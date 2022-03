Fussball 2. Liga FC Klus/Balsthal distanziert GS Italgrenchen im Abstiegskampf Die Mannschaft von Trainer Xhevxhet Dullaj gewinnt das Kellerduell zum Rückrundenstart der 2. Liga gegen das Tabellenschlusslicht Italgrenchen mit 2:1 und klettert über den Strich. Eredit Hoxhaj und David Fluri treffen für Klus/Balsthal. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 20.03.2022, 19.09 Uhr

David Fluri lässt sich nach seinem Treffer zum 2:0 feiern. Hans Peter Schläfli

Die Ausgangslage im Abstiegskampf der 2. Liga versprach viel Spannung zum Start in die Rückrunde. Der Tabellenletzte Italgrenchen, erstmals unter dem neuen Trainer Beat Martinetz, musste das direkte Duell gegen Balsthal gewinnen, um den Anschluss zu wahren. Die Thaler wollten dies um jeden Preis verhindern und sich am Strich ein kleines Polster verdienen. Entsprechend wurde das Spiel mit viel Einsatz geführt – wobei die Grenzen des Fairplays immer respektiert wurden.

Klus/Balsthal machte Italgrenchen zunächst mit einem hartnäckigen Pressing das Leben schwer und eroberte sich oft den Ball zurück, bevor der Gegner diesen über die Mittellinie spielen konnte. Grosse Chancen gab es lange keine. Bis zur 23. Minute, als Dribbelkünstler Eredit Hoxhaj seine technischen Fähigkeiten bewies, den einen oder andern Grenchner schlecht aussehen liess und das 1:0 markierte. Kurz darauf fiel bereits das 2:0, als Italgrenchen nach einem Eckball nicht aufpasste.

Trainer Xhevxhet Dullaj wird den FC Klus/Balsthal Ende Saison aus beruflichen und zeitlichen Gründen verlassen. Hans Peter Schläfli

Unverdient war die Führung nicht, aber sie kam für die Gastgeber ohne grosses Leiden, fast wie von selbst. Als hätten sie ein schlechtes Gewissen, gaben sie die Hälfte des Vorsprungs kurz vor der Pause mit einem Geschenk zurück. Nach einem seltsamen Missverständnis zwischen Verteidiger Mostapha El Ouahmani und Goalie Zoran Andric standen die beiden im Niemandsland und mussten zusehen, wie Jari Eggenschwiler profitierte und mühelos für Italgrenchen verkürzte.

Die zweite Hälfte versprach also nochmals richtig spannend zu werden. Tatsächlich machte nun Italgrenchen das Spiel, hatte mehr den Ball am Fuss und suchte mit allen Mitteln den Ausgleich. Doch diese Mittel waren wenig effizient, Chancen gab es kaum. «Wir hatten eine schwächere Viertelstunde und zwei dumme Tore kassiert», so Trainer Beat Martinetz. «In der zweiten Halbzeit machten wir Druck und hätten mindestens den Ausgleich verdient gehabt. Unser Spielaufbau hat mir gefallen, nur in der Gefahrenzone waren wir zu harmlos.» Auf der guten Leistung liesse sich aufbauen: «Wir geben uns im Abstiegskampf nicht geschlagen. Die Saison ist noch lang.»

Der Einstand von Beat Martinetz bei Italgrenchen ist missglückt. Den Kampf um den Ligaerhalt gibt er aber noch nicht auf. Hans Peter Schläfli

Klus/Balsthal-Trainer Xhevxhet Dullaj sagte nach dem Sieg: «Wir hatten alles im Griff, bis wir ihnen das Tor schenkten. Dann verloren wir zwar den Faden ein wenig, aber dank einer guten Leistung der Defensive haben wir den wichtigen Sieg trotzdem verdient.» Eine Mannschaft mit etwas mehr individueller Klasse hätte gegen den verzweifelt anrennenden Gegner mit einem Konter alles klarmachen müssen. Aber Risto Petrovic half in der Verteidigung aus und vorne fehlte so die Durchschlagskraft. Das könnte sich bald ändern, wenn der frühere Topskorer Denis Kostadinovic von seinem Auslandaufenthalt zurückkehrt und sich Borislav Jankovic von seiner Verletzung erholt hat.

Mit dem Sieg kann der FC Klus/Balsthal etwas aufatmen, aber eine neue Baustelle hat sich aufgetan. Trainer Xhevxhet Dullaj hat sich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Er brauche mehr Zeit für den Beruf und für die Familie, begründete er seinen Entscheid. «Xhevi Dullaj hat bei uns viel bewirkt, dafür dankt ihm der Verein», sagte Präsident Luigi Furcillo. Die Suche nach einem Nachfolger habe bereits begonnen, noch gebe es aber keinen Kronfavoriten.

Eredit Hoxhaj eröffnete das Skore für den FC Klus/Balthal. Hans Peter Schläfli

