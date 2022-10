Fussball 2. Liga inter «Darauf können wir jetzt aufbauen»: Der FC Grenchen feiert im achten Anlauf endlich den ersten Saisonsieg Routinier Samuel Zayas schiesst den FC Grenchen gegen den FC Unterstrass mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg. Schon in der ersten Halbzeit zogen die Grenchner ein intensives Pressing auf. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel Zayas schoss Grenchen spät zum ersten Saisonsieg. Hans Peter Schläfli

In der 88. Minute eroberte Albin Limani an der Mittellinie den Ball und schickte mit einem perfekten Steilpass Samuel Zayas auf die Reise, der souverän den gegnerischen Goalie ausdribbelte und zum 2:1 für Grenchen einschoss. Der Jubel war riesig. Ein Stein, so gross wie die Wandfluh, fiel den Grenchnern von den Schultern. In einer Phase, in der ihnen ein weiteres Spiel aus den Händen zu gleiten drohte, riss der routinierte Captain und Goalgetter wieder einmal das Ruder herum.

Doch bis der erste Sieg im achten Spiel endgültig im Trockenen war, türmten sich weitere Sorgen auf. Kurz nach dem 1:0 verdrehte sich Torhüter Jeffrey Grosjean das Knie. Die sowieso schon lange Verletztenliste der Grenchner wurde um einen Namen länger.

Und so wird Tristan Preta mindestens für den Rest des Jahres das Tor der Grenchner hüten. In den letzten Sekunden der Partie spielte dann wieder einmal das Grenchner Panikorchester – und zwar ohne Dirigent. Aber Preta hielt seinen Kasten sauber und der Sieg war Tatsache.

Grenchens Goalie Jeffrey Grosjean verdrehte sich kurz vor Schluss das Knie und musste verletzt raus. Hans Peter Schläfli

Furioser Start des FC Grenchen

Aufgrund der starken Leistung in der ersten Halbzeit war der erste Vollerfolg verdient. Furios zogen die Grenchner ein intensives Pressing auf. «Wir wussten, dass Unterstrass von hinten heraus aufbauen will und das haben wir unterbunden», sagte Doppeltorschütze Zayas. Dies zeigte Wirkung. Unterstrass wankte, bis in der 28. Minute das längst überfällige 1:0 fiel. Bis zur Pause ging es in diesem Rhythmus weiter. Das 2:0 wäre mehr als verdient gewesen.

Doch dann kamen die Nachwehen des Skandalspiels von Windisch: Erblin Shaqiri, Scott Mbemba und Robin Müller sind mit vier Sperren belegt worden. Das Fehlen der drei Stammspieler konnte der FC Grenchen in der Startaufstellung noch kompensieren, doch auf der Ersatzbank fehlten dem Trainer die Alternativen. Unterstrass wechselte munter aus und wurde stärker. Grenchen bezahlte für das Startfurioso nun die Rechnung und eine Energiekrise brach aus.

Grenchen war zu passiv – wie so oft in dieser Saison

So übernahm Unterstrass in der zweiten Halbzeit das Kommando und glich aus. Es lief ein wenig so, wie in den Spielen zuvor. Nachdem es die Grenchner verpasst hatten, den Sack zuzumachen, gaben sie das Kommando aus der Hand. Und gerade, als es ganz nach einer weiteren Enttäuschung aussah, da blitzte die Klasse des Ausnahmespielers auf, der auch mit seinen 35 Jahren für den FCG unersetzlich ist.

Grosser Jubel bei den Grenchnern über den ersten Saisonsieg. Hans Peter Schläfli

«Das Spiel war wie die ganze Saison. Wir gingen wie meistens in Führung, aber dann wurden wir passiv. Ich kann es mir nicht erklären, warum wir nach gutem Start immer so nachlassen», analysierte Zayas den Ablauf. Auf die Frage, ob man in der Startphase etwas zu viel Aufwand betrieben habe und deshalb die Luft ausgegangen sei, meinte er: «Das kann durchaus sein.»

Am Ende habe vor allem der fälschlicherweise gesperrte Robin Müller mit seiner Zweikampfstärke im Mittelfeld gefehlt, der in Windisch gar nicht in das «Gstürm» involviert gewesen sei, sagte der Captain und stellte klar: «Wichtig ist, dass uns endlich der erste Sieg gelungen ist, darauf können wir jetzt aufbauen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen