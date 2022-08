Fussball 2. Liga Gerlafingen-Trainer Kevin Rickli nach dem Auswärtssieg in Bellach: «Wir sind wie Eichhörnchen» Der Aufsteiger FC Gerlafingen feiert beim FC Bellach den zweiten Auswärtssieg der Saison und hat nach vier Spielen stolze sieben Punkte auf dem Konto. Etwas anders ist die Gefühlslage beim FC Bellach. «Ich hätte mehr erwartet», sagt Co-Trainer Arben Gjidoda.

Exklusiv für Abonnenten

FC-Gerlafingen-Captain Philipp Breu im Laufduell mit Bellachs Goalgetter Alessandro Fragale. José R. Martinez

Die Spiele am Mittwochabend scheinen dem FC Gerlafingen zu liegen. Nach dem 5:0-Sieg beim FC Wangen bei Olten vor einer Woche setzten sich die Gerlafinger in der vierten Runde gegen Bellach mit 1:0 durch. Nach vier Partien hat der Aufsteiger nun sieben Punkte auf dem Konto.

«Das hätte ich vor der Saison unterschrieben», sagte Trainer Kevin Rickli nach dem zweiten Auswärtssieg seines Teams. «Es war ein hektischer Match – ein Sechs-Punkte-Spiel. Sie hätten mit einem Sieg etwas hinten raus kommen können. Für uns zählt jeder Punkt. Wir sind wie Eichhörnchen.»

Philipp Breu (l.) und Dives Ambrozzo haben den Ball im Visier. José R. Martinez

Der einzige Treffer der Begegnung fiel bereits in der zwölften Minute. Die Bellacher vertändelten den Ball fahrlässig im eigenen Sechzehner. Gerlafingens Captain Philipp Breu setzte erfolgreich nach, legte für Giovanni Carnibella ab und der erzielte per Flachschuss das 1:0 für die Gäste.

Gefährliche Torszenen waren ansonsten Mangelware in der ersten Halbzeit. Die einzige der Gerlafinger hatte in der 19. Minute Kaan Yildirim, dem der Ball nach einem abgelenkten Freistoss genau vor den Füssen landete. Er scheiterte allerdings im Eins-gegen-eins an Bellach-Goalie Luca Palermo.

Gerlafingens Innenverteidiger Ulisse Alberti verfolgt von Bellach-Angreifer Kevin Marthaler. José R. Martinez

Alessandro Fragale vergibt Penalty für den FC Bellach

Beim FC Bellach waren es eher Halbchancen. Alessandro Fragale (16.) und Emmanuel Orkoh (19.) setzten ihre Weitschüsse neben das Gehäuse. Mario Brcina traf mit einer Direktabnahme kurz vor der Pause das Aussennetz. Auch nach dem Seitenwechsel fruchteten die Offensivbemühungen des Heimteams nicht.

Die Ausnahme bildete die Szene in der 68. Minute: Alessandro Fragale wurde vom eingewechselten Till Schranz steil lanciert und konnte von Gerlafingens Verteidiger Ulisse Alberti im Strafraum nur noch regelwidrig gebremst werden. Der Gefoulte trat selbst zum Penalty an und scheiterte an Gäste-Torhüter Stefan Csako.

Danach kamen die Bellacher zwar noch zu ein paar Abschlüssen, wirklich brenzlig wurde es vor dem Gerlafinger Kasten aber nicht mehr. «Das Tor haben wir ihnen leider geschenkt. Sonst wäre es ein ganz anderer Match geworden», haderte Bellachs Co-Trainer Arben Gjidoda mit dem Resultat. «In der zweiten Halbzeit waren wir das bessere Team. Ein Unentschieden wäre in meinen Augen das gerechtere Resultat gewesen.»

Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Biberist und dem 3:2-Sieg gegen den SC Fulenbach steht der FC Bellach nach drei Spielen mit drei Punkten da. «Ich hätte mehr erwartet», sagt Gjidoda, «nach den guten Auftritten in den ersten beiden Spielen hätte ich heute mit einem Sieg gerechnet. Wir haben zwar bis zum Schluss gekämpft, doch leider es ist es für uns nicht aufgegangen. Wir konnten uns zu wenige Chancen kreieren.»

Drei Gerlafinger kümmern sich um Alessandro Fragale. José R. Martinez

Die Gerlafinger hätten das Spiel früher entscheiden können. In der 63. Minute traf der Ex-Bellacher Berkin Sülüngöz nach einem schönen Solo nur die Latte und in der Schlussviertelstunde liessen die Gäste mehrere gute Kontermöglichkeiten ungenutzt. «Was das Spiel nach vorne angeht, haben wir immer noch viel Arbeit vor uns», meinte denn auch Trainer Kevin Rickli.

Insgesamt sei er aber zufrieden mit der Leistung seines Teams: «Vor allem der Einsatz und das Auftreten stimmten. Die Spieler haben den Gameplan umgesetzt. Ich habe natürlich die Gerlafingen-Brille auf, aber ich würde sagen, wir hatten die besseren Chancen und deshalb ist der Sieg auch verdient.»

Bellach-Goalie Luca Palermo krallt sich den Ball. José R. Martinez

Zum ersten Mal Punkte abgeben musste am vierten Spieltag der FC Biberist. Das Team von Trainer Roland Hasler kam gegen das davor noch punktlose Schlusslicht SC Fulenbach nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Im Verfolgerduell kam der FC Härkingen zu einem souveränen 4:0-Sieg gegen Wangen, Subingen setzte sich zu Hause gegen Mümliswil durch (3:1).