Er hätte beim SC Fulenbach auch für die 3. Liga unterschrieben

Fussball 2. Liga Fulenbachs neuer Trainer Pascal Eng: «Ich hätte auch für die 3. Liga unterschrieben» Der 37-jährige Wynauer Pascal Eng übernimmt den Trainerposten beim SC Fulenbach – es ist seine erste Station bei den Aktiven. Unterstützt wird er dabei vom neuen Assistenztrainer Hanspeter «Hacky» Schmid. «Ich hoffe, dass wir zusammen etwas Grosses schaffen können beim SCF», sagt Eng. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Kann der neue Trainer das Abstiegsgespenst vertreiben, das in den letzten drei Jahren über dem Fulenbacher Bad schwebte? Bruno Kissling

Der SC Fulenbach schrammte in den vergangenen drei Saisons jeweils haarscharf am Abstieg in die 3. Liga vorbei. 2019/20 lagen die Fulenbacher auf dem zweitletzten Platz, als die Saison nach der Vorrunde abgebrochen und nicht gewertet wurde. Auch in der Vorrunde 2020/21 kamen sie nicht über den elften Platz hinaus – der punktgleiche FC Oensingen stieg aufgrund der höheren Anzahl Strafpunkte ab.

Noch dramatischer war es in diesem Jahr. Fulenbach konnte den Abstieg erst im allerletzten Spiel abwenden. Mit einem Penalty in der 96. Minute gegen den FC Mümliswil schoss Nico Ferrari Fulenbach in extremis zum Ligaerhalt. Diesmal hatte der FC Klus/Balsthal wegen der Strafpunkte das Nachsehen.

Die Trennung von Trainer Alain Roussel, der seit Sommer 2018 beim SC Fulenbach war, brachte somit den erhofften Effekt.

Alain Roussel war seit der Saison 2018/19 Trainer beim SC Fulenbach. Die 1:3-Niederlage gegen Biberist am 10. April 2022 war sein letztes Spiel für den SCF - Roman Wyss übernahm das Team bis zum Saisonende. Hans Peter Schläfli

In den acht Spielen unter Interimstrainer Roman Wyss holte der SCF die nötigen neun Punkte.

Trainer Roman Wyss führte den SC Fulenbach in den letzten acht Spielen zum Ligaerhalt. Hans Peter Schläfli

Vom FC Aarburg über den FC Olten zum FC Aarau

Jetzt übernimmt ein neuer Mann das Kommando auf dem Sportplatz Bad: Pascal Eng, der mit 37 Jahren den Schritt vom Spitzennachwuchsfussball zu den Aktiven wagt. Erste Gespräche habe es schon vor dem Saisonfinale gegen den FC Mümliswil gegeben.

«Ich habe natürlich mitgefiebert und mich riesig gefreut, dass sie den Abstieg in der letzten Sekunde verhindern konnten. Ich hätte aber auch für die 3. Liga unterschrieben», sagt er.

Pascal Eng ist neuer Trainer des Zweitligisten SC Fulenbach. zvg

Pascal Eng sammelte bei seinem Stammverein FC Aarburg, beim FC Olten und viele Jahre beim FC Aarau Erfahrungen als Juniorentrainer. «Der Trainingsinhalt wird jetzt ein ganz anderer sein», zeigt er Respekt vor dem Schritt zu den Aktiven. «Ich muss die Spieler nicht mehr von Grund auf ausbilden. Es geht eher darum, Dinge zu korrigieren, zu verbessern und einen Matchplan zu verfolgen. Und die Resultate stehen jetzt ebenfalls etwas mehr im Vordergrund.»

Helfen werde ihm dabei auch sein beruflicher Hintergrund, ist sich Eng sicher: «Als Sektorleiter in der Unterhaltsreinigung habe ich 150 Arbeiter unter mir, von jung bis alt, aus jedem Kulturkreis – deshalb traue ich mir die Leitung einer Aktivmannschaft absolut zu.»

Klub und Trainer waren sich rasch einig

Nach den ersten Gesprächen mit den Klubverantwortlichen sei es sehr schnell gegangen mit der Vertragsunterzeichnung, schildert Eng, der im Besitz des B-Plus-Diploms ist und in Wynau lebt: «Ich musste es mir nicht gross überlegen und habe relativ rasch zugesagt.»

Er wurde dem Team bereits offiziell vorgestellt und konnte auch schon die ersten Einzelgespräche mit Spielern führen. «Weil ich in den vergangenen Jahren so viele Spiele des SC Fulenbach gesehen habe, kenne ich die meisten Spieler. Das erleichtert den Einstieg ein bisschen», sagt er.

Von aussen betrachtet seien ihm in der Vergangenheit einige Sachen aufgefallen, die er beim Team ändern werde. Es bestehe Optimierungspotenzial. «Es ist eine junge und hungrige Mannschaft mit sehr viel Potenzial», ist er überzeugt, «es gibt nur kleine Schrauben, an denen man drehen muss und ich traue mir zu, dass ich diese Mannschaft weiterentwickeln kann.»

Aufgrund der Klassierungen in den vergangenen Jahren spricht Pascal Eng auch von einer grossen sportlichen Herausforderung. «Genau darin besteht für mich aber auch der Reiz», blickt er voraus. «Es wartet viel Arbeit auf mich und das Team, doch wir sind extrem motiviert und wichtig ist auch, dass die Stimmung im Team sehr gut ist und alle an einem Strang ziehen. Ich bin zuversichtlich, dass wieder bessere Resultate möglich sind als in den letzten Jahren.»

Ein bekanntes Gesicht als Assistenztrainer

Als Assistenztrainer von Pascal Eng amtet Hanspeter «Hacky» Schmid. Der 74-Jährige bringe einen grossen Rucksack an Erfahrung mit, spielte für den FC Aarau in der NLB, gewann als Trainer den Aargauer Cup und den Basler Cup, habe als Kenner in der Region viel gesehen und erlebt und könne so den Spielern den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, schreibt der Klub in seiner Medienmitteilung.

«Er hat sich von sich aus beim SC Fulenbach gemeldet, um etwas zu bewirken», erklärt Pascal Eng. «Der Sportchef hat mich gefragt, was ich von einer Zusammenarbeit halten würde und ich war sofort begeistert. Hacky und ich passen sehr gut zusammen. Ich kannte ihn vorher noch nicht, bin aber positiv überrascht – wir haben die gleiche Philosophie. Ich hoffe, dass wir zusammen etwas Grosses schaffen können beim SCF.»

Auch was das Kader betrifft, ist schon etwas gegangen seit dem letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2021/22. Mit André Grob (vom FC Wangen b.O.) und Robin Ulrich (FC Kappel) holte der SC Fulenbach zwei neue Torhüter. Zudem kehrt Mittelfeldspieler Sven Hürzeler zurück.

«Sportchef Mirko Ferrari hat schon vor meinem Engagement vorausplanend die Gespräche mit allen Spielern geführt», gibt Pascal Eng Auskunft zum Stand der Kaderplanung. «Der Grossteil des Teams bleibt unverändert. Mit zwei, drei gezielten Verstärkungen werden wir versuchen, noch etwas mehr rauszuholen.»

