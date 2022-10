Unentschieden im Strichkampf FC Trimbach gegen SC Fulenbach

Fussball 2. Liga «Das war Hauruck-Fussball», sagt Fulenbachs Trainer Pascal Eng nach dem 3:3 gegen Trimbach Der SC Fulenbach bleibt zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und hält den FC Trimbach im Strichkampf auf Distanz. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.10.2022, 11.26 Uhr

Fulenbachs Aussenverteidiger Florian Fischer packt gegen Trimbach-Captain Daniel Bärtschi die Grätsche aus. Patrick Lüthy

Es fühlte sich im ersten Moment wie eine Niederlage an für den SC Fulenbach. Der Spruch von Trainer Pascal Eng unmittelbar nach dem Schlusspfiff bestätigt dies: «Immer wenn die Zeitung kommt, verlieren wir.» Verloren hatte seine Elf nicht. Der SC Fulenbach geriet im Strichkampf gegen den FC Trimbach zweimal in Rückstand, lag einmal vorne und am Ende resultierte ein 3:3-Unentschieden. «Damit können wir leben. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Beide Teams hatten Chancen für den Sieg», sagte Pascal Eng, nachdem die ersten Emotionen abgeklungen waren.

Nach einem schwierigen Saisonstart brachte Trainer Pascal Eng den SC Fulenbach in den vergangenen Wochen auf die Erfolgsspur. Patrick Lüthy

Die Fulenbacher verwandelten in der ersten Halbzeit einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung. Beim Gegentreffer nach einer Viertelstunde geriet der Abwehrversuch nach einer Flanke zu kurz. Der Ball landete bei Enis Ademovic, der Trimbach mit seinem fünften Saisontor in Führung brachte. Beim 1:1 in der 27. Minute profitierte Fulenbach von einem übermotivierten Ausflug von Trimbach-Goalie Jonas Flury. Er wurde ausserhalb des Sechzehners überlupft und so konnte Sascha Füeg am Ende ins verlassene Tor einschieben.

Sascha Füeg trifft zum Ausgleich für den SC Fulenbach. Patrick Lüthy

Auch beim zweiten Tor erhielten die Fulenbacher tatkräftige Unterstützung. Nach einer halbhohen Hereingabe von Sascha Füeg wurde Yves Ehrenbolger vom Trimbacher Torhüter abgeschossen und konnte selbst kaum glauben, dass der Ball im Tor landete. Der SCF war vor der Pause aber nicht nur das glücklichere Team. Die Gäste hatten die gefährlicheren Torszenen – die 2:1-Führung war daher alles andere als gestohlen.

Der Trimbacher Sven Pally (r.) sucht den Zweikampf gegen den Fulenbacher Sandro Albuquerque. Patrick Lüthy

Kurz nach dem Seitenwechsel hätte Fulenbach den Dreier eintüten müssen. Doch Sandro Albuquerque, Yves Ehrenbolger und Flavio Premori liessen die Dreifach-Chance liegen. Stattdessen hiess es wenig später 2:3 aus Sicht des SCF. In der 57. Minute traf Luca Schifferle für den FC Trimbach nach einem Solo mit einem Heber über Torhüter André Grob zum 2:2. Und in der 65. Minute wurde Enis Ademovic am Strafraum nicht attackiert und brachte das Heimteam mit einem Weitschuss zum zweiten Mal in Führung.

Trimbachs Doppeltorschütze Enis Ademovic. Patrick Lüthy

Routinier Jonas Wyss rettete seinem Team dann immerhin noch den einen Punkt. Er wurde von den Trimbachern bei einem Eckball sträflich alleine gelassen und köpfte zum 3:3-Schlussresultat ein. «Wir haben es leider verpasst, uns weiter abzusetzen vom Strich, aber immerhin haben wir zum fünften Mal in Folge nicht verloren», fasste Pascal Eng die Gefühlslage bei den Fulenbachern zusammen.

Die hatten nach sechs Saisonspielen nur einen Punkt auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen sammelten sie elf Punkte: Unentschieden gegen Mümliswil (1:1) und jetzt Trimbach (3:3) und Siege gegen Härkingen (2:0), Olten (2:0) sowie Subingen (2:1). Als Knackpunkt bezeichnet der Trainer die 0:2-Niederlage gegen den Aufsteiger Hägendorf: «Die hat uns geweckt. Wir haben danach viel geredet. Seither macht jeder Spieler einen Schritt mehr und wir belohnen uns auch endlich für unsere Leistungen.»

Das Unentschieden bringt dem SC Fulenbach aufgrund der Tabellensituation mehr als dem FC Trimbach. Patrick Lüthy

Nominell bessere Gegner liegen den Fulenbachern mehr, sagt Pascal Eng: «Gegen spielstarke Teams sehen wir besser aus. Das heute gegen Trimbach war Hauruck-Fussball.» Am Mittwoch treffen die Fulenbacher im Nachholspiel noch auf Lommiswil. «Ich bin überzeugt, dass auch da etwas drinliegt für uns», so Eng. Bleibt der SCF zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen, würde er den Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen. Nach dem 3:3 in Trimbach beträgt der Abstand weiterhin vier Punkte.

