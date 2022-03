FC Biberist: Der beste Torjäger des Titelkandidaten im Portrait

Fussball 2. Liga Der grosse Traum vom Titel: Jonas Stuber will mit dem FC Biberist hoch hinaus Die Biberister befinden sich nach einer hervorragenden Vorrunde auf dem dritten Tabellenplatz. In der Frühlings-Saisonhälfte wird nun der Angriff auf den Zweitliga-Titel gestartet. Zu einem wichtigen Puzzleteil will Hinrunden-Toptorschütze Jonas Stuber avancieren. Noah Born Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Enttäuschung war nach der 1:3 Cupfinal-Niederlage gegen Iliria gross, doch der FC Biberist startete stark in die Zweitliga-Saison. Patrick Lüthy

Der FC Biberist erkämpfte sich in der Hinrunde ein Punktetotal von insgesamt zwanzig Zählern. Errungen wurde die Ausbeute durch sechs Siege und zwei Unentschieden in elf Partien. Der Drittplatzierte wahrt aufgrund der starken Saisonhälfte grosse Chancen auf den Titelgewinn. Nur vier Punkte fehlen auf den Spitzenreiter Iliria. Hinsichtlich der letztjährigen Solothurner Cupfinal-Niederlage gegen die Adler wäre ein Zweitliga-Triumph die gelungene Revanche.

Gegenüber der letztjährigen Spielzeit stark verbessert

Nach einer verkorksten Spielzeit 2020/21 gewann das Team um Cheftrainer Roland Hasler an Schub. Der FC Biberist fuhr in dieser Hinrunde sieben Zähler mehr ein gegenüber der verkürzten Vorsaison. Sowohl der Angriff als auch die Defensive spielt sattelfester und effektiver. «Unsere Mannschaft ist gut ausgeglichen. Der Sturm ist kreativ und technisch versiert, dazu haben wir richtige «Kampfschweine» in der Abwehr», erklärt Flügelspieler Jonas Stuber.

Das Mannschaftsfoto des aktuell Drittplatzierten. Hanspeter Bärtschi

Der 22-Jährige stiess erst auf diese Spielzeit hin zu den Biberistern. Nicht nur der Verein ist für Stuber neu, darüber hinaus ist es seine erste Erfahrung in der zweiten Liga. «Ich wollte meine Grenzen testen, für welches Niveau meine Qualitäten reichen. Bei meinem alten Klub dem FC Leuzingen hat für mich alles gepasst, aber mir hat ein wenig der Ehrgeiz und die Professionalität gefehlt», erklärt Stuber.

Bei seinem Heimatverein in Leuzigen hat er bereits vier Jahre in der ersten Mannschaft gespielt und ist dort ohne grosse Ausnahmen zum Einsatz gekommen. Zuvor startete er beim FC Luterbach erstmals in den aktiven Fussball: «Der Einstieg in die erste Mannschaft in Luterbach war super. Nach einer Spielzeit dort, holte mich der damalige Leuzigen-Trainer zurück zu meinem Juniorenverein. Zu Beginn hatte ich etwas Mühe mit dem Level. Doch ich setzte mich durch und blieb dem Verein treu, bis Coach Ray Ruch sich zurückzog. Dann ergriff ich die Möglichkeit beim FC Biberist zu spielen.»

Jonas Stuber wurde für so manchen Torhüter (hier Fabio Gradwohl vom FC Mümliswil) zur grossen Gefahr. Oliver Menge

Bereits in der Debütsaison eine wichtige Teamstütze und Torgarant

Diese Chance münzte Jonas Stuber schon in der Vorrunde mit sechs Treffern als Team-Toptorschütze um. Obendrein kam der 22-Jährige in allen Partien der Herbstsaison zum Zug. Für Stuber selbst, ist es kaum nachzuvollziehen, warum er so eingeschlagen hat: «Das ist sehr schwierig zu erklären, denn ich hatte andere Erwartungen. In Leuzigen war ich durchgehend gesetzt, auch wenn ich manche Trainings nicht besuchen konnte. Hier habe ich mit weniger Einsatzzeiten gerechnet, doch nach der Eingewöhnungsphase bin ich gut in der Mannschaft aufgenommen worden. Hauptsächlich denke ich, dass ich aufgrund meiner Kondition den Unterschied machen kann.»

Der Aufzugsmonteur, welcher auch im Militär eine Karriere anstrebt, ist auf der rechten Flügelstürmerposition zuhause. «Das war ich schon immer. Seit Kindheit hatte ich eine effektive Geschwindigkeit, was natürlich perfekt zugeschnitten ist auf den Flügel. Manchmal probierten die Trainer etwas anderes mit mir, aber ich landete immer wieder auf der Aussenposition», erwähnt Stuber. Seinen Beruf und den Fussball unter einen Hut zu bringen, bereitet ihm keine Probleme:

«Mein Job ist ein eher körperlich anstrengender. Jedoch war ich deswegen nie erschöpft im Training. Die Motivation und Freude überwiegt klar.»

Jonas Stuber weiss genau was sein FC Biberist in der Rückrunde forcieren muss, um noch einen Schritt nach vorne zu machen: «Wir haben eine gut entwickelte Mannschaft, welche einen genialen Zusammenhalt hat. Allerdings müssen wir unbedingt an unserer Mentalität während der Partie arbeiten. Wir verloren ab und zu die Ruhe im Spiel und deshalb gab es unnötige Punktverluste. Wenn wir nicht mehr nervös werden, können wir die Partien gewinnen, welche wir normalerweise verloren haben.»

Mit weiteren Neuverpflichtungen an die Tabellenspitze?

Der Anhänger des FC Arsenal und Fasnachts-Fan verfolgt klare Ziele mit dem FC Biberist: «Ich persönlich will den Titel gewinnen und Erfahrungen in der Liga weiter oben sammeln. Doch in erster Linie möchte ich die Freude am Fussball bewahren.» Neue Winter-Zuzüge sollen helfen, dass der Sprung an die Tabellenspitze gelingt. «Es werden zwei bis drei Spieler dazukommen. Auch von den Junioren. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten», sagt Stuber mit einem Schmunzeln im Gesicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen