Der FC Olten gewinnt zum Rückrundenauftakt gegen den FC Härkingen

Fussball 2. Liga Ein Staubsauger als Matchwinner: Der FC Olten schlägt den FC Härkingen mit 1:0 Hazir Zenuni schiesst den FC Olten beim Rückrundenauftakt zum Heimerfolg gegen den FC Härkingen. Damit schliesst der FC Olten zur Verfolgergruppe auf. Neuer Tabellenführer der Solothurner 2. Liga ist der FC Lommiswil - nach einem 3:0-Sieg gegen den FC Mümliswil. Der Wintermeister FC Iliria fällt nach der 0:3-Pleite gegen den FC Biberist auf den dritten Platz zurück. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.03.2023, 19.28 Uhr

«Staubsauger» Hazir Zenuni (hinten) hängt sich an Härkingens Mittelfeldspieler Tim Büttiker dran. José R. Martinez

«Ich bin der Matchwinner?», winkt Hazir Zenuni lachend ab, «ich bin wohl eher der Staubsauger.» Mit seinem neunten Saisontor führte der Routinier den FC Olten im ersten Spiel der Rückrunde zum Heimsieg gegen den FC Härkingen. Sein 1:0 nach einer knappen Stunde war sicher nicht das schönste Tor in seiner Karriere. Nach dem Pfostenschuss von Enrico Peier setzte sich Zenuni im Fünfer robust durch und bugsierte den Ball mit der Fussspitze über die Linie.

«Es war kein schöner, aber ein wichtiger Treffer», konstatierte der Torschütze. «Ich bin mittlerweile definitiv nicht mehr der Schnellste. Deshalb muss ich erahnten, wo der Ball hinkommt und dann auch dort stehen – das ist mir heute gelungen.» Zenuni sprach von einem disziplinierten Auftritt seines Teams: «Wir waren sehr kompakt. Die Distanz zwischen unserer Verteidigung und mir in der Spitze stimmte. Die Härkinger mussten das Spiel machen, aber das ist ihnen nicht wirklich gelungen. Sie versuchten es dann oft mit langen Bällen, die wir abfangen konnten.»

Giovanni Gerardi kommt gegen Härkingens Innenverteidiger Thierry Wyss Zentimeter zu spät. José R. Martinez

Für die Zuschauer sei es kein spannendes Spiel gewesen, sagte Zenuni weiter. «Für uns ist wichtig, dass wir alles umgesetzt haben, was der Trainer verlangt hat und wir mit einem Sieg starten konnten.» Viel war wirklich nicht los in den neunzig Minuten. Beide Teams kamen durch Standards zu ihren besten Möglichkeiten. Der Oltner Giovanni Gerardi zirkelte einen Freistoss knapp neben das Tor (12.), auf der anderen Seite klatschte der Freistoss von Jan Marti an den Pfosten (18.).

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel scheiterten die Härkinger zum zweiten Mal an der Torumrandung. Tim Büttikers Kopfball nach einem Corner landete an der Querstange. Was die Aluminiumtreffer angeht, konnte Olten in der 81. Minute wieder ausgleichen. Simon Morgenthaler im Tor der Härkinger lenkte den Freistoss von Enrico Peier an die Latte. Seine Vorderleute vergaben in der 90. Minute eine letzte Ausgleichschance. Nach einer Kombination über Yanick Oumaray und Joël Rietschin sah Chris Rauber seinen Schuss aus kurzer Entfernung von FCO-Torhüter Thomas Husi pariert.

Sandro Gasser (r.) im Laufduell mit dem Oltner Kennedy Joao. José R. Martinez

«Ich denke, wir haben die drei Punkte am Ende auch verdient», sagte Hazir Zenuni. Mit dem siebten Saisonsieg halten die Oltner den Anschluss an die Tabellenspitze. Was liegt noch drin in der Rückrunde? «Ehrlich gesagt, ich weiss nicht einmal, gegen wen wir als nächstes spielen. Bis jetzt hatte ich nur den FC Härkingen im Kopf. Und in der neuen Woche schauen wir dann weiter», so Zenuni.

Wie nach jedem Spiel muss er sich nun zuerst mal erholen – der Rücken plagt den Goalgetter: «Ab und zu muss ich mal eine Tablette nehmen, damit ich spielen kann. Nach dem Match spüre ich den Rücken zwei Tage lang – ich bin bald 35, das merke ich. Aber ich habe immer noch Spass auf dem Platz, die Leidenschaft ist immer noch da.»

Sandro Iandiorio im Kopfballduell mit Härkingens Abwehrchef Mario Stecher. José R. Martinez

Der FC Lommiswil ist der neue Tabellenführer

Der Wintermeister Iliria verlor das erste Spiel im neuen Kalenderjahr daheim mit 0:3 gegen den FC Biberist. Dieser rückt damit auf den zweiten Platz vor. Neuer Spitzenreiter der 2. Liga ist der FC Lommiswil. Das Team von Trainer Lukas Ebel feierte einen 3:0-Auswärtssieg gegen den FC Mümliswil. Auch der amtierende Cupsieger Subingen startete erfolgreich in die Rückrunde. Luca Cappelli mit einem Doppelpack und Daniel Wiedmann sorgten für den 3:0-Heimerfolg und den Vorstoss auf den vierten Tabellenplatz.

Der SC Fulenbach konnte seine Form über den Winter offenbar konservieren. Die Vorrunde hatte mit einem 1:0-Sieg gegen Lommiswil geendet, die Rückrunde beginnt mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Wangen bei Olten. Die Fulenbacher blieben zum siebten Mal in Serie ungeschlagen und bauten ihren Vorsprung auf den Strich weiter aus.

Nebst den beiden Schlusslichtern Hägendorf und Wangen musste mit dem FC Trimbach auch der Drittletzte der Tabelle als Verlierer vom Platz. Daheim gegen den FC Gerlafingen konnte Captain Daniel Bärtschi den 0:1-Rückstand in der 25. Minute zwar postwendend wieder ausgleichen, doch Giovanni Carnibella (31.) und Captain Philipp Breu (40.) sorgten noch vor der Pause für die Vorentscheidung. In der 95. Minute traf Oldie Volkan Turhan mit seinem zweiten Tor zum 4:1-Schlussresultat.

2. Liga

14. Runde: Wangen b.O. – Fulenbach 0:2. Subingen – Hägendorf 3:0. Mümliswil – Lommiswil 0:3. Trimbach – Gerlafingen 1:4. Olten – Härkingen 1:0. Iliria – Biberist 0:3.

Rangliste: 1. Lommiswil 12/25. 3. Biberist 12/24. 3. Iliria 13/23. 4. Subingen 13/23. 5. Bellach 12/22. 6. Olten 13/22. 7. Härkingen 13/22. 8. Gerlafingen 13/21. 9. Fulenbach 13/18. 10. Mümliswil 13/15. 11. Trimbach 13/8. 12. Wangen b.O. 13/7. 13. Hägendorf 13/5.

