Kushtrim Osaj ist mit sieben Toren der Topskorer des FC Trimbach

Fussball 2. Liga FC Trimbach Neuzugang Kushtrim Osaj avancierte in seiner ersten Saisonhälfte zum Topskorer «Ich will mit dem FC Trimbach in den Top 5 der 2. Liga bleiben», sagt Kushtrim Osaj vor dem Start der Rückrunde. 16.03.2022, 12.00 Uhr

In seiner ersten halben Saison für Trimbach erzielte Kushtrim Osaj sieben Tore. Patrick Lüthy

Der Aufsteiger FC Trimbach beendete die Vorrunde auf dem respektablen fünften Platz. Einer der herausragenden Spieler war Kushtrim Osaj. Der Neuzugang erzielte in neun Spielen sieben Tore, deren drei in der zweiten Runde gegen seinen Jugendverein FC Klus/Balsthal.

«Ich freue mich, dass ich meiner Mannschaft mit meinen Toren helfen konnte, denn das ist die Aufgabe eines Stürmers», rekapituliert der 22-Jährige die erste Saisonhälfte. «Mein Einstieg bei Trimbach war nicht so schlecht, obwohl ich wegen meines kurzfristigen Wechsels nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit hatte.»

Kushtrim Osaj steht schon als Vierjähriger beim FC Klus/Balsthal auf dem Fussballplatz. Über den SC Regio Balsthal landet er mit zwölf beim FC Solothurn. Seine weiteren Stationen als Junior heissen FC Aarau (U15 und U16) sowie FC Luzern (U17 bis U21). In der U17 ist er Topskorer bei den Luzernern. Doch zwei schwere Verletzungen am Fussgelenk bremsen ihn: «Weil ich mich so lange nicht mehr zeigen konnte auf dem Platz, war es für mich vorbei bei Luzern.»

Gegen den FC Klus/Balsthal markierte Kushtrim Osaj (Nummer 99) am zweiten Spieltag der Vorrunde einen Hattrick. Patrick Lüthy

Er heuert in der 2. Liga inter an und steigt 2017/18 mit Zofingen in die 1. Liga auf. Über den Status des Ergänzungsspielers kommt er nicht hinaus. In zwölf Einsätzen gelingt ihm ein Tor. «Ich war erst knapp 18, als ich den Schritt in den Männer-Fussball machte. Es war eine gute Erfahrung bei einer starken Mannschaft», sagt Osaj.

Er verlässt Zofingen nach einem Jahr wieder, macht in der Vorrunde 2018/19 5 Kurzeinsätze für den BSC Old Boys in der 1. Liga und wechselt auf die Rückrunde eine Liga tiefer zu Dornach, wo er zum Stammspieler avanciert. Osaj trifft in 24 Meisterschaftsspielen zehnmal für den SC Dornach, der die Vorrunde 19/20 auf Platz 2 beendet, doch die Saison wird abgebrochen.

Pause wegen Job und Ausbildung

«Wir spielten in dieser Saison mit viel Selbstvertrauen. Mir persönlich ist es sehr gut gelaufen», blickt er zurück. «Wir wollten aufsteigen, doch die Pandemie hat alles zerstört.» Nach der Coronapause versucht sich Osaj nochmals in der 1. Liga beim FC Schötz, ehe es ihm «zu stressig» wird und er eine Pause einlegt. «Eine neue Stelle als Nachwuchsbauleiter, daneben die Weiterbildung und Fussball – das war happig», begründet er.

Kushtrim Osaj ging in seiner Karriere schon für Luzern, Zofingen, Old Boys, Dornach und Schötz auf Torejagd. zvg

Seine Pause dauert fast ein halbes Jahr. Bis zu seinen Ferien im vergangenen Sommer, in denen er den Lockrufen von Trimbachs Trainer Hasan Osaj, der seinen Neffen schon länger bearbeitet hat, erliegt. «Das Team ist cool. Es hat lustige Typen dabei», so seine ersten Eindrücke auf dem Leinfeld. «Die Stimmung im Team war nach dem Aufstieg natürlich sehr gut. Es gibt auch mal ein Bierchen nach dem Training, wir reden viel miteinander – das kannte ich so von meinen vorherigen Klubs nicht.»

Die Trimbacher sind nach ihrem Aufstieg im Juni auch in der 2. Liga gut aufgelegt. Sie schlossen die erste Saisonhälfte mit zwei Siegen gegen Subingen und Italgrenchen ab. So soll es in der Rückrunde weitergehen. «Wir wollen in den Top 5 der 2. Liga bleiben», sagt Kushtrim Osaj. «Persönlich will ich mehr als sieben Tore schiessen. Denn diesmal hatte ich eine längere Vorbereitung. Es muss natürlich alles passen und ich muss vor allem verletzungsfrei bleiben, aber ich bin gut drauf.»

Den Auftakt gegen den FC Bellach wird er allerdings verpassen. Wegen einer roten Karte gegen Italgrenchen. Nachdem er in der ersten Halbzeit das einzige Tor des Spiels erzielt hat, fliegt er in der zweiten innert drei Minuten mit Gelb-Rot vom Platz.

Das erste Rückrundenspiel wird Kushtrim Osaj wegen einer Roten Karte verpassen. Patrick Lüthy

«Das ging schnell. Bei der ersten Gelben war ich zu spät im Zweikampf», schildert er, «die zweite war keine. Ich ging zum Ball, der Goalie kam raus, ich berührte ihn nicht, aber er ging zu Boden und hielt sich am Kopf.» Er habe während seiner Karriere schon Gelb-Rot bekommen, aber nie Direkt-Rot. «Ich bin ein fairer Stürmer», stellt Osaj klar. Er sei in der Garderobe der Sprücheklopfer und bringe die Mitspieler zum Lachen.

Auf dem Fussballplatz strebt er nach «den Glückshormonen nach einem Treffer». Welche Stärken er in die Waagschale legen kann, weiss er genau: «Ich bin selbstbewusst auf dem Platz, rede viel mit den Mitspielern, bin eher kräftig, schnell und sicher gut im Abschluss.»

Obwohl er die Zeit beim FC Trimbach geniesse, hat Kushtrim Osaj höhere Ansprüche als die regionale 2. Liga. «Ich würde gerne nochmals in der 1. Liga spielen, wenn ich eine Chance bekomme», sagt er. «Ich arbeite daran, dieses Ziel zu erreichen. Egal ob in der 1. Liga, der 2. Liga inter oder auch jetzt in der 2. Liga, ich habe immer sehr viel für mich selbst gemacht. Am wichtigsten ist im Moment aber für mich, dass ich die Rückrunde gesund durchspielen kann.»

