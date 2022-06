SC Fulenbach sichert sich den Ligaerhalt in letzter Minute

Fussball 2. Liga Dank eines Last-Minute-Penaltys: Der SC Fulenbach schafft den Ligaerhalt in extremis Bis spät in die Nachspielzeit stand es in der finalen Saisonpartie zwischen Fulenbach und Mümliswil 0:0. Dann pfiff der Schiedsrichter in der 96. Minute einen Foulelfmeter zu Gunsten der Fulenbacher. Nico Ferrari übernahm die Verantwortung, verwandelte souverän und sicherte seinem Team damit den Nicht-Abstieg. Noah Born Jetzt kommentieren 11.06.2022, 22.51 Uhr

Roman Wyss übernahm beim SC Fulenbach im Verlauf der Rückrunde das Zepter und schaffte mit dem Team den Ligaerhalt. Hans Peter Schläfli

Die Nachspielzeit lief bereits und der SC Fulenbach rannte unermüdlich gegen das Abwehrbollwerk des FC Mümliswil an. Ein 0:0-Unentschieden genügte den Fulenbacher nicht, um sich den Ligaerhalt zu sichern. Denn der FC Klus/Balsthal stieg mit drei Punkten Vorsprung in das Fernduell am letzten Spieltag.

Dann kam es in der 96. Spielminute zu einem umstrittenen Foulspiel im Mümliswiler Strafraum. Der Schiedsrichter zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Auf dem Sportplatz Bad brach Jubel aus. Innenverteidiger Nico Ferrari schnappte sich den Ball und verwandelte den Elfmeter mit der Souveränität eines Vollblutstürmers. Der SC Fulenbach erkämpfte sich damit im letzten Moment einen Nicht-Abstiegsplatz.

Nico Ferrari behielt beim Penalty in der Nachspielzeit die Nerven und schoss den SC Fulenbach zum Ligaerhalt. Markus Müller

Ein letzter Lichtblick im Tabellenkeller

Lange sah es so aus, als müsse der SC Fulenbach nach 16 Saisons in der höchsten Regionalliga den Gang in die 3. Liga antreten. Die 0:4-Niederlage eine Woche zuvor auswärts beim FC Lommiswil brachte die Fulenbacher in eine verzwickte Lage, denn mit 16 Punkten aus 21 Spielen drohte man die Sicht auf das rettende Ufer zu verlieren.

Im Spiel gegen den FC Mümliswil, welcher bereits sicher im Tabellenmittelfeld platziert war, benötigten die Gastgeber einen Heimsieg, um den direkten Konkurrenten FC Klus/Balsthal noch einholen zu können. Dabei war man auf Schützenhilfe des Tabellenführers FC Iliria angewiesen, welcher die Thaler in Solothurn empfing.

Offensive Startphase, danach lange Chancenflaute

Die finale Saisonpartie begann gleich mit einem Paukenschlag. In der ersten Spielminute erhielt Sascha Füeg eine halbhohe Flanke im Strafraumzentrum. Der SCF-Stürmer zog aus aussichtsreicher Position direkt ab und hämmerte den Ball über die Querstange. Auch die Gäste suchten den Führungstreffer, in Person von Flügelstürmer Roger Wyser. Sein flacher Abschluss in der Startviertelstunde streifte knapp am Tor vorbei. Danach beruhigte sich das Spielgeschehen und keines der beiden Teams konnte weitere zwingende Akzente in der Offensive setzen.

Der SC Fulenbach war sichtlich bemüht, das Angriffsspiel zu forcieren, aber die Gäste aus dem Guldental verhinderten klare Torszenen und konnten das Spielgerät vom eigenen Gehäuse fernhalten. Kurz vor der Pause ging der FC Mümliswil sogar beinahe in Führung. Christian Wehrli platzierte einen Kopfball jedoch unmittelbar neben dem Kasten.

Fulenbacher Offensivpower nach dem Pausentee

In der zweiten Halbzeit suchte das Heimteam vehement den Führungstreffer. FCM-Keeper Björn Fluri musste vermehrt eingreifen und rettete seine Mannschaft mit teils mirakulösen Paraden vor dem Rückstand. Der SC Fulenbach erkämpfte sich weitere Torchancen und belohnte sich in der 80. Minute beinahe. Fluri klärte einen Abschluss zum Eckball, welcher auf den Kopf von Miroslav Markovic getreten wurde. Der Fulenbacher überwand zwar den Mümliswiler Schlussmann, der Ball klatschte aber an die Latte.

Co-Trainer Cengiz Kahraman Patrick Luethy / IMAGOpress

Dann folgte die Nachspielzeit und der Entscheid des Unparteiischen, der den Fulenbachern die Türe zum Ligaerhalt öffnete. Der FC Iliria bezwang zeitgleich den FC Klus/Balsthal mit demselben Schlussresultat. Aufgrund der geringeren Anzahl an Strafpunkten stand der grossen Ligaerhalt-Feier der Fulenbacher nichts mehr im Wege.

Nach dem Schlusspfiff brachte der abtretende Co-Trainer des SC Fulenbach, Cengiz Kahraman, die dramatischen Ereignisse auf den Punkt: «Das ist Fussball. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»

