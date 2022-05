Der FC Klus/Balsthal verpasst gegen Bellach den Befreiungsschlag.

Fussball 2. Liga Der FC Klus/Balsthal verpasst den Befreiungsschlag – 2:2 gegen Bellach Der FC Bellach trifft beim 2:2 gegen den Tabellennachbarn FC Klus/Balsthal kurz vor und kurz nach der Pause. An der Spitze der 2. Liga profitiert der FC Iliria von der Niederlage des FC Lommiswil und zieht auf neun Punkte davon. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 08.05.2022, 14.02 Uhr

Sandro Moser rettete dem FC Klus/Balsthal in der 66. Minute mit dem Ausgleich zum 2:2 einen Punkt. Carole Lauener

Der FC Klus/Balsthal verpasst es, zum Tabellenneunten Bellach aufzuschliessen und sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen. Nach dem 2:2-Unentschieden beträgt der Vorsprung der Thaler auf einen Abstiegsplatz vier Runden vor dem Saisonende neu drei Punkte.

Das Spiel in Bellach begann optimal für den FC Klus/Balsthal. Die Gäste legten in der zwölften Minute mit ihrem ersten Angriff vor. Kosta Milosevic legte links raus zu Denis Kostadinovic, der seinen Bewacher abschüttelte und den Konter zum 0:1 abschloss.

Mostapha El Ouahmani (r.) und Bellach-Angreifer Kevin Marthaler lieferten sich kernige Zweikämpfe. Carole Lauener

Der FC Bellach, der vor anderthalb Wochen den Einzug in den Cupfinal geschafft hatte, in der Meisterschaft aber seit vier Spielen auf einen Sieg wartete und zuletzt gegen das Tabellenschlusslicht Italgrenchen verloren hatte, war in der ersten Hälfte das deutlich aktivere Team. In der vierten Minute vergab Kevin Marthaler die erste Grosschance für die Gastgeber.

In der 21. Minute verpasste erneut Marthaler den Ausgleich per Kopfball, Dives Ambrozzo tat es ihm in der 34. Minute gleich. In der Nachspielzeit erlag Klus/Balsthal dann dem Druck der Bellacher doch noch. Shaban Arifi spielte einen Corner flach zu Alban Xhema, der den Ball vom Sechzehner aus ins Lattenkreuz hämmerte.

Jubel beim FC Bellach, der das Spiel zwischenzeitlich drehen kann. Carole Lauener

Nach weniger als zwei Minuten in der zweiten Halbzeit drehte der FC Bellach das Spiel. Zoran Andric im Tor des FC Klus/Balsthal konnte den flach getretenen Freistoss von Marthaler nicht festhalten und Emmanuel Orkoh verwertete den Abpraller zum 2:1 – sein erster Saisontreffer.

Allein das Cornerverhältnis von 11:3 verdeutlicht die Dominanz der Bellacher. Doch diese schafften es nicht, das Spiel vorzeitig mit einem dritten Treffer zu entscheiden. Ferat Zekiri setzte seinen Schuss in der 63. Minute nur knapp drüber.

Als Petrus dann die Schleusen öffnete, kam Klus/Balsthal aus dem Nichts im strömenden Regen zum Ausgleich. Kostadinovic dribbelte im Zentrum gleich mehrere Gegenspieler aus, bediente Sandro Moser auf der rechten Seite und der traf wuchtig zum schmeichelhaften 2:2 für das Team von Trainer Xhevxhet Dullaj.

Klus/Balsthals Zehner Kosta Milosevic (l.) gegen Bellachs Abwehrspieler Berkin Sülüngöz. Carole Lauener

In der Schlussphase kamen beide Teams noch zu je einer Möglichkeit. Auf der Seite der Bellacher liess Marthaler in der 73. Minute den Lucky Punch aus, als er alleine an Andric scheiterte. Für Klus/Balsthal brachten in der 82. Minute Kostadinovic und Moser den Ball nach einem Freistoss von Milosevic nicht an Bellachs Torhüter Luca Palermo vorbei.

Das Unentschieden ist für beide Klubs zu wenig. Für Bellach vor allem wegen des Spielverlaufs und für den FC Klus/Balsthal, weil er den Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst hat. Das Polster auf den SC Fulenbach beträgt lediglich drei Punkte.

Bellachs Spielmacher und Co-Trainer Alban Xhema traf kurz vor der Pause wunderschön zum 1:1-Ausgleich. Carole Lauener

Spitzenreiter FC Iliria zieht davon

An der Spitze der 2.-Liga-Tabelle baute der FC Iliria seinen Vorsprung auf neun Punkte aus. Während sich der Leader gegen den SC Fulenbach souverän mit 5:0 durchsetzte, unterlag Verfolger Lommiswil dem FC Subingen 1:3. Andrin Zumstein traf für die Lommiswiler in der 28. Minute zum Ausgleich, Luca Cappelli schoss Subingen mit einem Doppelpack in der 35. und der 42. Minute zum Sieg.

Einen weiteren Rückschlag musste der FC Olten verkraften. Nach dem Aus im Cup-Halbfinal und der Niederlage gegen den FC Lommiswil vergangene Woche kamen die viertplatzierten Oltner daheim gegen den FC Mümliswil nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

