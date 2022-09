Fussball 2. Liga Iliria bestraft Lommiswils Passivität und dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit «Wir haben den Anschluss an die Spitze wieder geschafft», freut sich Iliria-Trainer Vilson Dedaj über den 3:2-Heimsieg. Während sich Lukas Ebel vom FC Lommiswil über die zweite Niederlage in dieser Saison ärgert: «Dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren.» Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 11.09.2022, 21.46 Uhr

Die Entscheidung: Edis Aziri (ganz rechts) trifft in der 92. Minute zum 3:2 für den FC Iliria. José R. Martinez

«Dieser Sieg ist für uns extrem wichtig. Wir haben dadurch den Anschluss an die Spitze wieder geschafft», kommentierte Trainer Vilson Dedaj den 3:2-Erfolg des FC Iliria gegen den FC Lommiswil. «Der Sieg war verdient. Wir haben über die gesamten neunzig Minuten mehr für das Spiel gemacht, mehr investiert als der FC Lommiswil und auch den besseren Fussball gespielt.»

Der Titelverteidiger FC Iliria kam gegen den Meister des Jahres 2021 und letztjährigen Zweiten zu einem Blitzstart. In der dritten Minute bugsierte Egzon Ajeti den von Egzon Mustafi getretenen Eckball mit dem Hinterkopf ins Tor. Keine drei Minuten später glich der FC Lommiswil aber wieder aus. Jonas Ebel nutzte einen Abspielfehler von Iliria-Torhüter Nicola Trittibach und schoss zum 1:1 ein.

Der FC Iliria um Captain Alban Jahiu strauchelte, fiel aber nicht. José R. Martinez

Beide Teams kamen in dieser attraktiven Partie zu weiteren Chancen. Fitim Sadriji traf für den FC Iliria nur den Pfosten (9.); die beste Möglichkeit der Gäste vergab Niklas Urosevic in der 32. Minute, als er den Ball aus guter Position über das Gehäuse drosch. Kurz darauf lag Lommiswil dank Ebels zweitem Tor erstmals vorne. Cyrill Sonderegger stieg nach einem Eckball am höchsten, seinen Kopfball lenkte Ebel entscheidend zur 2:1-Führung ab.

Andrin Zumstein (l.) und Cyrill Sonderegger stoppen einen Angriff des Heimteams. José R. Martinez

Andrijasevics sechstes Tor bringt den FC Iliria zurück

Trotzdem musste sich Lommiswils Trainer Lukas Ebel hinterher ärgern: «Dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren. Wir waren in den ersten 45 Minuten besser. Unser Problem in der zweiten Halbzeit war die Passivität. Wir waren immer zu spät dran – das ist absolut unverständlich.»

Mattia Sasso wird von drei Lommiswilern attackiert. José R. Martinez

Der FC Iliria suchte ab dem Wiederanpfiff den Ausgleich. Zu zwingenden Chancen kamen die Solothurner Adler aber lange Zeit nicht. Die Aktion, die schliesslich zum 2:2 führte, sah im Ansatz ebenfalls ungefährlich aus. Doch der Flachschuss von Oliver Andrijasevic in der 74. Minute schlug genau in der entfernten Torecke ein. Es war bereits sein sechstes Saisontor.

Kurz darauf ereignete sich noch mehr Ungemach Lommiswil: Goalie Tim Bracher stürmte nach einem weiten Ball des FC Iliria aus dem Sechzehner und rannte Fitim Sadriji über den Haufen, was ihm die rote Karte einbrachte. In Überzahl witterte das Team von Vilson Dedaj endgültig seine Siegchance.

Philipp Dornbierer spitzelt den Ball weg. José R. Martinez

Andrijasevic verpasste den Gamewinner in der Schlussviertelstunde mehrmals. In der Nachspielzeit konnte Iliria dann doch noch jubeln. Der entscheidende Treffer war eine Co-Produktion zweier eingewechselter Spieler. Nazim Elezi flankte den Ball hoch in die Gefahrenzone, Edis Aziri drückte den Ball über die Linie.

«Schade, dass der noch reinfällt», sagte Lommiswil-Trainer Lukas Ebel, «wir standen hinten eigentlich nicht so schlecht. Sie hatten auch mit einem Mann mehr nicht die grossen Chancen. Wir hätten im Angriff konzentrierter spielen müssen. So wären wir auch zu mehr Chancen gekommen.» Nach der Hälfte der Vorrunde haben die Lommiswiler zehn Punkte auf dem Konto und stehen auf dem vierten Platz. Direkt hinter dem FC Iliria, der jetzt ebenfalls zehn Punkten aus sechs Partien aufweist.

Lommiswil-Goalie Tim Bracher sah in der 78. Minute die Rote Karte. José R. Martinez

«Bis jetzt bin ich vor allem mit dem Fleiss meiner Spieler zufrieden», fasste Vilson Dedaj den Saisonverlauf zusammen. «Der Einsatz stimmte auch bei den Niederlagen gegen Biberist und Härkingen.» Seine Mannschaft habe aber noch konditionelle Defizite. Und die Abwehr sei zu wenig sattelfest: «Nach den Abgängen von einigen Verteidigern fehlen uns hinten drin noch die Abstimmung und die klare Linie.»

