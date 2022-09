Fussball 2. Liga Der FC Hägendorf gewinnt das Kellerduell der beiden Sieglosen gegen Fulenbach Der Aufsteiger FC Hägendorf setzt sich im vorgezogenen Spiel der siebten Runde gegen den SC Fulenbach mit 2:0 durch. Wegweisend für den ersten Saisonsieg ist ein Penalty in der 37. Minute. «Es ist herrlich. Mir ist ein grosser Stein vom Herzen gefallen», freut sich Trainer Beat Kamber. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.09.2022, 23.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hägendörfer Dominik Schalt verfolgt Fulenbachs Captain Yanick Boss. Markus Müller

«Der Penalty hat für den Unterschied gesorgt. Das Frustrierende ist, dass wir heute – wie praktisch in jedem Spiel in dieser Saison – dran waren, am Ende aber wieder nichts Zählbares herausschaute», kommentierte Fulenbachs Trainer Pascal Eng die fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

«Wir waren in der zweiten Halbzeit, teilweise schon in der ersten, die bessere Mannschaft. Aber am Schluss zählt das Resultat. Wir haben uns nicht genug Torchancen erarbeitet. In der Offensive müssen wir entschlossener auftreten.» Die Stimmung sei nach der Niederlage natürlich im Keller. Das Team werde nach dem freien Wochenende aber wieder Vollgas geben und sich auf das kommende Derby gegen Härkingen vorbereiten.

Der Aufsteiger Hägendorf und der Beinahe-Absteiger Fulenbach waren vor dem Kellerduell in der siebten Runde nicht nur in der Meisterschaft sieglos. Am Wochenende kassierten die beiden auch noch einen Dämpfer im Solothurner Cup gegen Unterklassige. Fulenbach scheiterte am Drittligisten SC Blustavia (3:5 nach Verlängerung), Hägendorf flog im Sechzehntelfinal gegen den Viertligisten ASI Superga raus (1:2 nach Verlängerung). Die Verunsicherung vermochten die Teams denn auch nicht vollends zu kaschieren.

In der ersten Halbzeit fand das Spiel vor allem zwischen den beiden Strafräumen statt. Gefährliche Torszenen waren an einer Hand abzuzählen. Die erste Chance hatten die Gastgeber in der ersten Minute durch Driton Hasani. Fünf Minuten später zielte Fulenbachs Sascha Füeg auf der anderen Seite ebenfalls daneben.

Knapp zwei Zeigerumdrehungen darauf tauchte die Nummer 4 des SC Fulenbach erneut vor Hägendorf-Goalie Nick Furrer auf, brachte den Ball aber wiederum nicht im Tor unter. Erst zwanzig Minuten später wurde es wieder einmal heiss vor dem Fulenbacher Gehäuse. Inor Kura legte den Ball an SCF-Goalie André Grob vorbei, wurde aber gerade noch von einem Verteidiger geblockt.

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 37. Minute. Dominik Willimann wurde im Strafraum von Jonas Ruf gefoult. Hägendorf-Captain Claude Keller übernahm die Verantwortung und sorgte mit seinem ersten Saisontor für die Führung für das Heimteam. In der 40. Minute hätte Willimann beinahe auf 2:0 erhöht – sein Kopfball nach einem Eckball streifte knapp am entfernten Torpfosten vorbei.

Hägendorf machte es bis zum Schluss spannend

«Es ist herrlich. Mir ist ein grosser Stein vom Herzen gefallen», freute sich Hägendorfs Trainer Beat Kamber über den ersten Saisonsieg. Das Spiel sei so verlaufen, wie er es erwartet habe: «Fulenbach versuchte es vor allem mit hohen, weiten Bällen. Die hätten wir noch etwas eher abfangen und besser für Gegenstösse nutzen können.»

Kamber sprach von einem harten Fight zwischen den beiden unter Zugzwang stehenden Teams: «Es war viel Kampf. Sie hatten etwas mehr Ballbesitz, aber wir machten die Tore. Hätten wir nach dem Penalty sofort das 2:0 nachgelegt, wäre der Mist schon früher geführt gewesen. So machten wir es bis zum Schluss spannend.»

Bis der erste Dreier eingetütet war, mussten die Hägendörfer in den zweiten 45 Minuten noch einige brenzlige Situationen überstehen. Die beste Ausgleichschance für die Fulenbacher hatte Sandro Albuquerque, der Nick Furrer mit seinem Abschluss in der 57. Minute zu einer Glanzparade zwang.

Erst in der Nachspielzeit machte Blerim Hasani mit dem 2:0 die letzten Hoffnungen der Fulenbacher auf einen Punktgewinn zunichte. Der SCF bleibt somit Tabellenletzter mit einem Punkt aus sechs Spielen. Der FC Hägendorf hat nach dem ersten Sieg nun fünf Punkte auf dem Konto und rückt auf Platz elf vor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen