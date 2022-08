Der FC Grenchen verliert in Zofingen nach spätem Gegentor

Fussball 2. Liga inter Der FC Grenchen geht in Zofingen nach einem Weitschuss-Gegentor in der 92. Minute leer aus Bis in die Nachspielzeit sah es für den FC Grenchen nach dem zweiten Unentschieden im zweiten Spiel aus. Dann schlug Matchwinner Martin Martinovic zum zweiten Mal zu für den SC Zofingen. Pascal Kamber Jetzt kommentieren 28.08.2022, 21.48 Uhr

Scott Mbemba (rechts) konnte für die Grenchner gegen den SC Zofingen zwischenzeitlich ausgleichen. José R. Martinez

Als sich im zweiten Spiel der noch jungen 2.-Liga-inter-Saison 2022/23 zwischen dem SC Zofingen und dem FC Grenchen alle mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug Marin Martinovic zu. Und wie: Von Joris Freyenmuth bei einem Gegenstoss angespielt, zog der 22-jährige SCZ-Stürmer in der 92. Minute aus rund dreissig Metern rotzfrech ab und erzielte tatsächlich den nicht mehr für möglich gehaltenen 2:1-Siegtreffer. «Ich habe instinktiv gehandelt», erklärte der Matchwinner, «Grenchens Torhüter stand während des gesamten Spiels immer weit vor seinem Gehäuse, deshalb habe ich ohne zu schauen auf gut Glück geschossen. Das war ein perfekter Abschluss für mich und das Team», sagte er weiter.

Für Marin Martinovic war der Coup in der Nachspielzeit bereits der zweite Streich an diesem Tag. Nachdem Joël Richner in der 54. Minute im Laufduell mit Robin Müller zu Fall kam, taxierte der Schiedsrichter die Intervention des Grenchner Verteidigers als Strafstoss-würdig. Martinovic übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter in die rechte untere Ecke zur 1:0-Führung.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit lieferte dieser Treffer die Initialzündung zu einem attraktiveren zweiten Durchgang – mit dem SC Zofingen in der Hauptrolle: Vier Minuten nach dem Treffer tankte sich Martinovic durch und sah seinen Schuss von Grenchen- Torhüter Jeffrey Grosjean pariert, worauf Joris Freyenmuth den Abpraller neben das Tor setzte. In der 64. Minute unterschätzte Robin Müller einen langen Ball, worauf Martinovic loszog und zum mitgelaufenen Marco Schwegler passte. Dieser brachte aber das Kunststück fertig, das leere Tor zu verfehlen. Das rächte sich wenig später, als der gross gewachsene Grenchen-Stürmer Scott Mbemba in der 68. Minute aus der Drehung heraus den Ausgleich markierte.

Der SCZ blieb trotz des Rückschlags am Drücker, vorerst aber erfolglos. In der 71. Minute eroberte Marin Martinovic den Ball von Robin Müller und lief alleine auf Grosjean los. Er umspielte diesen, traf aber aus ungünstigem Winkel nur das Aussennetz. Und als Joël Richner in der 90. Minute eine Martinovic-Vorlage mitten auf Grosjean schlug, schien das Unentschieden in Stein gemeisselt.

