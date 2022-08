FC Biberist dank zwei Siegen aus zwei Spielen erster Leader

Fussball 2. Liga Biberist-Trainer Roland Hasler nach dem perfekten Saisonstart: «Wir müssen auf dem Boden bleiben» Der FC Biberist hat nach zwei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Trainer Roland Hasler bleibt dennoch bescheiden: «Es wäre gut, wenn wir den fünften Platz der vergangenen Saison verteidigen könnten. Iliria und Subingen sind für mich immer noch die Topfavoriten.» Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 25.08.2022, 16.00 Uhr

Trainer Roland Hasler hat seine dritte Saison beim FC Biberist in Angriff genommen. Hans Peter Schläfli

Nach den ersten beiden Spieltagen führt der FC Biberist die Tabelle der Solothurner 2. Liga mit dem Punktemaximum an. Das Team von Trainer Roland Hasler startete mit einem 3:1-Heimsieg gegen den Titelverteidiger FC Iliria in die Saison. In der zweiten Runde setzten sich die Biberister auswärts beim FC Bellach mit 2:1 durch.

«Für so einen Start würden im Vorfeld alle unterschreiben», sagt Hasler, «Ich bin sehr zufrieden mit unseren Leistungen. Mit dem FC Iliria hatten wir gleich im ersten Match einen grossen Brocken.» Petrit Krasniqi (65.), Dario Kopp (78.) und Fabrice Mana (93.) schossen den FC Biberist gegen den Meister zum Auftaktsieg. «Wir haben hervorragend mitgespielt, phasenweise das Zepter übernommen und viel Druck erzeugt», blickt Hasler zurück.

Ein Geheimrezept, wie man den FC Iliria bezwingt, hat er nicht: «Wir schauen auf uns und wollen immer unseren Matchplan durchziehen. Jeder Trainer hat seine eigenen Ideen. Ich will keine Tipps abgeben.» Am Mittwoch gegen den FC Bellach legte Haslers Mannschaft nach einer halben Stunde dank eines Treffers von Dominik Marti vor. Bellach glich kurz nach dem Seitenwechsel aus, für die Entscheidung sorgte Marco Imbach mit seinem Tor in der 54. Minute.

Ein rund halbstündiger Fight mit einem Mann weniger

Knapp zehn Minuten später kassierte Aussenverteidiger Ahmad Bigzad unglücklich Gelb-Rot. «Das war ein riesiger Fight von uns mit zehn Mann ab der 65. Minute», lobt Roland Hasler sein Team, «ich kann meinen Spielern für ihren sensationellen Siegeswillen ein Kränzchen winden. Der Dank gilt auch den Einwechselspieler, die ebenfalls viel zum Erfolg beitrugen.» Der einzige Wermutstropfen in den bisherigen beiden Spielen seien die Gegentore. Ansonsten habe er wenig zu kritisieren an den Auftritten seiner Mannschaft.

Am Wochenende steht der FC Biberist nicht im Einsatz . «Ein spielfreier Sonntag kommt eigentlich immer im falschen Moment», sagt Hasler, «wenn du verloren hast, musst du sehr lange warten, um zu korrigieren. Wenn du gewonnen hast, wärst du eigentlich im Flow und würdest gerne spielen.» Am nächsten Mittwoch empfängt der FC Biberist den SC Fulenbach, der mit Niederlagen gegen den FC Wangen bei Olten (1:2) und den FC Iliria (0:6) in die neue Saison gestartet ist und den letzten Tabellenplatz belegt. Klingt nach einer einfachen Aufgabe für den Leader Biberist.

«Das sieht vielleicht auf dem Papier so aus. Aber ich bin alt genug, um zu wissen, dass wir jedes Spiel seriös anpacken und jedem Gegner den nötigen Respekt entgegenbringen müssen», weiss Roland Hasler. «Es gibt keine einfachen Gegner in dieser Liga.» Er warnt, dass es in dieser Saison drei Absteiger geben wird. Damit sei nicht zu spassen, sagt der 64-Jährige: «Wir müssen auf dem Boden bleiben. Je schneller wir genug Punkte im Trockenen haben, desto besser für uns.»

Roland Hasler sieht vier Klubs vor dem FC Biberist

Den Spitzenplatz zu verteidigen, ist nicht das primäre Ziel des FC Biberist. Hasler peilt einen Platz unter den besten fünf Klubs an. Die vergangene Saison beendete der FC Biberist auf dem fünften Rang. «Es wäre gut, wenn wir den verteidigen könnten», so Hasler, «für mich sind der FC Iliria und der FC Subingen die Topfavoriten, aber auch Lommiswil oder Härkingen können einiges bewegen. Diese Teams sehe ich eher vor uns. Aber es wird eine lange und unberechenbare Saison.»

Iliria, Lommiswil und Härkingen haben nach zwei Spieltagen je einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Nebst Biberist steht nur noch der FC Subingen mit dem Punktemaximum da. Das erste Spiel gegen den FC Hägendorf wurde in der Halbzeit wegen Wetterkapriolen abgebrochen, das zweite gewannen die Subinger gegen Härkingen mit 2:0. Auch der FC Gerlafingen (zwei Spiele, vier Punkte), der FC Hägendorf (ein Spiel, ein Punkt) und der FC Trimbach sind noch ungeschlagen.

Trimbach muss sich gegen die Aufsteiger mit Unentschieden begnügen

Zwei Spiele, zwei Punkte: dies die Bilanz des FC Trimbach in der neuen Saison. Markus Müller

Die Trimbacher spielten gegen die beiden Aufsteiger Gerlafingen und Hägendorf 1:1-unentschieden. «Von den Resultaten her bin ich nicht zufrieden – wir hätten uns mehr Punkte ausgerechnet», kommentiert Spielertrainer Lucien Baumgartner den Saisonstart. «Wir haben aber guten und attraktiven Fussball gespielt und waren spielerisch überlegen. Es ist eine grosse Steigerung zu sehen im Vergleich zum Trainingsauftakt vor ein paar Wochen.»

Mit Härkingen und Lommiswil warten in den nächsten beiden Spielen zwei ganz andere Kaliber auf den FC Trimbach. «Wenn wir unsere Leistung wie in den ersten beiden Spielen auf den Platz bringen und die Eigenfehler noch abstellen, müssen wir vor niemandem Angst haben», blickt Baumgartner gelassen voraus. «Wir sind auf einem sehr guten Weg – es kommt gut, aber wir brauchen mehr Punkte.»

