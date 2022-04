Der FC Olten strauchelt wieder gegen GS Italgrenchen.

Fussball 2. Liga Der FC Olten strauchelt wieder gegen das Schlusslicht Italgrenchen Der Leader FC Iliria kann vom Ausrutscher der Oltner nur mässig profitieren – 1:1 gegen den FC Subingen. In der hinteren Tabellenregion gelingt dem FC Mümliswil mit dem 3:0-Sieg gegen den FC Klus/Balsthal der Befreiungsschlag. Raphael Wermelinger 10.04.2022, 21.51 Uhr

Trainer Beat Martinetz feiert im dritten Spiel den ersten Sieg mit Italgrenchen. Hans Peter Schläfli

GS Italgrenchen hat es wieder getan. Das 2.-Liga-Schlusslicht schlägt den FC Olten zum zweiten Mal in dieser Saison. Nach dem 2:1-Sieg in der Vorrunde gewinnt Italgrenchen am Samstag auch das Heimspiel gegen die Dreitannenstädter. Matchwinner ist Jeremy Pana, der in der 53. Minute das einzige Tor des Spiels erzielt. Nach den 1:2-Niederlagen gegen Lommiswil und Klus/Balsthal ist es der erste Erfolg unter dem neuen Trainer Beat Martinetz.