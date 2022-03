Oltens Xaver Meyer ist einer der schnellsten Spieler der 2. Liga.

Fussball 2. Liga FC-Olten-Rakete Xaver Meyer: «Wir haben den ersten Platz in der Vorrunde vergeigt» Der 31-jährige Aussenverteidiger Xaver Meyer ist einer der schnellsten Spieler der 2. Liga. Trotzdem spielt er erst seit zwei Jahren in der ersten Mannschaft des FC Olten. Der Cup ist für ihn wichtiger als die Meisterschaft. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 15.03.2022, 12.00 Uhr

Ein gewohntes Bild: Xaver Meyer enteilt seinem Gegenspieler. Patrick Lüthy

Kaum ein Gegenspieler kann mit seinem Tempo mithalten. «Ohne meine Schnelligkeit würde ich nicht in der 2. Liga spielen», sagt Xaver Meyer über seine grössten Stärken. Zu denen zählt er auch seine Kondition: «Ich gebe immer alles, bis es nicht mehr geht und renne auch in der 90. Minute noch zurück.» Der 31-Jährige beschreibt sich als extrem ruhig auf dem Platz: «Wenn das Spiel hektisch wird, bringt mich das nicht draus. Ich will Erfolg haben, bin aber nicht mehr so verbissen und kann auch mal mit einer Niederlage leben.»

Obwohl er ein Ur-Oltner ist, spielt Xaver Meyer erst seit zwei Jahren in der ersten Mannschaft. Er trainierte zwar ab und zu mit dem «Eis», sah sich aber jahrelang als «Zwöi»-Spieler: «In der zweiten Mannschaft konnte ich zusammen mit meinen Brüdern spielen – das war mir wichtiger als die Liga.» Seine beste Saison bei der Reserve war 2016/17, als er mit 27 Treffern Topskorer der 3. Liga wurde. «Da hat alles geklappt. Wenn ich aufs Tor kam, klöpfte es», erinnert er sich gerne zurück. «Unser Offensivspiel war damals eigentlich komplett auf mich ausgelegt.»

Aufstieg als Todesstoss für das erfolgreiche «Zwöi»

Im Jahr darauf stieg die zweite Mannschaft in die 2. Liga auf. Meyer erzielte dabei elf Treffer. «Wir spielten schon sehr lange zusammen und waren eine Einheit», begründet er den Erfolg. Als Highlight bezeichnet er das Auswärtsspiel beim FC Kestenholz in der zweiten Runde der Aufstiegsspiele: «Die Stimmung war richtig cool. Unser Aufstieg hat das Team dann aber kaputtgemacht.» Die meisten Spieler hatten keine Lust auf die 2. Liga und verliessen den FC Olten danach. So bestritt das «Zwöi» die Vorrunde 2018/19 mit einer Junioren-Mannschaft und zog sich in der Winterpause freiwillig aus der Meisterschaft zurück.

Die Oltner feierten in der Vorrunde sechs Siege, dazu kamen vier Unentschieden und eine Niederlage. Patrick Lüthy

In der 3. Liga gelangen Meyer in der Vorrunde 19/20 wiederum 11 Tore. Die Rückrunde fiel der Coronapandemie zum Opfer. Dann war es endlich Zeit für den Schritt ins Fanionteam, das gerade freiwillig von der 2. Liga inter in die 2. Liga abgestiegen war. Seine erste Halb-Saison endete auf dem vierten Platz, die Rückrunde wurde wieder gestrichen. Jetzt starten Meyer und der FC Olten vom zweiten Platz aus in die Rückrunde.

Einzige Niederlage gegen den Tabellenletzten

Oltens Bilanz in der Vorrunde: sechs Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage – gegen das Liga-Schlusslicht Italgrenchen. Obschon der FCO mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Iliria in Lauerstellung liegt, ist Meyer mit der ersten Saisonhälfte nicht zufrieden: «Wir gewannen gegen den FC Iliria, der zudem schlecht in die Saison startete – deshalb dürften wir nicht hinter ihnen sein.»

Die Oltner gewannen die ersten drei Spiele, dann kam die 1:2-Heimpleite gegen Italgrenchen. «Das war eine Kopfsache, die Einstellung stimmte nicht», hadert er. «Wir gaben allgemein zu viele Punkte ab gegen Teams, die auf dem Papier schlechter sind als wir.» Trotzdem führte der FCO die Tabelle bis zur neunten Runde an. Meyer stellt klar: «Wir haben den ersten Platz vergeigt.»

Die einzige Niederlage in der Vorrunde kassierten die Oltner ausgerechnet gegen das Liga-Schlusslicht GS Italgrenchen. Patrick Lüthy

Zu seinen persönlichen Leistungen sagt er: «In der Defensive habe ich ein, zwei Fehler gemacht, die mir nicht passieren dürften. Ich bereitete vier, fünf Tore vor, das ist okay.» Dass er sich nicht in die Skorerliste eintragen konnte, stört ihn nicht. Da er mittlerweile als Aussenverteidiger eingesetzt wird, ist das Toreschiessen nicht mehr seine Hauptaufgabe.

Seine Ziele für die Rückrunde sind forsch: «Mit unserer Qualität können wir nicht sagen, wir wollen in die Top 3. Wenn wir unsere Leistung gegen jeden Gegner über neunzig Minuten abrufen, gehören wir einen Platz weiter rauf. Wir wollen so lange wie möglich um den Titel mitspielen.»

Xaver Meyer (l.) sagt von sich selbst, dass er nie aufgibt und auch in der 90. Minute noch zurückrennt. Patrick Lüthy

Noch wichtiger als die Meisterschaft ist für Xaver Meyer der Cup. Da er jahrelang im «Zwöi» spielte, ist der Cup Neuland für ihn. «Ich will ihn unbedingt mal gewinnen, bevor ich aufhöre mit Fussball», sagt er. Im Viertelfinal wartet der Riesentöter Derendingen. Der Fünftligist, der in der Meisterschaft noch ohne Verlustpunkt ist, warf bereits Titelverteidiger Iliria und Italgrenchen raus. «Mal schauen, wie stark sie wirklich sind. Unterschätzen werden wir sie definitiv nicht», blickt Meyer voraus.

Wie lange er sich noch Zeit gibt, den Cup zu gewinnen, lässt er offen: «Ich werde sicher beim FC Olten aufhören. Wann, weiss ich noch nicht. Bis jetzt bin ich zum Glück verschont geblieben vor Verletzungen und fühle mich fit.» Solange er den Gegnern um die Ohren rennt, gibt es keinen Grund für einen Rücktritt. «In der 2. Liga merke ich je länger, je mehr, dass mein Tempo etwas nachlässt und die Jungen langsam aufholen», sagt er lachend, «bis jetzt reicht es aber noch.»

