Härkingen-Goalgetter Oumaray schockt Leader Iliria bei Comeback.

Fussball 2. Liga Härkingen-Goalgetter Oumaray schockt bei Comeback den Leader Iliria Der FC Iliria patzt am viertletzten Spieltag daheim gegen den formstarken FC Härkingen (2:3). Das nutzt der FC Lommiswil, um wieder auf drei Punkte an den Spitzenreiter heranzukommen. Big Points im Abstiegskampf sichert sich derweil der SC Fulenbach. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 15.05.2022, 21.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einer der Besten an diesem heissen Mai-Sonntag: Härkingens Loris Micelli (Nummer 8), der die ersten beiden Tore der Härkinger einleitete. Corinne Glanzmann

Nur fünf Spiele verpasste Yanick Oumaray. Sieben Wochen musste er pausieren, nachdem er sich im zweiten Spiel der Rückrunde gegen den Olten einen Handgelenkbruch zugezogen hatte. Gegen den Tabellenführer FC Iliria gab der Topskorer des FC Härkingen sein Comeback. Und traf in der Startviertelstunde sogleich zum 1:0 für die Gäste. Loric Micelli düpierte die Abwehr mit einem Steilpass und Oumaray liess sich die Chance alleine gegen Iliria-Goalie Altaj Zulfi nicht nehmen. Das 15. Saisontor für den Goalgetter der Härkinger.

Oumarays Tor war der Wegbereiter für den sechsten Rückrundensieg seiner Mannschaft. Härkingen ist gemeinsam mit Lommiswil das beste Team der zweiten Saisonhälfte. Beide holten 19 Punkte in 8 Spielen. Der Leader Iliria steht nach dem 2:3 gegen den FC Härkingen bei 17 Punkten. Die erst zweite Niederlage in dieser Saison resultierte daraus, dass sich Iliria in der ersten Halbzeit von den hartnäckigen und kompromisslosen Härkingern den Schneid abkaufen liess. Schon vor dem 0:1 in der 14. Minute hatten die Härkinger zwei gute Möglichkeiten.

Nazim Elezi überwindet Härkingen-Goalie Daniel Lisser zum zwischenzeitlichen 1:2. Corinne Glanzmann

Der FC Iliria kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe und brachte in den ersten 45 Minuten offensiv nichts zustande – bis auf ein Beinahe-Eigentor der Härkinger in der 29. Minute. «Mehr Biss. Wir machen es ihnen viel zu einfach. Wir sind immer einen Schritt zu spät», stauchte Captain Alban Jahiu seine Mitspieler ein paar Minuten später zusammen. Der Liga-Topskorer musste in Hälfte eins als Innenverteidigung ran. Nach dem Seitenwechsel ersetzte er Oliver Andrijasevic im Angriff, David Spaqi kam neu rein fürs Abwehrzentrum.

Mit 17-Tore-Mann Jahiu vorne drin wurde der FC Iliria zwar gefährlicher. Das nützte vorerst aber nichts, weil sich der Leader wie schon in der ersten Halbzeit früh überrumpeln liess. Als Vorbereiter glänzte erneut Micelli. Diesmal fand sein Zuspiel durch die Gasse Tim Büttiker, der zum 2:0 traf (55.). Der zweite Rückschlag für den FC Iliria kam just in der Phase, als er das Spieldiktat in die Hand genommen hatte.

Die Härkinger Mario Stecher (Nummer 10) und Jan Marti (20) im Luftkampf mit Iliria-Abwehrturm Dugagjin Dedaj. Corinne Glanzmann

Nach einer knappen Stunde glückte dem Heimteam verdient der Anschluss durch Nazim Elezi. Doch wenig später waren die Hoffnungen des Leaders bereits wieder dahin. Denn der kurz davor eingewechselte Silvan Gasser stellte den Zwei-Tore-Abstand in der 67. Minute wieder her – mit einem Flachschuss, der haltbar schien. Das 1:3 bedeutete die Entscheidung. Der FC Iliria rannte ab der 14. Minute ständig einem Rückstand hinterher.

Das raubte in der Gluthitze viel Kraft. Zu mehr als einem Weitschusstor von Mattia Sasso reichte es am Ende nicht mehr. Damit halbiert sich der Vorsprung des Tabellenführers. Der FC Lommiswil gewann gegen Bellach dank Toren von Andrin Zumstein und Cyrill Sonderegger und liegt drei Runden vor Schluss drei Punkte zurück. Der FC Härkingen folgt auf dem dritten Platz und auf dem vierten der FC Olten, der den FC Trimbach mit 1:0 bezwang. Einziger Torschütze war Hazir Zenuni in der 65. Minute.

Härkingens Manuel Müller (l.) im Duell mit Iliria-Aussenläufer Denis Perkolaj. Corinne Glanzmann

Der SC Fulenbach klettert über den Strich

Einen kapitalen Sieg feierte am 19. Spieltag der SC Fulenbach, der das Kellerduell gegen Italgrenchen mit 3:1 für sich entschied. Yves Ehrenbolger und Yanick Boss brachten die Fulenbacher in der Startviertelstunde mit zwei längen in Front. Kurz vor der Pause verkürzte das Tabellenschlusslicht durch Jeremy Pana. In der zweiten Halbzeit sorgte Nebojsa Markovic mit dem 3:1 für die Entscheidung. Dadurch überholten die Fulenbacher den FC Klus/Balsthal und liegen neu auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Am nächsten Samstag kommt es zum Zitterspiel zwischen den beiden punktgleichen Abstiegskandidaten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen