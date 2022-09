Der FC Olten schiesst gegen Subingen drei Tore in zehn Minuten.

Fussball 2. Liga FC-Olten-Trainer Ogulcan Karakoyun: «Wir hatten in allen Bereichen die Oberhand» Das Auf und Ab geht weiter: Der FC Olten feiert gegen den FC Subingen trotz eines frühen Rückstands den zweiten (Heim-)sieg der Saison. Kennedy Joao mit zwei Toren und Aziz Kukavica mit drei Vorlagen stechen dabei heraus. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 04.09.2022, 21.29 Uhr

Oltens Doppeltorschütze Kennedy Joao (links) und Wayne Corti verfolgen den Subinger Leonardo Baschung. Carole Lauener

Bis jetzt ist die Saison 2022/23 für den FC Olten ein Auf und Ab. Nach der Startniederlage gegen Härkingen (1:2) setzten sich die Oltner gegen Lommiswil durch (1:0) und unterlagen dann dem FC Mümliswil (2:3). Die Achterbahnfahrt geht auch gegen den FC Subingen weiter. Nach einem frühen Rückstand gewinnt der FC Olten das Heimspiel gegen die bis anhin noch ungeschlagenen Wasserämter gleich mit 5:2.

«Ballbesitz, Torchancen und Zweikämpfe – wir hatten in allen Bereichen die Oberhand. Der einzige Vorteil, den sie hatten, war der Start», sagte FCO-Trainer Ogulcan Karakoyun nach dem zweiten Saisonsieg. In der fünften Minute geriet sein Team in Rückstand. Noah Gräf traf für die Subinger aus über zwanzig Metern mit einem Sonntagsschuss ins Lattenkreuz. «Das war ein echter Dämpfer. Aber wir zeigten eine sehr gute Reaktion», kommentierte Karakoyun den Fehlstart.

FCO-Innenverteidiger Igor Cataldo klärt gegen Luca Cappelli. Carole Lauener

Den korrigierten die Oltner nach einer halben Stunde. Aziz Kukavica schickte Kennedy Joao mit einem Steilpass auf die Reise. Joao setzte sich im Laufduell gegen Subingens Aussenverteidiger Hasan Gedici durch und liess Gästegoalie Pascal Schwaller mit seinem Schuss keine Abwehrchance.

«Wir haben schon die ganze Woche sehr diszipliniert trainiert», sagte Karakoyun, «vor allem das Taktische, die einfachen Abläufe. Es freut mich sehr, dass die Spieler das heute auch auf den Platz gebracht haben. Sie waren ständig in Bewegung und immer anspielbar.»

Kennedy Joao sorgt mit Doppelpack für die Wende

In der zweiten Halbzeit drehten die Oltner die Partie mit drei Toren innerhalb von knapp zehn Minuten. Kennedy Joao erzielte in der 62. Minute seinen zweiten Treffer. Nach einem Eckball von Kukavica durfte sich Joao gleich zweimal mit dem Kopf versuchen. Den ersten Abschluss parierte Schwaller, der zweite landete zum 2:1 im Netz.

Nicola Vodic hat Erlion Pirku im Rücken und links lauert bereits Aziz Kukavica. Carole Lauener

Keine fünf Minuten später doppelte der FC Olten. Enrico Peier setzte sich auf der linken Aussenbahn durch, zog in den Strafraum und traf via Innenpfosten zum 3:1. In der 71. Minute legten die Oltner noch einen drauf: Diesmal durch Hazir Zenuni, der nach der Vorlage von Kukavica, seinem dritten Assist in diesem Spiel, ins leere Tor einschob.

«Nach dem 2:1 kam von ihnen nicht mehr viel», so Karakoyun, «am Ende verfügten wir auch über die grösseren Kraftreserven.» Die Subinger konnten zehn Minuten vor Schluss zwar auf 2:4 verkürzen, doch der FC Olten nahm den Gästen mit dem 5:2 postwendend den Wind wieder aus den Segeln. Dank des zweiten Heimsiegs hat der FC Olten nach vier Spielen sechs Punkte auf dem Konto.

Oltens Innenverteidiger Fidan Krasniqi (l.) ist vor Subingen-Angreifer Selcuk Cubuk am Ball. Carole Lauener

«Vor der Saison hätte ich gesagt, gegen den FC Lommiswil und den FC Subingen dürfen wir Punkte abgeben, gegen Mümliswil und Härkingen eher nicht. Jetzt ist es umgekehrt gekommen», zog der FCO-Trainer Bilanz. «Fussballerisch zeigten wir gegen Subingen unsere beste Leistung und aus kämpferischer Sicht gegen Lommiswil.

Schade ist, dass wir immer noch etwas die Krankheit haben, gegen die nominell schwächeren Gegner einen Gang runterzuschalten», sprach Karakoyun vor allem die Niederlage gegen Mümliswil an. «Das war ein schwacher Auftritt von uns. Wir waren im Kopf einfach nicht bereit.»

Oltens Goalie Thomas Husi kassierte früh das erste Gegentor, danach drehten seine Vorderleute auf. Carole Lauener

Für den FC Subingen war das 2:5 in Olten die erste Niederlage im vierten Saisonspiel. «Sie waren über die neunzig Minuten die klar bessere Mannschaft und wir haben verdient verloren», sagte Trainer Dominik Ellenberger, der von seiner Mannschaft lediglich zehn gute Minuten gesehen hat. «Danach haben wir stark abgebaut und auch nicht clever genug gespielt. In der zweiten Halbzeit sind uns dann Saft und Kraft ausgegangen.» Ellenberger begründete dies auch mit der langen Absenzenliste: «Uns haben fünf, sechs wichtige Spieler gefehlt – das merkte man deutlich.»

