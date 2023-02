FC Hägendorf gibt Hoffnung auf den Ligaerhalt noch nicht auf.

Der Aufsteiger FC Hägendorf holte in der Vorrunde in der 2. Liga nur fünf Punkte und steigt vom letzten Tabellenplatz aus in die zweite Saisonhälfte. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt zehn Punkte. Trotzdem haben die Hägendörfer die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 28.02.2023, 16.29 Uhr