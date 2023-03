Fussball 2. Liga Erfolgstrainer auf Abschiedstournee: Lukas Ebel gibt das Traineramt beim FC Lommiswil Ende Saison ab Lukas Ebel führte den FC Lommiswil in seiner ersten Saison als Trainer zum Meistertitel in der 2. Liga. In seinem dritten Jahr an der Seitenlinie steht Lommiswil nach dem ersten Spieltag der Rückrunde auf dem ersten Platz. Nun wartet der Spitzenkampf gegen den FC Biberist. «Wir wollen in der Rückrunde noch einmal gemeinsam angreifen», sagt Ebel, der im Sommer aus beruflichen Gründen zurücktritt. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 21.03.2023, 16.30 Uhr

Wegen seiner Ausbildung wird Lukas Ebel das Traineramt bei seinem Jugendklub Lommiswil Ende Saison abgeben. Hans Peter Schläfli

Im Sommer 2020 übernahm er als 25-Jähriger die erste Mannschaft des FC Lommiswil. In seiner ersten Saison führte er den Klub sogleich zum Meistertitel. Wegen Corona wurde die Meisterschaft nach der Vorrunde abgebrochen – Lommiswil lag zwei Punkte vor Wangen und deren drei vor Iliria.

Die vergangene Saison beendeten die Lommiswiler auf Platz zwei, den zweiten Meistertitel in Folge verpassten sie nur wegen der höheren Anzahl an Strafpunkten im Vergleich zum FC Iliria. Jetzt liegt Trainer Lukas Ebel mit Lommiswil nach dem ersten Spieltag der Rückrunde wieder an der Tabellenspitze der 2. Liga.

Die zweite Saisonhälfte wird für den Erfolgstrainer zu einer Art Abschiedstournee. Er tritt Ende Saison als Trainer des FC Lommiswil zurück. Der Grund ist sein Studium. Für den Master in Spitzensport muss er im zweiten Jahr ein Praktikum machen. «Es könnte sein, dass es etwas im Ausland ist. Wäre es ein Praktikum in der Schweiz, wäre es wohl gegangen», erklärt Lukas Ebel, «aber wenn ich etwas mache, dann richtig und zu einhundert Prozent.»

Der Entscheid, das Traineramt bei seinem Jugendklub niederzulegen, sei ihm nicht leichtgefallen. «Wir haben in den letzten drei Jahren als Team grosse Fortschritte gemacht und sehr viel zusammen erreicht. Wir kamen nie in eine Negativspirale. Es ist schön, dass ich im Guten gehen kann», blickt Ebel zurück.

Er betont, dass er den FC Lommiswil nicht verlässt: «Ich gehe nicht weg. Ich bin in der nächsten Saison einfach wieder als Spieler unterwegs. Die Frage ist, ob es mir in der ersten Mannschaft reicht. Sonst spiele ich in der zweiten Mannschaft oder bald bei den Senioren.»

«Wir haben in den letzten drei Jahren als Team grosse Fortschritte gemacht und sehr viel zusammen erreicht», sagt Lukas Ebel im Rückblick. Hans Peter Schläfli

Dass er den Trainerposten abgibt, hat Lukas Ebel frühzeitig kommuniziert. Die Suche nach seinem Nachfolger sei daher bereits weit vorangeschritten. «Ein neuer Trainer kann der Mannschaft mit seinen Ideen helfen, noch einmal einen Schritt nach vorne zu machen», ist er überzeugt.

«Ich freue mich darauf, wenn ich dann auch mal wieder etwas mehr Zeit für mich habe. Der Trainerjob bringt einen riesigen Aufwand mit sich – das sieht man von aussen gar nicht. Zuerst wollen wir in der Rückrunde jetzt aber noch einmal gemeinsam angreifen.»

Der Auftakt ist geglückt. Der FC Lommiswil startete am Samstag mit einem 3:0-Auswärtssieg in Mümliswil in die Rückrunde. «Ich bin sehr zufrieden, es war ein verdienter Sieg», fasst Ebel zusammen. «Der Platz war gut, wir konnten unser Spiel machen und mussten selten mit hohen Bällen agieren. Mir ist wichtig, dass wir immer versuchen, Fussball zu spielen.»

Am Mittwoch gastiert der FC Lommiswil beim FC Biberist. Es ist das Nachtragspiel aus der Vorrunde und gleichzeitig ein Spitzenkampf. Denn der FC Biberist stürzte am Sonntag den Wintermeister Iliria mit einem 3:0-Sieg vom Thron und rückte auf den zweiten Tabellenplatz vor. Lukas Ebel erwartet kein schönes, aber ein spannendes, enges und umkämpftes Spiel: «Es wird sicher zwei, dreimal ‹klöpfen›. Es ist halt ein Spitzenkampf – wer zurückzieht, verliert.»

Biberist startete mit einem Wunschresultat

Biberists Trainer Roland Hasler. Hans Peter Schläfli

Der FC Biberist hat mit dem Sieg gegen den FC Iliria gleich ein erstes Ausrufezeichen gesetzt zum Rückrundenstart. Trainer Roland Hasler spricht denn auch von einem Wunschresultat. «Ich hätte vor dem Spiel auch für einen Punkt unterschrieben», sagt er, «dass wir einen der Topfavoriten auswärts schlagen konnten, macht mich natürlich umso glücklicher.»

Der FC Iliria sei in der ersten halben Stunde die bessere Elf gewesen, fasst Hasler das Spiel zusammen: «Wir hielten den Angriffen mit einer kompakten Defensive stand und lauerten auf unsere Chancen.» Das 1:0 für Biberist fiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. «Das war bei diesen Terrainverhältnissen der Dosenöffner», sagt Hasler, «sie mussten danach auftun und das war ein gefundenes Fressen für uns.»

Er rechnet mit einem ausgeglichenen Spiel gegen den FC Lommiswil: «Die Chancen stehen fifty-fifty. Der FC Lommiswil wurde im Vorfeld von vielen als Topfavorit gehandelt, uns hat man dagegen wohl eher nicht auf der Rechnung, aber ich finde das eigentlich noch gut so.»

Solothurner 2. Liga

Nachtragspiel. Mittwoch: Biberist – Lommiswil (20.00).

15. Runde. Samstag: Hägendorf – Trimbach (17.00). Biberist – Bellach (17.00). Gerlafingen – Wangen b.O. (17.30). – Sonntag: Fulenbach – Iliria (10.00). Lommiswil – Olten (11.00). Härkingen – Subingen (14.30).



Rangliste: 1. Lommiswil 12/25. 2. Biberist 12/24. 3. Iliria 13/23. 4. Subingen 13/23. 5. Bellach 12/22. 6. Olten 13/22. 7. Härkingen 13/22. 8. Gerlafingen 13/21. 9. Fulenbach 13/18. 10. Mümliswil 13/15. 11. Trimbach 13/8. 12. Wangen bei Olten 13/7. 13. Hägendorf 13/5.

