Goalgetter Alessandro Fragale ist FC Bellachs Lebensversicherung

Fussball 2. Liga Alessandro Fragale ist der nimmermüde Goalgetter der Solothurner 2. Liga Er war einmal Meister sowie dreimal Cupsieger und zählt seit bald zwei Jahrzehnten zu den besten Torjägern der 2. Liga. Nun befasst sich Alessandro Fragale allmählich mit seinem Karriereende. Davor will er den FC Bellach zum Ligaerhalt schiessen und noch einmal den Cup gewinnen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 23.02.2022, 16.34 Uhr

Mit zwölf Treffern ist Alessandro Fragale (vorne) in dieser Saison der zweitbeste Torschütze der 2. Liga. Dennoch beträgt Bellachs Polster auf die Abstiegsplätze nur zwei Punkte. Hans Peter Schläfli

Seit bald zwei Jahrzehnten zählt Alessandro Fragale zu den besten Torschützen der Solothurner 2. Liga. Mehr als 200 Tore hat er seit seinem Debüt in der höchsten Regionalliga in der Rückrunde der Saison 2003/04 erzielt. In der Vorrunde der laufenden Saison traf er zwölf Mal für den FC Bellach.

Im März wird Fragale 37 Jahre alt. «Ich mache viel, um fit zu bleiben. Während der Winterpause trainiere ich mindestens vier Mal in der Woche», erklärt er sein Erfolgsrezept und die beeindruckende Konstanz.

An jeden seiner Treffer kann er sich selbstredend nicht besinnen. Er führe keine Statistiken und habe sie auch nie gezählt. In Erinnerung geblieben ist ihm sein Tor im Cupfinal 2017 zum 1:0-Sieg gegen den Türkischen SC Solothurn: «Sicher nicht das schönste, dafür ein ganz wichtiges.»

Eines der schönsten Tore habe er 2009 in der Cup-Qualifikation der 1. Liga gegen Martigny geschossen: «Es war auch eines meiner ersten Tore für den FC Grenchen. Ein Weitschuss, der genau passte.» In der 2. Liga glückten ihm mal vier Treffer in einem Spiel, nennt er ein weiteres Highlight. Die meisten Tore erzielte er mit rechts, dazu verwandelte er etliche Strafstösse. «Kopfballtore sind dagegen sehr selten», sagt er lachend.

2017 schoss Alessandro Fragale den FC Bellach zum zweiten Cupsieg in Serie. Remo Fröhlicher

Innert einem Jahr von der 4. Liga in die 2. Liga inter

Sein Stammklub ist der SC Blustavia. Als Junior absolvierte Fragale zudem einige Saisons beim FC Solothurn. Da er sich auf die Lehre konzentrieren wollte und den Sprung ins U18-Team nicht schaffte, kehrte er zu Blustavia in der 4. Liga zurück. Steil bergauf ging es für ihn dann in der Saison 2003/04. Im Spiel gegen die Reserve des FC Zuchwil fiel er dem Trainer von Zuchwils Fanionteam auf. In der Winterpause wechselte er in die 2. Liga.

«Ich hatte eine super Rückrunde beim FC Zuchwil, schoss sieben oder acht Tore», blickt er zurück. Zwei Tore gelangen ihm gegen GS Italgrenchen, seine nächste Station. Denn trotz seiner Treffer stieg Zuchwil in die 3. Liga ab, er folgte den Lockrufen des Meisters. Innert einem Jahr war er damit von der 4. Liga in die 2. Liga inter aufgestiegen.

Seit 2015 trägt Alessandro Fragale das Trikot des FC Bellach. Davor war er beim SC Blustavia, FC Solothurn, GS Italgrenchen und FC Subingen. Hans Peter Schläfli

Italgrenchen ging in der 2. Liga inter unter, holte nur 9 Punkte in 26 Spielen und stieg direkt wieder ab. Abgesehen von einem kurzen Abstecher zum FC Grenchen spielte Fragale danach bis 2013 für Ital in der 2. Liga. «Eine sehr schöne Zeit», sagt er, «ich war sieben Jahre lang Captain. Viele Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden sind, halten bis heute an.»

Ende 2008 holte ihn Trainer Marcel Hottiger zum FC Grenchen. Dass es bei einem Intermezzo mit nur 32 Spielen in der 1. Liga blieb, bereue er heute ein bisschen: «Es war mit meinem Beruf nicht vereinbar. Ich wurde Geschäftsführer, da lagen vier oder noch mehr Trainings pro Woche schlicht nicht drin.»

Seine Zeit bei Italgrenchen war zwar schön, es fehlten aber die Erfolge. Platz drei in den Jahren 2011 und 2013 waren das höchste der Gefühle. Und dann kam es zum Umbruch bei Ital, Fragale aber wollte Titel gewinnen.

Solothurner Meister und Cupsieger mit Subingen

Dies ermöglichte ihm der FC Subingen, für den er von 2013 bis 2015 in 39 Spielen 41 Tore erzielte. Im ersten Jahr gewann er mit den Wasserämtern den Solothurner Cup. In der zweiten Saison wurde er 2.-Liga-Meister. «Ich fühlte mich sehr wohl und habe mit dem FC Subingen alles erreicht», sagt er stolz. Trotz des Aufstiegs verliess er den Klub. «Ich war 30 und gerade zum ersten Mal Vater geworden – die 2. Liga inter war kein Thema mehr für mich», begründet er.

Bellach kassierte in der Vorrunde zu viele Gegentore und war nicht fit genug, sagt Alessandro Fragale. Hans Peter Schläfli

Eine Rückkehr zu Italgrenchen stand im Raum, doch der Klub brachte keine Mannschaft zusammen und zog sich 2015 freiwillig aus der 2. Liga zurück. Fragale wechselte deshalb zum FC Bellach: «Es war der einzige Klub, der in diesem Moment zu mir passte.» Dass er mit Bellach nochmals zwei Cupsiege feiern konnte, damit habe er nicht gerechnet: «Wir holten den Pokal sogar zweimal in Folge – das ist schon aussergewöhnlich.»

20-Tore-Marke knacken und noch einmal den Pokal stemmen

80 Treffer in 97 Meisterschaftsspielen: Fragales Quote in den letzten sieben Jahren ist beeindruckend. In der aktuellen Saison läuft es Bellach indes alles andere als rund. Als Viertletzter nimmt der FC Bellach die Rückrunde in Angriff. Das Team habe in der Vorrunde zu viele Gegentore kassiert und sei nicht fit genug gewesen.

«An beiden Punkten arbeiten wir derzeit in der Vorbereitung intensiv», blickt er dennoch zuversichtlich auf die zweite Saisonhälfte voraus. «Ich denke, dass wir trotz Umbruch und Verjüngung genug Qualität im Kader haben, um den Ligaerhalt zu schaffen.»

2008 und 2009 hatte Alessandro Fragale 32 Einsätze für den FC Grenchen in der 1. Liga. Urs Lindt

Er sieht viele talentierte Verteidiger und Mittelfeldspieler im Klub, ein neuer Goalgetter ist aber nicht in Sicht. So wird der Erfolg des Teams in der Rückrunde wiederum von seinen Toren abhängig sein – in der Vorrunde zeichnete sich Fragale für 12 der insgesamt 21 Bellacher Treffer verantwortlich.

«Wenn Ende Saison eine 2 vornedran steht, bin ich sehr zufrieden», dies seine Erwartungen an sich selbst. Obschon er seit Jahren stets ganz vorne dabei ist in der Torschützenliste, war er nie Torschützenkönig der 2. Liga. «Dass mir dieser Titel fehlt, ist für mich überhaupt kein Problem», winkt er ab, «ich bin lieber konstant unter den Besten als nur einmal ganz vorne.»

Ein vierter Cupsieg würde ihm viel mehr bedeuten: «Das wäre die Krönung – dann müsste ich im Sommer definitiv aufhören. Der Cupsieg ist möglich. Wir haben in der Vergangenheit mehrmals bewiesen, dass wir eine Cup-Mannschaft sind.»

Und wenn es nicht reicht, wird er dann noch eine Saison dranhängen? Fragale will sich noch nicht festlegen: «Einerseits wäre es schade, denn ich fühle mich immer noch sehr fit. Andererseits ist es mit 37 Jahren schon langsam an der Zeit, ans Karriereende zu denken. Ich habe mittlerweile schon Mitspieler, mit deren Väter ich bereits auf dem Platz stand.»

Mit dem FC Subingen wurde Alessandro Fragale 2015 Solothurner Meister. Hans Peter Schläfli

Bevor er 2013 zum FC Subingen wechselte, war Fragale sieben Jahre lang Captain bei GS Italgrenchen. Hans Peter Schläfli

