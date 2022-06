Iliria sichert sich mit spätem Tor den Solothurner Meistertitel.

Fussball 2. Liga Dramatik pur bis nach dem Schlusspfiff: Iliria ist Solothurner Meister, Klus/Balsthal steigt ab Der FC Iliria Solothurn sichert sich mit einem späten Tor zum dritten Mal den Solothurner Meistertitel. Oliver Andrijasevic erzielt den entscheidenden Treffer und schickt mit dem Gamewinner in der 87. Minute den FC Klus/Balsthal runter in die 3. Liga. Hans Peter Schläfli und Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 12.06.2022, 13.19 Uhr

Der FC Iliria ist nach 2016 und 2020 zum dritten Mal in der Klubgeschichte die beste Mannschaft der höchsten Solothurner Regionalliga. Hps / Oltner Tagblatt

Die Startphase zeigte eine verkehrte Welt: Der Gast aus Balsthal, dem ein Unentschieden genügt hätte, um den Abstieg zu verhindern, übernahm sofort das Spieldiktat. Der FC Iliria, der gewinnen musste, um Solothurner Meister zu werden, wartete ab und sparte Energie. Der Favorit kam erst in der 20. Minute erstmals in den gegnerischen Strafraum. Doch dann brannte es gleich lichterloh.

David Spaqi flankte von links in den Fünfmeterraum und vor dem Tor verpassten Alban Jahiu und Dasnim Sulejmani den Ball um Zentimeter. Gleich darauf ein ähnliche Szene auf der Gegenseite: Skender Zeqiri flankte von rechts und Eredit Hoxhajs Kopfball streifte knapp daneben. So ging es weiter hin und her. Nach einem Eckball traf Alban Jahiu die Lattenunterkante – und dann war Pause.

Der Balsthaler Eredit Hoxhaj hatte die grösste Chance, um Balsthal zu retten. Hans Peter Schläfli

Um es vorwegzunehmen: Hätte der FC Klus/Balsthal immer so gut gespielt, dann wäre der Abstieg gar nie ein Thema gewesen. Trotzdem gelang es dem FC Iliria in der zweiten Hälfte, immer mehr Druck zu machen. Die Gäste wehrten sich gut, aber das Tor schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Wieder war es Jahiu, der aus kürzester Distanz knapp über das Tor schoss. Es folgte ein Lattenknaller von Shpetim Arifi.

Mit einem einzigen Konter hätte der FCKB das Glück auf seine Seite zwingen können, ja müssen: Kosta Milosevic zog alleine auf Nicola Trittibach – und stoppte Mitten im Strafraum. Ilirias Goalie und Balsthals Stürmer standen sich einen Moment wie das Kaninchen und die Schlange gegenüber. Als Milosevic nach langem zögern endlich schoss, hechtete Trittibach und rettete reaktionsschnell.

Captain Alban Jahiu führte Iliria zum Meistertitel. Hans Peter Schläfli

Trotzdem war die Welt für die Balsthaler bis drei Minuten vor dem Ende der Meisterschaft noch in Ordnung. Das 0:0 hätte gereicht, um nicht abzusteigen. Doch der FC Iliria machte geduldig weiter Druck und was sich seit einer halben Stunde abgezeichnet hatte, passierte in der 87. Minute. Eine lange Ballstafette endete bei Oliver Andrijasevic, der sich die Ecke auswählen konnte und souverän zum 1:0 einschoss.

Der FC Klus/Balsthal versuchte noch zu reagieren und Iliria zeigte in der Nervosität sogar ein paar defensive Schwächen, aber die Kräfte bei den Gästen liessen gegen Ende des Spiels immer mehr nach. Und als nach dem Schlusspfiff Iliria bereits den Solothurner Meistertitel bejubelte, kam die Hiobsbotschaft von Fulenbachs Penaltytor. Der Abstieg aufgrund der schlechteren Fairplay-Bilanz stand fest. «So ist Fussball», war der einzige Kommentar, zu dem sich der scheidende Trainer Xhevxhet Dullaj durchringen konnte. Drei Worte, die die ganze Meisterschaft aus Sicht des FC Klus/Balsthal treffend zusammenfassten.

Lange Gesichter bei Klus/Balsthal, als nach dem Schlusspfiff die Kunde vom Fulenbacher Penaltytor kam, das den Abstieg bedeutete. Hans Peter Schläfli

Der FC Iliria will nicht in die 2. Liga inter aufsteigen

Captain Alban Jahiu, Abwehrchef Dugagjin Dedaj und Assistenztrainer Leo Sasso mit dem Meisterpokal. Hans Peter Schläfli

Derweil streiften die Solothurner Adler ihre Meistershirts über und SOFV-Präsident Heinz Hohl überreichte Iliria unter grossem Jubel den Meisterpokal. Bereits am Mittwoch hatte Ilirias Präsident Rrahim Dakaj die Mannschaft darüber informiert, dass man auf den Aufstieg verzichten wird. Der Solothurner Fussballverband sei entsprechend informiert worden.

«Es wäre ein sinnloses Abenteuer. Weil auch einige der Leistungsträger ans Aufhören denken, könnte die Mannschaft mit den heutigen Kader in der 2. Liga inter sehr wahrscheinlich nicht bestehen und ein Aufstieg würde sich negativ auf unseren Verein auswirken», begründete er den Entscheid.

Iliria feiert den zurücktretenden Co-Trainer Leo Sasso. Hans Peter Schläfli

Man könne sich bei Iliria in der nahen Zukunft durchaus einen Aufstieg vorstellen. «Aber dann wollen wir uns auch in der 2. Liga inter etablieren», ergänzte Dakaj. Der erste Schritt dazu sei nun eine sanfte Verjüngung des Kaders.

Beim FC Lommiswil überwiegt der Stolz

Eine Viertelstunde vor Schluss brachte Moritz Frey Lommiswil in Härkingen mit 2:1 in Führung. Weil es zwischen dem FC Iliria und dem FC Klus/Balsthal noch 0:0 stand, war der FC Lommiswil in diesem Moment Solothurner Meister. Knapp fünf Minuten später erlöste Oliver Andrijasevic den Leader Iliria mit dem Siegtor.

Damit blieb Lommiswils Aufholjagd in der Rückrunde unbelohnt. 28 von möglichen 33 Punkten holte Lommiswil in der zweiten Saisonhälfte, fünf mehr als der FC Iliria. Das Team von Lukas Ebel verpasst die Titelverteidigung nur wegen ein paar Strafpunkten.

Lommiswil und Härkingen lieferten sich zum Saisonabschluss einen harten Fight. Markus Müller

Die Enttäuschung war beim Lommiswiler Trainer aber nur von kurzer Dauer. «Ich bin vor allem stolz auf meine Spieler», sagte Ebel. «Nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr haben wir in dieser Saison bestätigt, dass wir ganz vorne mitspielen können – das hätte uns sicher nicht jeder zugetraut.»

Den neunten Rückrundensieg musste sich der FC Lommiswil gegen den formstarken FC Härkingen hart erkämpfen. Kurz vor der Pause brachte Chris Rauber den Gastgeber in Führung. Ebel sprach hinterher von einer kalten Dusche: «Aber wir haben auch in der zweiten Halbzeit unser Spiel durchgezogen und immer an unsere Chance geglaubt. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung.»

Lommiswils Lars Herzog wird vom Härkinger Thierry Wyss unter Druck gesetzt. Markus Müller

Den Meistertitel habe man am Anfang der Saison vergeben, verwies Lukas Ebel auf das Unentschieden gegen Mümliswil in der zweiten Runde und die anschliessende 2:3-Heimniederlage gegen den FC Olten. Die beiden Direktduelle gegen Iliria endeten unentschieden.

«Der FC Iliria hat den Titel verdient – sie haben von vorne bis hinten sehr viel individuelle Klasse», zeigte sich Ebel sportlich. «Iliria war auch ein wenig abgeklärter als wir. Daran werden wir arbeiten und dann wird hoffentlich auch die nächste Saison wieder eine ganz spannende für uns.»

Die Lommiswiler holten in der Rückrunde 28 von möglichen 33 Punkten. Markus Müller

