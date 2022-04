Fussball 2. Liga «Es hatte damals nicht rentiert»: Ein allfälliger Aufstieg von Iliria wirft Fragen auf Der FC Iliria steht an der Tabellenspitze der 2. Liga. Bislang konnten die Adler die zahlreichen Verfolger auf Distanz halten. Ein möglicher Aufstieg löst beim Vereinspräsidenten Rrahim Dakaj gemischte Gefühle aus und erinnert an die Saison 2016/17 in der 2. Liga interregional. Noah Born Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Rrahim Dakaj ist seit 2017 Ilirias Vereinspräsident. Tom Ulrich / Fotomtina

Vor 20 Jahren startete der FC Iliria in die erste Spielzeit der bisher kurzen Vereinsgeschichte. Der Klub ging aus der Übernahme des FC Olympia Gran Sasso hervor, welcher seit 1968 im Solothurner Fussballverband vertreten war.

Der italienisch geprägte Verein konnte den Spielbetrieb nach der Jahrtausendwende nicht aufrechterhalten und begann daher die Verhandlungen mit Iliria. Die Adler konnten nach der Vereinsübernahme endlich eine aktive Mannschaft stellen, welche in der albanischen Gemeinde grossen Anklang fand.

Iliria weist in seiner kurzen Historie grosse Erfolge aus. 2009 stiegen die Adler in die 3. Liga auf, bereits 2014 gelang der nächste Schritt in die 2. Liga. 2016 gewannen sie das Double, 2020 siegten sie in der verkürzten Meisterschaftssaison. Zusätzlich strahlen die beiden Solothurner Cupsiege von 2019 und 2021 im Trophäenschrank des Vereins. Iliria-Präsident Rrahim Dakaj erklärt:

«Unser Erfolgsrezept ist die Disziplin und die Freude am Fussball, dann kommt der Erfolg von selbst. Zudem setzen wir auch auf alle Nationalitäten. Aber wir haben keine strengen Ziele und Vorsätze.»

2021 siegte Iliria im Final gegen den FC Biberist und gewann den dritten Solothurner Cup der Vereinsgeschichte. Patrick Luethy

Auch in dieser Saison gehört Iliria zu den Spitzenteams der 2. Liga. Die Adler grüssen von der Tabellenspitze und haben mittlerweile sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger Olten und Lommiswil, wobei der FCL eine Partie weniger ausgetragen hat. Die bislang einzige Saisonniederlage datiert vom letzten August gegen den FC Olten.

Mit zehn Siegen und fünf Unentschieden bringen es die Solothurner auf insgesamt 35 Zähler. Iliria spielt spektakulär und offensiv, was der 9:0-Heimerfolg gegen Trimbach, sowie der 7:2-Sieg gegen Mümliswil widerspiegeln lässt.

Mit grossem Engagement im Vereinsvorstand: «Es ist ziemlich stressig»

«Es stehen noch sechs Partien aus, das ist auf jeden Fall zu machen», sagt Rrahim Dakaj, «unser Ziel ist es immer, Erster zu werden.» Der 46-Jährige stiess vor 14 Jahren als Spieler zu Iliria. Danach hatte er zwischenzeitlich die Funktionen des Spiko-Präsidenten, Sportchefs und Juniorenobmann inne. Seit 2017 ist Dakaj Ilirias Vereinspräsident.

«Meine Aufgabe ist es den Klub zu führen und überall zu unterstützen, wo es meine Hilfe braucht», erklärt er seine Rolle. Einen grossen Teil seiner Freizeit investiert Rrahim Dakaj in das Präsidentenamt: «Es ist ziemlich stressig, denn nebenbei arbeite ich zu 100 Prozent. Aber ich mache es sehr gerne.»

Iliria ist wieder auf dem Weg in die 2. Liga interregional. Claudio De Capitani / freshfocus

Nach dem Meistertitel 2015/16 wagte Iliria erstmals den Schritt in die 2. Liga interregional. In 26 Partien gelangen den Solothurnern nur 22 Punkte, was mit dem vorletzten Platz resultierte und den direkten Abstieg bedeutete. «Aus unserer Erfahrung ist die 2. Liga interregional nicht sehr attraktiv. Es hängt alles mit einem Budget und Aufwänden zusammen, welche für uns damals nicht gepasst haben», erklärt der Klubpräsident.

Weniger Zuschauer und ausbleibende Derbys

Die Probleme, welche mit dem Aufstieg auftraten, machten sich auch bei den Zuschauerzahlen bemerkbar: «Wir hatten damals gemerkt, dass wir in der Saison 2016/17 Zuschauer verloren haben, da die Verbindung zum Team geschwächt wurde. In der 2. Liga inter gab es auch längere Reisen, welche viele Fans nicht auf sich nehmen konnten. Zudem gab es keine regionalen Derbys mehr, was einen Platz in der unteren Meisterschaft attraktiv machte.» Kurz gesagt:

«Es hatte damals nicht rentiert.»

Einen möglichen Aufstieg haben die Adler jedoch nicht begraben. «Unser Ziel ist es immer Erster zu werden. Die Pläne für die nächsten Jahre haben wir noch nicht festgelegt. Wir widmen uns erst der Aufstiegsfrage, wenn der Meisterschaftsgewinn auch eintritt, da ist noch nichts bestimmt», sagt Dakaj.

Das grösste Spiel der bisherigen Vereinsgeschichte: Iliria unterlag dem Meister YB mit 1:7. Markus Müller

Priorität setzt Iliria weiterhin auf den Solothurner Pokalwettbewerb: «Ein Cupgewinn ist immer unser Hauptziel, weil das die Teilnahme am Schweizer Cup sichert. Die grossen Lose, wie die Spiele gegen Lausanne und YB sind das attraktivste für unseren Verein und die Region. Diese Momente zu erleben sind uns sehr wichtig.»

