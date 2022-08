Aufsteiger FC Gerlafingen lässt dem Absteiger Wangen keine Chance

Fussball 2. Liga Der Aufsteiger Gerlafingen lässt dem Absteiger Wangen bei Olten keine Chance Der FC Wangen bei Olten kann seinen Startsieg nicht bestätigen und geht gegen den FC Gerlafingen zu Hause gleich mit 0:5 unter. Der Drittliga-Meister der vergangenen Saison hat nach den ersten beiden Spielen nun vier Punkte auf dem Konto. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 25.08.2022, 00.28 Uhr

Gerlafingens Doppeltorschütze Kaan Yildirim im Zweikampf mit dem Wangner Miroslav Markovic. Bruno Kissling

Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den FC Trimbach tütete der Liga-Neuling Gerlafingen am zweiten Spieltag gegen den Absteiger aus der 2. Liga inter den ersten Dreier ein. Die Gerlafinger setzten sich auf der Chrüzmatt in Wangen diskussionslos mit 5:0 durch. Trainer Kevin Rickli veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum ersten Match auf zwei Positionen: Beytullah Özdemir und Ulisse Alberti rückten für Giovanni Carnibella und Ishak Abderrahman in die Startformation.

Viel Grund zum Jubeln beim Aufsteiger Gerlafingen. Bruno Kissling

Die Gerlafinger sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung. In der 19. Minute ging der Drittliga-Meister der vergangenen Saison verdient in Führung. Kaan Yildirim liess mit seinem Tempovorstoss durchs Zentrum mehrere Gegner stehen und Wangen-Goalie Noël Röhl keine Chance. Zwölf Minuten später konnte Gerlafingens Goalgetter und Captain Philipp Breu erstmals jubeln in der 2. Liga. Er tanzte durch den gegnerischen Strafraum und hatte dann etwas Glück, dass sein abgelenkter Schuss über den Torhüter hinweg im Netz landete.

Gerlafingens Trainer Kevin Rickli sah einen überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft. Bruno Kissling

Knapp drei Minuten vor dem Pausenpfiff legte der FC Gerlafingen noch einmal nach. Berkin Sülüngöz wurde auf der linken Aussenbahn von Volkan Turhan mit einem perfekten Diagonalzuspiel lanciert, konnte nach einer filigranen Annahme allein auf Röhl losziehen und schob den Ball flach in die entfernte Torecke. Für Sülüngöz war es das zweite Tor im zweiten Spiel nach seinem Wechsel vom FC Bellach zum FC Gerlafingen in der Sommerpause.

Die Führung der Gäste hätte auch höher ausfallen können: Kaan Yildirim (2.) und Beytullah Özdemir (10.) scheiterten mit ihren Versuchen am Wangner Schlussmann. Das Heimteam, das am Wochenende mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen den SC Fulenbach in die neue Saison gestartet war, präsentierte sich über weite Strecken harmlos und ideenlos in der Offensive. Die einzigen beiden Halbchancen aus der Distanz vergab Nebojsa Markovic in der 34. und der 37. Minute.

Unzimperliches Einsteigen von FCG-Innenverteidiger Ulisse Alberti. Bruno Kissling

Wangens Trainer Getuar Preniqi nahm zwei Wechsel in der Startformation vor. Mir Mohammad Kamwar, Hamdi Nedzipi und Meriton Ahmeti rückten für Tiago Fernandes, Adis Mesic sowie Eduard Lekaj ins Team. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam ein kurzes Strohfeuer der Wangner mit einem nicht ungefährlichen Weitschuss von Hamdi Nedzipi, der Stefan Csako im Tor des FC Gerlafingen zu einer seltenen Parade zwang. Auch die anschliessenden beiden Eckbälle der Gastgeber blieben aber ohne Zählbares.

Wangens Stürmer Albatrit Morinaj, am Sonntag gegen Fulenbach noch Matchwinner mit zwei Treffern, ging gegen Gerlafingen leer aus. Bruno Kissling

Und dann schlugen auf der anderen Seite auch schon wieder die Gerlafinger zu. Der Ausgangspunkt des vierten Treffers war ein Steilpass von Breu auf Sülüngoz, der den Ball am Goalie vorbei spitzelte. Am Ende schob ihn Kaan Yildirim über die Linie – Doppelpack für die Nummer 8 des FC Gerlafingen. Mit dem 4:0 war die Luft draussen. Wangen resignierte, die Gerlafinger mussten nichts mehr fürs Spiel tun. Einen hatten sie aber noch auf Lager: Wieder einmal setzte Regisseur Volkan Turhan einen seiner Mitspieler genial in Szene – Joker Niyanthan Ratnaraja, der zum 5:0-Schlussresultat einschob.

Stefan Csako im Tor der Gerlafinger hatte nicht viel Arbeit. Bruno Kissling

Nebst Gerlafingen feierten am zweiten Spieltag auch Iliria (6:0 gegen Fulenbach), Subingen (2:0 gegen Härkingen) und Olten (1:0 gegen Lommiswil) ihren ersten Saisonsieg. Der FC Trimbach spielte zum zweiten Mal 1:1 - diesmal gegen den FC Hägendorf. Leader der 2. Liga ist der FC Biberist. Nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Iliria setzte sich das Team von Trainer Roland Hasler auch gegen den FC Bellach durch (2:1).

