Die Härkinger sind im Spitzenkampf gegen Biberist bissiger

Fussball 2. Liga Biberist-Trainer Roland Hasler nach der ersten Niederlage der Saison: «Die Härkinger waren bissiger» Der FC Härkingen entscheidet den Spitzenkampf der 2. Liga gegen den FC Biberist mit 2:0 für sich. Kilian Näf per Freistoss (17.) und Topskorer Yanick Oumaray (80.) erzielen die Tore für den neuen Tabellenführer. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 25.09.2022, 19.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Härkinger Jan Marti (links) und 1:0-Torschütze Kilian Näf sind in der Überzahl gegen den Biberister Ahmad Bigzad. José R. Martinez

Im sechsten Saisonspiel musste der FC Biberist erstmals als Verlierer vom Platz. «Die Härkinger waren bissiger. Sie haben vor allem in der ersten Halbzeit mehr investiert – das war der entscheidende Unterschied», begründete Trainer Roland Hasler die 0:2-Niederlage. «Es war ein gutes Match zwischen zwei Teams auf Augenhöhe. Der Freistoss vor dem 1:0 war in meinen Augen ein Fehlentscheid. Aber wir hatten danach ja genug Zeit, den Rückstand zu korrigieren.»

Der Kopfball von Yanick Oumaray landet an der Querstange. José R. Martinez

Den angesprochenen Freistoss in der 17. Minute hämmerte Härkingens Verteidiger Kilian Näf von der Strafraumgrenze ins Netz. Biberist-Torhüter Moreno Blum war zwar dran, konnte das Geschoss aber nicht stoppen. In der 23. Minute hätte das Heimteam beinahe nachgelegt.

Wiederum nach einem Standard – Yanick Oumarays Kopfball nach dem Freistoss von Thierry Wyss klatschte an die Latte. Der Topskorer der Härkinger verzeichnete in der 74. Minute einen weiteren Alutreffer. Sechs Minuten später entschied er das Spiel mit seinem vierten Saisontor.

Tim Büttiker (links), hier im Zweikampf mit Biberist-Angreifer Ivan Doric, sah in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte. José R. Martinez

Die Vorlage zum 2:0 lieferte Tim Büttiker, der in der Nachspielzeit vom Platz flog. Weil er den Gegner an der Ausführung eines Freistosses hinderte – ein harter Entscheid. In der ersten Halbzeit hatte er wegen eines Fouls die gelbe Karte gesehen. Büttiker wird das Derby gegen den SC Fulenbach verpassen – der einzige Wermutstropfen für den FC Härkingen.

FC Härkingen übernimmt die Tabellenführung

«Es freut mich, dass wir nach der Niederlage gegen Bellach diesmal wieder unsere Leistung abrufen konnten», sagte Trainer Roger Stöckli nach dem fünften Sieg im siebten Spiel. «Dieser Spitzenkampf war etwas Spezielles für uns. Wir haben ihn uns verdient.» Und auch der 2:0-Sieg sei verdient: «Wir hatten mehr Chancen und könnten uns mit dem zweiten Tor schon früher einen Gefallen machen. Defensiv waren wir sehr gut.»

Härkingens Abwehrchef Mario Stecher (links) ist vor dem Biberister Petrit Krasniqi am Ball. José R. Martinez

Das Spitzenspiel war rassig und intensiv. «Das Wetter und der Boden sorgten dafür, dass es viele Zweikämpfe gab. Es war ein hartes, aber jederzeit faires Spiel. Auf hohem Niveau und mit einem hohen Rhythmus von beiden Mannschaften», bestätigte Roger Stöckli.

Roger Stöcklis Team zeigte eine Reaktion auf die Bellach-Niederlage. José R. Martinez

Der FC Härkingen ist dank des Siegs neuer Leader der 2. Liga. «Es ist eine komische Vorrunde mit einigen unerwarteten Resultaten. Jeder kann jeden schlagen. Wir wollen weiterhin unsere Punkte holen und uns vorne absetzen», sagte Stöckli über die momentane Tabellensituation.

Leader nach Verlustpunkten ist der FC Subingen

Nach Verlustpunkten bleibt der FC Biberist vor Härkingen. Trainer Roland Hasler trauerte noch etwas den verpassten Chancen gegen die Härkinger nach. Vor allem der von Jonas Stuber, der den Ball in der 38. Minute nach einem Querpass von Petrit Krasniqi über das Gehäuse drosch.

FC-Biberist-Trainer Roland Hasler. José R. Martinez

«Aus Niederlagen lernt man am meisten», sagte Hasler. «In der Tabelle bleibt es spannend. Für uns ist wichtig, dass wir uns im Vergleich zur vergangenen Saison gesteigert haben und vorne mitmischen können. Ob wir in den nächsten Spielen an der Spitze dranbleiben, wird eine Kopfsache sein.»

Nach Verlustpunkten führt der FC Subingen die 2. Liga an. Der amtierende Cupsieger gewann gegen den FC Trimbach mit 5:1 und hat jetzt 13 Punkte aus sechs Spielen auf dem Konto. Ebenfalls 13 Punkte hat der FC Lommiswil nach dem 3:2-Heimsieg gegen den FC Bellach.

Auf dem fünften Platz folgt neu der FC Olten, der sich im Derby gegen den FC Wangen bei Olten mit 5:2 durchsetzte. Auf den sechsten Platz kletterte der FC Mümliswil. Die Mannschaft von Trainer Salvatore Albanese bezwang den FC Iliria daheim mit 2:0.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen