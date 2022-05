FC Härkingen dreht Spiel in Hälfte zwei und festigt Top-3-Platz.

Fussball 2. Liga Härkingen dreht Spiel gegen Trimbach in Halbzeit zwei und festigt Top-3-Platz Fünfter Sieg im siebten Rückrundenspiel: Der früh für den verletzten Jan Büttiker eingewechselte Sandro Gasser entscheidet das Spiel für Härkingen gegen Trimbach mit einem Penalty in der 87. Minute. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 05.05.2022, 00.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joel Rietschin gegen Trimbach-Goalie Jonas Flury und Verteidiger Matej Matkovic. Markus Müller

Der FC Härkingen bestätigt seine gute Form und feiert im vorgezogenen Spiel der 18. Runde einen 3:2-Auswärtssieg beim FC Trimbach. Es ist der fünfte Sieg im siebten Rückrundenspiel für die Mannschaft von Trainer Roger Stöckli, die damit den dritten Tabellenrang hinter dem Leader FC Iliria und dem FC Lommiswil zementiert.

Der Sieg der Härkinger geht über die gesamten neunzig Minuten gesehen in Ordnung, war aber hart erkämpft. Erschwert wurde die Aufgabe für die Gäste dadurch, dass sie bereits in den ersten zwanzig Minuten der Partie zweimal wechseln mussten. Zuerst musste Verteidiger Kilian Näf seinen Platz verletzungsbedingt räumen – für ihn kam Mario Stecher ins Spiel. Wenig später erwischte es Angreifer Jan Büttiker. Er wurde durch den späteren Matchwinner Sandro Gasser ersetzt.

Als wäre dies nicht schon genug Ungemach, kassierten die Härkinger nach etwas mehr als einer halben Stunde auch noch den einzigen Treffer der ersten Halbzeit. Lucien Baumgartner verwandelte einen Freistoss von der Strafraumgrenze sehenswert zur Trimbacher Führung. Dies war die einzige gefährliche Offensivaktion des Heimteams vor der Pause. Härkingen machte mehr für das Spiel und führte die etwas feinere Klinge. Die beste Torchance der Gäste vergab Joel Rietschin, als er in der 23. Minute von Patrik Gjokaj steil lanciert wurde, Jonas Flury im Tor des FC Trimbach aber nicht überwinden konnte.

Micelli und Baumgartner mit einem Doppelpack

Die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel verzeichnete der FC Trimbach: Tobias Flury versuchte es aus der Distanz, doch Härkingen-Goalie Daniel Lisser entschärfte den Weitschuss. Es folgte eine heftige Druckphase der Härkinger. Zuerst konnten Loris Micelli und Jan Marti aus der Entfernung nicht reüssieren (51.), dann tauchte Sandro Gasser alleine vor dem Trimbacher Kasten auf, schloss aber zu überhastet und unplatziert ab (53.).

Der Ausgleich in der 59. Minute war somit verdient, aber nicht unumstritten. Die Trimbacher monierten beim Kopfballtor von Micelli ein Handspiel. Die Härkinger bestimmten weiter das Spieldiktat und gingen in der 67. Minute erstmals in Führung. Wieder traf Micelli, der den Ball aus gut zwanzig Metern wuchtig in der linken Ecke versenkte – sein viertes Saisontor.

Die Trimbacher kämpften weiter und kamen zehn Minuten später – natürlich durch Lucien Baumgartner – zum Ausgleich. Mit einem herrlichen Schuss aus der Drehung liess er Lisser keine Abwehrchance – Doppelpack und bereits das zwölfte Tor in dieser Saison für den Trimbacher Captain. Für einen Punktgewinn reichte dies indes nicht. Die Entscheidung fiel kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit.

Härkingen-Verteidiger Thierry Wyss wurde im gegnerischen Sechzehner von den Beinen geholt. Eine unnötige Aktion der Trimbacher, da in diesem Moment praktisch keine Torgefahr bestand. Sandro Gasser liess sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Penalty souverän zum 3:2. Damit revanchiert sich Härkingen für die 0:2-Heimniederlage in der Vorrunde und krallt sich auf dem dritten Platz fest.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen