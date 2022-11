Trainerwechsel beim FC Grenchen nach «komplizierter Vorrunde»

Fussball 2. Liga inter Beim FC Grenchen kommt es nach einer «komplizierten Vorrunde» zum Trainerwechsel Mirko Recchiuti gibt das Traineramt beim FC Grenchen aus beruflichen Gründen nach viereinhalb Jahren ab, bleibt dem Klub aber weiterhin als Sportchef erhalten. Sein Nachfolger an der Seitenlinie wird wohl der bisherige Assistenztrainer Michael Obrecht. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.11.2022, 18.52 Uhr

Mirko Recchiuti führte Grenchen in seiner ersten Saison in die 2. Liga inter. Nach viereinhalb Jahren tritt er als Trainer zurück. Hans Peter Schläfli

Die vierte Saison nach dem Aufstieg ist für die Grenchner bisher die schwierigste. Das Team von Trainer Mirko Recchiuti kämpft in der 2. Liga inter gegen den Abstieg. Er wird in der zweiten Saisonhälfte indes nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Nach viereinhalb Jahren gibt Recchiuti das Traineramt beim FC Grenchen ab. Dies vermeldete der Klub gestern in einer Medienmitteilung. Nachfolger soll sein bisheriger Assistent Michael Obrecht werden. Es fehle nur noch die Unterschrift unter dem Vertrag.

Der bisherige Assistent Michael Obrecht soll neuer Cheftrainer des FC Grenchen werden. zvg

«Ich will mich beruflich neu orientieren und habe ab Januar eine neue Stelle angenommen», begründet Mirko Recchiuti seinen Entscheid. Zudem wolle er auch mehr Zeit für einen Sohn haben. «Deshalb liegt der Aufwand, wie ich ihn betrieben habe beim FC Grenchen, nicht mehr drin», stellt er klar. Als Sportchef bleibt er dem Verein aber mindestens bis zum Saisonende erhalten. Über den wahrscheinlichen Nachfolger sagt er: «Michael Obrecht hat in den letzten viereinhalb Jahren einen super Job gemacht als Assistent und sich diese Chance verdient.»

Im Rückblick spricht Mirko Recchiuti von einer komplizierten Vorrunde, die am vergangenen Samstag mit einem 3:0-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht FC Mutschellen zu Ende ging. «Trotz aller Probleme – die vielen Verletzten, die diversen Ausfälle oder auch der Match in Windisch – sind wir über dem Strich klassiert. Das rechne ich der Mannschaft hoch an», bilanziert er.

Dass das Team trotz der Widrigkeiten nicht auf einem Abstiegsplatz gelandet sei, beweise, dass das Kader gut zusammengestellt wurde und die Mannschaft die nötige Breite und auch Qualität habe, um in der 2. Liga inter zu bestehen. «Wir sind in der richtigen Liga», sagt Recchiuti. «Die Spieler haben vor allem mental grosse Fortschritte gemacht. Sie haben den richtigen Charakter und das Fundament stimmt. Deshalb blicke ich der Rückrunde positiv gestimmt entgegen.»

Bilanz in der Vorrunde

Drei Siege, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen und ein wegen Abbruchs nicht gewertetes Spiel gegen den FC Windisch: Der FC Grenchen beendet die Vorrunde mit 14 Punkten auf dem elften Platz. Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz beträgt zwei Punkte. Rund 1,08 Punkte holten die Grenchner im Durchschnitt pro Spiel – das ist die zweitschlechteste Bilanz seit dem Aufstieg im Sommer 2019. Lediglich in der ersten Saison holten sie noch weniger Punkte: 10 in 12 Partien. Die beste Vorrunde spielte Grenchen 2020/21 mit, als sie in 12 Spielen 22 Punkte einheimsten und auf dem fünften Zwischenrang überwinterten.

Resultate

Zu Hause blieben die Grenchner ungeschlagen: fünf Unentschieden und Siege gegen Unterstrass (2:1) sowie Pratteln (2:0). In der Fremde dagegen schaute nur im letzten Spiel etwas Zählbares heraus – 3:0 beim FC Mutschellen. Die höchsten Niederlagen kassierte der FCG gegen den Tabellenführer Dietikon (1:5) und die Old Boys (2:5).

Offensive

Samuel Zayas war in der Vorrunde mit sechs Treffern Grenchens bester Torschütze. Hans Peter Schläfli

19 Tore erzielte der FC Grenchen in der Vorrunde. Acht Konkurrenten waren produktiver. Die Grenchner haben in jedem Spiel getroffen. Am häufigsten war Samuel Zayas erfolgreich, der sechsmal einnetzte. Scott Mbemba markierte vier Tore, Hüseyin Tükenmez drei und Enis Musai deren zwei. Albin Limani, Gianluca Moser und Erblin Shaqiri waren je einmal erfolgreich.

Defensive

Die Abwehr war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils das Prunkstück der Grenchner. In den 12 Spielen der Vorrunde 2020/21 kassierten sie lediglich fünf Gegentore und stellten damit die statistisch beste Defensive der 2. Liga inter. In der Saison 2021/22 hatte der FCG mit 30 Gegentreffern in 26 Spielen die drittbeste Verteidigung. Nun stehen die Grenchner mit 24 Gegentoren in 13 Spielen da. Das bedeutet Platz zehn in dieser Statistik. Der FC Grenchen spielte in der ersten Saisonhälfte zweimal zu null.

Einsätze

Defensivspieler Robin Müller hatte von allen Grenchnern am meisten Einsatzzeit in der Vorrunde. José R. Martinez

Wegen etlicher Verletzungen sowie Sperren musste Trainer Mirko Recchiuti seine Mannschaft immer wieder umstellen in der Vorrunde. Im Minimum fehlten ihm sechs Spieler. Der «Höhepunkt» war das Auswärtsspiel beim Leader Dietikon Anfang November, als er auf elf Spieler verzichten musste.

Enis Musai ist der einzige Grenchner, der in jedem Spiel eingesetzt wurde. Er kommt auf eine Einsatzzeit von insgesamt 811 Minuten in 13 Spielen – die abgebrochene und nicht gewertete Partie gegen Windisch wurde nicht berücksichtigt. Fünf seiner Teamkollegen standen länger auf dem Platz: Robin Müller (1022 Minuten), Samuel Zayas (915), David Spaqi (913), Christopher Mamona (901) und Scott Mbemba (900). Insgesamt hat Recchiuti 23 Spieler eingesetzt.

Fairplay

60 Strafpunkte sammelte der FC Grenchen in der Vorrunde – vier Konkurrenten holten mehr. Cédric Rihs und Robin Müller handelten sich je einen Platzverweis ein. Am meisten gelbe Karten auf dem Konto haben David Spaqi und Christopher Mamona mit je vier. Enis Musai, Albin Limani, Scott Mbemba und Robin Müller wurden je dreimal verwarnt.

Ausblick

Die zweite Saisonhälfte startet Mitte März. Der FC Grenchen gastiert zum Auftakt der Rückrunde beim Tabellensiebten FC Red Star aus Zürich. Das erste Heimspiel des neuen Kalenderjahres findet am 18. März gegen den SC Zofingen statt.

