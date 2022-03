Der FC Iliria steigt als Leader in die Rückrunde der 2. Liga.

Fussball 2. Liga Der FC Iliria ist gewarnt: «Jeder Gegner kann uns ein Bein stellen» Nazim Elezi erzielte in der Vorrunde sechs Tore für den Herbstmeister FC Iliria – und ein ganz emotionales im Schweizer Cup gegen die Berner Young Boys. Im Solothurner Cup kassierte Iliria aber eine ganz bittere Niederlage. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 18.03.2022, 17.00 Uhr

Nazim Elezi (l.) feiert seinen Treffer im Schweizer Cup gegen die Young Boys zusammen mit Edonis Asani. Claudio De Capitani/Freshfocus

79. Minute im Cup-Sechzehntelfinal zwischen dem FC Iliria und den Berner Young Boys im Stadion in Solothurn: Oliver Andrijasevic und Dasnim Sulejmani spielen die rechte Abwehrseite des Meisters mit einem Doppelpass aus. Sulejmani legt den Ball flach in den Strafraum, wo sich Nazim Elezi von seinem Gegenspieler Nicolas Bürgy gelöst hat und zum Ehrentreffer für Iliria einschiesst. Elezi dreht ab, breitet die Arme aus, klopft sich auf die Brust, rennt Richtung Spielerbank und springt in die Arme von Trainer Vilson Dedaj. Riesiger Jubel bei den Solothurner Adlern, die ihr Fussballfest am 19. September 2021 mit dem Tor zum 1:7-Schlussstand krönen.

«Mir kamen nach dem Tor fast die Tränen – es war ein wunderschönes Gefühl», sagt Elezi nach dem Spiel im Fernsehinterview. «Das ist wie ein Traum für mich. Für einen Zweitliga-Spieler gibt es kaum etwas Schöneres zu erleben.» Ein halbes Jahr später blickt er nochmals auf das einmalige Erlebnis zurück: «So viele Zuschauer (4000, d. Red.) waren seit Jahren nicht mehr im Stadion – es war eine unglaubliche Atmosphäre. Diese Emotionen sind unbeschreiblich.»

Im ersten Spiel der Rückrunde wartet Titelverteidiger FC Lommiswil auf Nazim Elezi und den FC Iliria. Jose R. Martinez

Drei Cupsiege und ein Meistertitel mit Iliria

Nazim Elezi hat schon alles gewonnen, was ein Amateurfussballer gewinnen kann. Dreimal holte er mit Iliria den Solothurner Cup, einmal wurde er Meister. Schon bei den A-Junioren feierte er zwei Cupsiege: 2012 mit Wacker Grenchen, ein Jahr später mit Solothurn. Für den FCS erzielte er 2013/14 in seiner ersten Saison in der 1. Liga in 16 Spielen vier Tore. Nach einem Trainerwechsel kam er in der folgenden Saison aber nur noch sporadisch zum Einsatz. «Die Konkurrenz war gross und weil ich gerade mein Jus-Studium in Zürich begonnen hatte, fehlte mir auch die Zeit fürs Training», erklärt der bald 28-Jährige seinen Abgang beim FC Solothurn.

Im Sommer 2015 wechselte er zum FC Iliria, mit dem er in der ersten Saison in der 2. Liga gleich das Double gewann. Weniger erfolgreich lief es danach in der 2. Liga inter. Der FC Iliria sammelte zwar respektable 22 Punkte und stieg mit erhobenem Haupt wieder ab, doch für Elezi war es ein Jahr zum Vergessen, wie er rückblickend urteilt. Aufgrund seines Studiums verpasste er vor allem in der Rückrunde etliche Spiele.

Mit seinen sechs Treffern war Nazim Elezi hinter Alban Jahiu (10 Tore) Ilirias zweitbester Goalgetter in der Vorrunde. Jose R. Martinez

Nach dem Abstieg hielt sein Zwischentief noch etwas an. Am fünften Spieltag leistete er sich gegen seinen Jugendverein FC Bellach einen Aussetzer. Er erinnert sich ungern zurück: «Ich habe zum Schiedsrichter etwas gesagt, das ich nicht hätte sagen sollen. Ich kann mir mein Verhalten heute nicht mehr erklären.»

Fünf Spiele musste er zuschauen. In dieser Zeit habe er sogar an einen Rücktritt gedacht: «Ich war zu emotional auf dem Platz, habe alles persönlich genommen. Es war Trainer Vilson Dedaj, der mir geholfen hat, dies in den Griff zu bekommen.» Dedaj brachte nicht nur Nazim Elezi, sondern den FC Iliria, der 2017/18 nur Achter wurde, wieder auf Erfolgskurs: Ein zweiter, ein erster und ein dritter Platz sowie zwei Cupsiege resultierten in den letzten drei Jahren.

Dreimal gewann Nazim Elezi mit dem FC Iliria den Solothurner Cup. Letztmals im vergangenen Juli gegen den FC Biberist (3:1). Patrick Lüthy

Eine schmerzhafte Pleite im Solothurner Cup

Obwohl sich der FC Iliria in der aktuellen Saison einen Fehlstart leistete, nach drei Spielen noch sieglos war, reichte es am Ende souverän zum Herbstmeistertitel. Mit dem statistisch besten Angriff und der besten Abwehr. «Wir wollen so weitermachen wie wir im Oktober aufgehört haben», sagt Elezi vor dem Start der Rückrunde. Wen sieht er als grösste Konkurrenten auf den Titel? «Bis zum FC Lommiswil auf Platz vier ist es noch recht eng», wägt er ab, «der grösste Konkurrent ist wohl der FC Olten, aber in dieser Liga kann uns jeder Gegner ein Bein stellen.»

Mit einem 2:0-Sieg beim FC Klus/Balsthal sicherten sich Nazim Elezi und der FC Iliria den Wintermeistertitel. Patrick Lüthy

Apropos Bein stellen: Im Solothurner Cup flog der FC Iliria drei Tage nach dem YB-Knüller gegen den Fünftligisten Derendingen raus. Eine schmerzhafte Niederlage, die Elezi nicht so schnell verdauen konnte: «Wir dachten, dass wir mit den positiven Gefühlen vom YB-Match eine Siegesserie starten können. Es sollte leider nicht sein, es war ein Abend zum Vergessen. Auch solche Momente gehören zum Fussball.» Umso motivierter ist er, weitere Titel zu sammeln: «Am schönsten wäre, noch einmal das Double zu gewinnen.»

