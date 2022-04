Der FC Olten empfängt den FC Iliria zum Spitzenkampf der 2. Liga

Fussball 2. Liga Ein Wachrüttler zum richtigen Zeitpunkt? Olten empfängt den Leader Iliria zum Spitzenkampf Am Wochenende konnten beide Teams nicht überzeugen. Jetzt kommt es zum Direktduell zwischen dem Tabellenführer Iliria und dem Verfolger Olten. «Ich sehe uns in der Favoritenrolle», sagt FCO-Präsident Isidor Meyer im Vorfeld des Schlagerspiels. Raphael Wermelinger 12.04.2022, 15.45 Uhr

Iliria-Captain Alban Jahiu (l.) erzielte am vergangenen Spieltag gegen Subingen sein 14. Saisontor. Jose R. Martinez

Mit anderthalb Wochen Verspätung steigt am Mittwochabend in der 2. Liga der Spitzenkampf zwischen dem Verfolger Olten und dem Leader Iliria. Das Spiel hätte eigentlich schon am 2. April stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Schneefälle verschoben werden. Das Schlagerspiel wird neu im Leichtathletik-Stadion im Kleinholz ausgetragen und beginnt um 20 Uhr.

Beide Teams starteten nur mässig in die Rückrunde. Olten gewann zwar zum Auftakt gegen Fulenbach mit 6:2, musste sich danach gegen Härkingen aber mit einem 0:0 begnügen und unterlag am Samstag zum zweiten Mal in dieser Saison dem Tabellenschlusslicht Italgrenchen. Iliria lancierte die zweite Saisonhälfte mit einem 1:1 gegen den Titelverteidiger Lommiswil, kanterte im zweiten Spiel den FC Mümliswil mit 7:2 nieder und teilte zuletzt gegen Subingen die Punkte (1:1).

Oltens bester Torschütze in dieser Saison ist Giovanni Gerardi (l.) mit neun Treffern. Patrick Lüthy

Der Herbstmeister stieg mit zwei Punkten Vorsprung in die Rückrunde. Mittlerweile beträgt das Polster auf Olten drei Punkte. Die Stadt-Solothurner stellen mit 40 Toren in 14 Spielen die beste Offensivabteilung und mit 12 Gegentreffern auch die beste Abwehr der Liga. Captain Alban Jahiu konnte am Sonntag gegen Subingen mit seinem 14. Treffer in dieser Saison in der Torschützenliste zu den beiden verletzten Alessandro Fragale (FC Bellach) und Yanick Oumaray (FC Härkingen) aufschliessen.

In der Vorrunde jubelten die Oltner in der Nachspielzeit

Der Verfolger FC Olten weist statistisch den viertbesten Angriff auf und nach dem FC Iliria die zweitbeste Verteidigung. Top-Goalgetter bei den Dreitannenstädtern ist Giovanni Gerardi mit bislang neun Saisontoren. Die Oltner haben die Nase vorne, was die Direktduelle in den vergangenen Jahren angeht. Sie konnten drei von vier Aufeinandertreffen mit dem FC Iliria für sich entscheiden.

Die beiden Klubs spielten in der Saison 2016/17 in der 2. Liga inter erstmals gegeneinander. Beide Begegnungen endeten mit einem 1:0-Auswärtssieg. In der Vorrunde gewann der FC Olten die Partie in Solothurn, in der Rückrunde revanchierte sich der FC Iliria im Kleinholz. Ende Saison belegten die Oltner damals den zehnten Tabellenrang, Iliria holte zehn Punkte weniger und stieg nach einem Jahr wieder in die 2. Liga ab.

In der höchsten Regionalliga begegneten sich die Vereine erst im Jahr 2020 nach dem freiwilligen Abstieg der Oltner aus der 2. Liga inter wieder. Der FC Iliria beendete die Halb-Saison auf dem dritten Platz, Olten folgte mit zwei Punkten Rückstand direkt dahinter. Das Direktduell entschieden die Oltner allerdings gleich mit 5:0 für sich. Hazir Zenuni schoss den FC Iliria mit vier Toren praktisch im Alleingang ab.

Iliria-Schreck Hazir Zenuni schoss in den letzten beiden Spielen fünf Tore für den FC Olten gegen die Solothurner. Markus Müller

Auch in der Vorrunde der laufenden Meisterschaft behielten die Oltner das bessere Ende für sich. Sie siegten Ende August in Solothurn 3:2. Igor Cataldo, Giovanni Gerardi und Hazir Zenuni drehten den Match für den FCO nach einem frühen 0:2-Rückstand. Zenunis entscheidender Treffer fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Schlechte Vorbereitung beim FC Iliria

Gelingt den Solothurner Adlern die Revanche, dann würde sich ihr Vorsprung auf den FC Olten verdoppeln. Bei den Dreitannenstädtern hofft man natürlich, dass es gelingt, mit dem Tabellenführer gleichzuziehen.

«Beide Teams müssen eine Reaktion zeigen auf die Auftritte vom Wochenende», sagt FCO-Präsident Isidor Meyer im Vorfeld. «Ich sehe uns in der Favoritenrolle. Wir wurden hoffentlich durch die Niederlage gegen Italgrenchen nochmals wachgerüttelt, spielen zu Hause und haben ein sehr stabiles Team.»

Für den Trainer des Gegners gibt es dagegen keinen klaren Favoriten. Die Niederlage der Oltner gegen Italgrenchen dürfe man nicht überbewerten, sagt Vilson Dedaj: «Ausrutscher kann es immer mal geben, das bedeutet gar nichts. Gegen uns sind sowieso alle Teams nochmals ein Stück motivierter.»

Dedaj ist zufrieden mit den bisherigen Resultaten in der Rückrunde: «Die Vorbereitung war leider schlecht. Viele Verletzungen, Corona-Erkrankungen und abgesagte Testspiele. Deshalb sind fünf Punkte aus den bisherigen drei Spielen in Ordnung für mich.»