird es schwierig», führt Recchiuti aus. «Wir müssen hinten unsere alte Stärke wiederfinden und zu null spielen.»

Ausserdem fehle dem Team bislang noch die Konstanz über neunzig Minuten: «Wir haben die Spiele entweder gut begonnen und schlecht aufgehört oder umgekehrt. Wir müssen unser Level über die gesamte Spielzeit halten können.» Was den Einsatz und Willen angehe, könne er seinen Spielern indes keine Vorwürfe machen.

«Das Niveau in der 2. Liga inter ist deutlich gestiegen. Es gibt in dieser Saison keine Punktelieferanten», sagt Recchiuti. «Es braucht in jedem Match eine Topleistung. Kämpfen und Laufen reicht vielleicht noch, um nicht zu verlieren. Um zu gewinnen, braucht es aber deutlich mehr. Wir arbeiten daran, Konstanz und Ruhe reinzubekommen, damit wir die Spiele und das Glück auf unsere Seite kippen können.»

