Der FC Biberist verliert den Anschluss zur Tabellenspitze.

Fussball 2. Liga Biberist im Tief: Bellach feiert zweiten Sieg im zweiten Rückrundenspiel Trotz «riesigem Aufwand» unterliegt das Team von Trainer Roland Hasler dem FC Bellach daheim mit 1:2. Den entscheidenden Treffer erzielt Kevin Marthaler in der 84. Minute. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 27.03.2022, 13.00 Uhr

Bellachs Rok Shkoreti (r.) jubelt nach dem Führungstor. Hans Peter Schläfli

Da wurde nicht lange gezögert, sondern von der ersten Sekunde an mit vollem Einsatz nach vorne gespielt. Ivan Doric entwischte auf der linken Seite mit einem Steilpass, Gian Büttler hielt ihn in der Not etwas zurück und es hätte kein Bellacher reklamieren dürfen, wenn es einen frühen Penaltypfiff für Biberist gegeben hätte. Das Spiel wogte hin und her, wobei zunächst Biberist mit seinem hartnäckigen Nachsetzen beim Gegner einige Ballverluste provozierte.

Mit der Zeit setzte sich dann aber der FC Bellach besser in Szene, bei dem die Routiniers Alban Xhema und Kevin Marthaler mit der Kombination aus grosser Wasserverdrängung und guter Technik das Spiel gestalteten. In der 18. Minute war es der aufgerückte Abwehrspieler Rok Shkoreti, der mit einem satten Schuss unter die Latte das 1:0 für die Gäste erzielte. Biberists Torhüter Moreno Blum war mit der Hand noch dran, die Wucht des Balls war aber zu gross.

Biberists Goalie Moreno Blum kann das 0:1 nicht verhindern. Hans Peter Schläfli

Biberist warf seine läuferischen Stärken in die Waagschale, oft waren die raumgreifenden Zuspiele gut gemeint, aber nur mit gewaltigen Sprints verwertbar. So wurden die konditionellen Vorteile, die Biberist offensichtlich hat, etwas sinnlos verheizt. «Der total ausgetrocknete Boden kam unserer Spielweise nicht entgegen, denn der Ball versprang oft ziemlich unerwartet», sagte Trainer Ronald Hasler. Dennoch war der Ausgleich in der 39. Minute verdient. Nach einem Eckball und einer längeren Druckphase war es Sergio Salas, der in der Winterpause vom FC Grenchen geholt werden konnte, der Goalie Luca Palermo überwand.

Die Bellacher Mario Brcina (Nummer 17) und Gian Bütler hindern den Biberister Jonas Stuber am Schuss. Hans Peter Schläfli

Marthaler zuerst an den Pfosten, dann mit dem 2:1

Bellach baute etwas kräftesparender und meistens mit kürzeren Pässen auf, was sich als effizienter erwies. In der 63. Minute wären die Gäste beinahe wieder in Führung gegangen. Xhema bediente Marthaler mit einem magistralen Zuspiel, doch der traf nur den Pfosten. Auf der anderen Seite zog Doric mit einem Steilpass los, jedoch zu wenig in Richtung Tor und mehr Richtung Grundlinie, weshalb sich für ihn am Ende des Sprints über vierzig Meter keine gute Schussposition ergab.

Biberists Winter-Neuzugang Sergio Salas bezwingt Bellachs Goalie Luca Palermo zum zwischenzeitlichen 1:1. Hans Peter Schläfli

Die Entscheidung fiel in der 84. Minute, als Kevin Marthaler auf der rechten Seite einen Biberister nach dem anderen aussteigen liess, in die Mitte zog und unhaltbar einschoss. «Wir wollten den Sieg mehr und haben ihn uns verdient», fasste Trainer Arben Gjidoda seine Sicht der Dinge zusammen. «Wir hatten den Gegner meistens gut im Griff und zeigten den besseren Spielaufbau.»

Sein Gegenüber Roland Hasler meinte, ein Unentschieden wäre für Biberist verdient gewesen. «Immerhin war die Leistung im Vergleich zur Niederlage in Subingen eine ganze Klasse besser, damit bin ich zufrieden. Aber wir haben einen riesigen Aufwand betrieben und es schaute viel zu wenig raus.» Das sei halt manchmal so, wenn es nicht optimal läuft, dadurch dürfe man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, das Tief gelte es nun zu überwinden.

Trotz der Niederlage sah Biberists Trainer Roland Hasler von seinem Team eine Leistungssteigerung im Vergleich zum ersten Rückrundenspiel gegen Subingen. Hans Peter Schläfli

