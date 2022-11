Fussball, 2. Liga inter Der FC Grenchen feiert den zweiten Heimsieg in Folge Samuel Zayas und Erblin Shaqiri schiessen Grenchen zum 2:0-Erfolg gegen Pratteln – beide treffen ins leere Tor. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 06.11.2022, 21.10 Uhr

Nach dem 2:1 gegen Unterstrass vor zwei Wochen konnten die Grenchner im Stadion Brühl erneut jubeln. Hans Peter Schläfli

Im Stadion Brühl läuft die letzte Minute der regulären Spielzeit. Grenchen führt mit 1:0 und die Gäste aus Pratteln riskieren bereits alles. Torhüter Salem Fahdy geht beim neunten und letzten Eckball der Basler mit nach vorne.

Doch die Grenchner können den Eckball klären. Der Ball gelangt zu Samuel Zayas und der schlägt einen Steilpass aus der eigenen Platzhälfte heraus. Abnehmer ist Erblin Shaqiri, der schneller ist als die zurückeilende Hintermannschaft der Gäste inklusive Goalie und ins verlassene Tor einschiebt.

Riesiger Jubel bei den Spielern auf dem Platz und auch auf der Bank, Applaus von der Tribüne: Die Erleichterung beim FC Grenchen war spürbar nach dem zweiten Saisonsieg. Der war hart erkämpft und beschert ihm einen Platz über dem Strich. Auf Kosten des nun punktgleichen FC Unterstrass, der dem FC Windisch 0:1 unterlag. Das Team von Trainer Mirko Recchiuti trifft vor der Winterpause noch auf den Spitzenreiter Dietikon, den Tabellenvorletzten Regensdorf und das Schlusslicht Mutschellen.

Blösch verleitet Gästegoalie zum entscheidenden Fehler

Der FC Grenchen war zu Beginn das aktivere Team und ging in der 16. Minute nicht unverdient in Führung. Louis Blösch, der zum ersten Mal in der Startelf stand, attackierte Gästetorhüter Fahdy und wurde von diesem abgeschossen. Blösch erlief sich den Ball gerade noch, bevor dieser die Grundlinie überquerte, und legte ihn quer in den Sechzehner. Dort war Samuel Zayas zur Stelle. Sein sechstes Saisontor ebnete dem FC Grenchen den Weg zum zweiten Heimsieg in Folge.

Zehn Spieler fehlen dem FC Grenchen aktuell wegen Verletzungen oder Sperren. Die 14, die gegen den FC Pratteln zum Einsatz kamen, gingen aber mit der richtigen Einstellung ans Werk und kämpften um jeden Ball. In der Offensive verstrickten sich die Gastgeber etwas oft in Einzelaktionen.

Der FC Pratteln indes steigerte sich im Verlauf der ersten Halbzeit und kam zu zwei, drei guten Chancen für den Ausgleich. Die beste verzeichnete Atjon Thaqi in der 42. Minute. Er scheiterte alleine vor Tristan Preta, der anstelle des verletzten Jeffrey Grosjean das Grenchner Tor hütete.

In der zweiten Halbzeit wurde Preta lange Zeit nur selten geprüft. Vereinzelte Eckbälle und nicht wirklich platzierte Weitschüsse – mehr kam da nicht von Pratteln. Die Grenchner waren dem zweiten Tor näher als die Gäste dem Ausgleich. Erst in der Schlussviertelstunde, als beim Heimteam allmählich die Kräfte schwanden, konnte Pratteln den Druck dank fünf Einwechslungen erhöhen. In der 89. Minute sah Gabriele Stefanelli seinen Kopfball aus knapp zwei Metern Entfernung von Tristan Preta gehalten.

Kurz darauf traf Grenchen auf der anderen Seite zum zweiten Mal ins leere Tor. Pratteln musste zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann weniger auskommen. Ugur Findik hatte sich in der 82. Minute kurz hintereinander zwei gelbe Karten wegen Reklamierens eingebrockt.

Die Baselländer beendeten den Match dann sogar nur noch zu neunt. Der in der 65. Minute eingewechselte Talha Esastürk wurde in der 87. Minute wegen eines groben Foulspiels verwarnt und flog nach dem zweiten Grenchner Treffer wegen Reklamierens vom Platz.

