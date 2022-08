Der FC Iliria kantert den SC Fulenbach am 2. Spieltag 6:0 nieder

Fussball 2. Liga Der Meister korrigiert seinen Fehlstart: Oliver Andrijasevic schiesst den FC Iliria zum Kantersieg gegen den SC Fulenbach «Ich konnte wertvolle Erkenntnisse gewinnen und weiss, wo ich ansetzen muss», sagt Fulenbachs Trainer Pascal Eng nach der 0:6-Niederlage gegen den FC Iliria. Der rehabilitiert sich mit dem Sieg für die 1:3-Auftaktniederlage gegen Biberist. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 24.08.2022, 23.54 Uhr

Iliria hat trotz früher Saisonphase mit Fulenbach keine Mühe und siegt 6:0. Hans Peter Schläfli

Nachdem der amtierende Meister Iliria mit einer Niederlage gegen Biberist einen Fehlstart hingelegt hatte, war man gespannt, ob etwa auch dem SC Fulenbach, einem der meistgenannten Abstiegskandidaten, gegen den grossen Favoriten eine Überraschung gelingen würde. Aber manchmal macht man es sich mit einer scheinbar offensichtlichen Logik etwas zu einfach.

Gegen den FC Iliria zu gewinnen, so heisst es immer, das sei früh in der Saison einfacher, weil viele der Spieler spät aus ihren Ferien in den Heimatländern zurückkehren würden. Selbst Rrahim Dakaj, der Präsident der Solothurner Adler, war vor dem Anpfiff nur vorsichtig optimistisch, und sagte: «Wir sind noch nicht in Form, aber ich hoffe trotzdem, dass es heute die ersten Punkte gibt.»

Luca Spielmann (links) und Iliria-Captain Alban Jahiu im Kopfballduell. Hans Peter Schläfli

Doch dann kam es ganz anders: Der FC Iliria spielte von der ersten Minute an absolut souverän. Und er hat einen Goalgetter wie Oliver Andrijasevic, der mit seinem «guten Riecher» erkennt, wenn sich ein Torhüterfehler anbahnt. Der Stürmer spekulierte richtig, als nach einer Viertelstunde die Situation im Fulenbacher Strafraum für alle geklärt schien. .

Goalie Nikola Andjelkovic rief seinen Mitspielern zu, dass er denn Ball nimmt. Aber er hatte Andrijasevic nicht auf seinem Radar. Der war von der Seite kommend zuerst am Ball, der heranstürmende Goalie konnte nicht mehr bremsen und das Foul war unausweichlich. Den fälligen Penalty verwertete Fitim Sadriji souverän zum 1:0.

Hattrick-Schütze Oliver Andrijasevic (rechts). Hans Peter Schläfli

Wenig später war schon wieder der amtierende Solothurner Meister im Angriff. Eine Flanke von rechts fand den Kopf des Sturmtanks Andrijasevic und es hiess 2:0. Die Druckphase ging unvermindert weiter, und als Fitim Sadriji das 3:0 markierte, begann sich eine ernsthafte Fulenbacher Schlappe abzuzeichnen. Eine Befürchtung, die sich mit dem schön herausgespielten 4:0 durch Andrijasevic bestätigte und mit dem 5:0 desselben Stürmers zementiert wurde.

Und zeigte Fulenbach wenigstens nach der Pause eine Reaktion? Nicht wirklich. Da passte wenig zusammen. Selbst nach dem 6:0 durch Egzon Ajeti blieb Iliria dank genaueren Pässen und besserem Spielverständnis drückend überlegen. Die enttäuschenden Gäste kamen nur zu wenigen Kontern. Einzig Yves Ehrenbolger zeigte bei einem satten Schuss einen nennenswerten Abschluss.

Fulenbachs Trainer Pascal Eng wollte – wohl angesichts des krassen und verdienten Schlussresultats – seine Mannschaft nicht auch noch mit Vorwürfen demoralisieren. «Das Spiel ist gegen uns gelaufen», analysierte er. «Einsatz und Laufbereitschaft waren da. Ich konnte wertvolle Erkenntnisse gewinnen und weiss, wo ich ansetzen muss.»

Iliria – Fulenbach 6:0 (5:0)

Tore: 15. F. Sadriji (Foulpenalty) 1:0, 21. Andrijasevic 2:0. 25. F. Sadriji 23 3:0. 30. Andrijasevic 4:0. 45. Andrijasevic 5:0. 70. Ajeti 6:0.

Der Meister war für den SC Fulenbach eine Nummer zu gross. Hans Peter Schläfli

