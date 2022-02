Tim Büttiker reift im Mittelfeld des FC Härkingen zum Leader.

Fussball 2. Liga «Der Aufstieg mit Härkingen ist für mich der einzige Weg, um einmal höher zu spielen» Er erzielte in seinem dritten Spiel in der 2. Liga einen Hattrick und schoss in seiner ersten Saison neun Tore. Als Stürmer – jetzt entwickelt sich der 23-jährige Neuendörfer Tim Büttiker im defensiven Mittelfeld des FC Härkingen immer mehr zum Leader des Teams. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 28.02.2022, 21.03 Uhr

Tim Büttiker (l.) im Zweikampf mit dem Neu-Grenchner und Ex-Subinger Gianluca Moser. Patrick Lüthy

Mit 15 Jahren kam Tim Büttiker zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft des FC Härkingen. Am 31. Mai 2014 wurde er gegen Trimbach in der 80. Minute eingewechselt. «Ich war beim Einlaufen brutal nervös und konnte mich kaum konzentrieren», erinnert er sich. Eigentlich spielte er noch bei den A-Junioren. Weil das Fanionteam viele Verletzte beklagte, durfte Büttiker etwas 2.-Liga-Luft schnuppern. «Physisch hatte ich keine Chance», sagt er, «ich war gross, aber noch fast zwanzig Kilogramm leichter als heute.»

Knapp zwei Jahre später, in der Rückrunde 2015/16, folgten vier weitere Kurzeinsätze in der ersten Mannschaft. Im dritten erzielte er sein erstes Tor in der 2. Liga. Büttiker traf gegen Riedholz zum 3:1-Schlussresultat. «Es war ein Konter, wir liefen zu zweit aufs Tor zu», blickt er zurück. «Am Ende musste ich nur noch ins leere Tor einschieben. Es war speziell. Ich wusste nach dem Tor gar nicht, wie ich jubeln sollte und umarmte deshalb einfach den Mitspieler, der gerade in der Nähe stand.»

Gegen den FC Trimbach um Captain Lucien Baumgartner (l.) feierte Tim Büttiker (r.) 2014 sein Debüt in der 2. Liga. Remo Fröhlicher

Seit der Saison 2017/18 zählt Tim Büttiker fix zum Kader der ersten Mannschaft. Den 3. September 2017 wird er sicher nicht mehr vergessen. In seinem dritten Spiel in der Startformation erzielte er beim 3:2-Sieg gegen den FC Lommiswil alle drei Tore. «Mir ist vor allem das dritte Tor geblieben. Nach einem Abpraller bekam ich den Ball am Sechzehner und drückte einfach mal ab. Ich erwischte ihn super. Der Ball landete genau unter der Latte – das war aber niemals so geplant», erzählt er. In seiner ersten 2.-Liga-Saison glückten ihm in 17 Spielen stolze neun Treffer und er avancierte sofort zum Stammspieler.

An die Neun-Tore-Marke kam er in den vergangenen drei Saisons indes nicht mehr heran. Der Grund dafür ist, dass er mittlerweile nicht mehr ganz vorne im Sturmzentrum eingesetzt wird, sondern im defensiven Mittelfeld. «Sechser zu spielen, macht Spass», kommentiert Büttiker den Positionswechsel. «Man hat einen ganz anderen Einfluss auf das Spiel, kann in der Defensive für den Unterschied sorgen, aber auch etwas für die Offensive beisteuern.» Auch die Kommunikation mit den Mitspielern sei auf dieser Position wichtig. Obwohl er Vizecaptain ist, fühlt er sich noch nicht als klassischer Leader: «Dafür fehlen mir zwei, drei Jahre mehr Erfahrung. Aber ich arbeite daran.»

Die Härkinger stellten in der Vorrunde mit 27 Toren in 11 Spielen die zweitbeste Offensivabteilung. Sie feierten Kantersiege gegen Mümliswil (5:1), Fulenbach (5:2) und Klus/Balsthal (7:0). Bruno Kissling

In der Vorrunde der laufenden Saison absolvierte Tim Büttiker jeden Match über die volle Distanz. Härkingen belegt mit 16 Punkten den 6. Platz. «Der Start war super, dann hatten wir zwei, drei schlechte Spiele, die nicht einfach wegzustecken waren. Der Abschluss mit den zwei Siegen gegen Italgrenchen und Klus/Balsthal war wieder sehr gut», fasst er die erste Saisonhälfte zusammen. Sein Ziel für die Rückrunde lautet, im Minimum den sechsten Platz zu verteidigen: «Ich hoffe, dass wir sicher nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und wir wollen die Teams, die vor uns sind, herausfordern und auch schlagen können.»

Der letzte Meistertitel des FC Härkingen liegt mittlerweile 13 Jahre zurück. Der letzte Cupsieg datiert aus dem Jahr 2015 – Büttiker war damals noch nicht im Kader. Er gewann aber bereits mit den A-Junioren den Solothurner Cup und ist überzeugt, dass er auch mit der ersten Mannschaft dereinst einen Titelgewinn feiern wird: «Unser Weg stimmt. Wir sind viele junge Spieler, die langsam zu einem Team zusammenwachsen, das grosses Potenzial hat.» Die Härkinger haben ihr Spielsystem etwas angepasst. Durch die Dreierabwehr soll das Team variabler werden, erklärt Büttiker: «Wir wollen mehr Ballbesitz haben und mehr Torchancen kreieren.»

Tim Büttiker über seinen Wechsel vom Sturm ins defensive Mittelfeld: «Man hat einen ganz anderen Einfluss auf das Spiel.» Bruno Kissling

Was dieses Vorhaben erschwert habe in der Vorrunde, seien die vielen Verletzungen. «Wie fast schon jedes Jahr», sagt er mit Galgenhumor. Vor allem die Defensive war davon betroffen: «Wir mussten die Dreierkette immer wieder umbauen und wenn du nicht eingespielt bist, klöpft es halt gegen Teams wie Iliria, Biberist oder Olten.» Auch was die Physis angeht, will das Team laut Büttiker nochmals einen Schritt nach vorne machen. «Wir müssen konstanter werden und in jedem Spiel ans Limit gehen können.» Wohin sein Weg noch gehen soll, ist für den 23-Jährigen klar: «Einmal höher zu spielen, ist sicher ein Ziel – aber nur mit dem FC Härkingen. Der Aufstieg ist also der einzige Weg dorthin.»

