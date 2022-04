Iliria gewinnt den Spitzenkampf der 2. Liga gegen Olten mit 2:0.

Fussball 2. Liga 2:0-Sieg im Spitzenkampf: Der FC Iliria schüttelt den FC Olten ab Ein Torhüter-Fehler und ein Platzverweis in der Pause – der FC Olten macht dem Leader zwei wichtige Geschenke. Dank des Dreiers im Schlagerspiel liegt der FC Iliria neu sechs Punkte vor der Konkurrenz. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 14.04.2022, 00.15 Uhr

Der FC Iliria war in der ersten Halbzeit das bessere Team, erst mit einem Mann weniger kamen die Oltner nach der Pause zu Torchancen. Markus Müller

Die Oltner führten die 2. Liga in der Vorrunde lange Zeit an. Sie kletterten am dritten Spieltag nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Iliria auf den Leaderthron. Igor Cataldo, Giovanni Gerardi und Hazir Zenuni drehten damals die Partie nach einem frühen 0:2-Rückstand.

Das war Ende August. Acht Wochen später, am zehnten Spieltag überholte Iliria den FCO, der zweimal in Folge unentschieden spielte. Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Oltner wurde Iliria Herbstmeister. Nach dem 2:0-Sieg im Schlagerspiel vom Mittwochabend beträgt das Polster des FC Iliria nun sechs Zähler.

«Ich wollte dieses Spiel einfach gewinnen, egal wie, das war auch eine persönliche Sache», sagte Vilson Dedaj nach seinem ersten Sieg gegen den FC Olten als Iliria-Trainer. Wirklich zufrieden war er nicht mit der Leistung seines Teams: «Ich musste viel zu lange zittern, weil wir die Tore nicht gemacht haben.»

Oltens Angreifer Hazir Zenuni (l.) erzielte in den vorherigen beiden Spielen gegen Iliria fünf Tore. Diesmal ging er leer aus. Markus Müller

Seine Mannschaft sei in der zweiten Halbzeit unnötig nervös geworden, statt in Überzahl einfach den Ball laufen zu lassen und den Gegner zu kontrollieren: «In der ersten Halbzeit hatten wir sie dafür ab der Startviertelstunde sehr gut im Griff.»

Das einzige Tor vor der Pause fiel in der 24. Minute. Iliria profitierte dabei von einem Fehler von Oltens Torhüter Argjend Morina, der den Ball ausserhalb des Sechzehners verfehlte statt zu befreien. Oliver Andrijasevic konnte ins leere Tor einschieben. Die gefährlichere Szene hatte Morina fünf Minuten zuvor mit Bravour entschärft. Andrijasevic steckte für Alban Jahiu durch, der mit seinem Flachschuss am FCO-Goalie scheiterte.

«Ich kann ihm keine Vorwürfe machen», sagte FCO-Trainer Ogulcan Karakoyun über die Leistung seines Torhüters. «Er ist noch ein Junior und hat stark gespielt.» Der FC Olten schwächte sich in der Pause dann selbst. Sandro Iandiorio reklamierte auf dem Weg in die Garderobe zu vehement beim Schiedsrichter und sah dafür die rote Karte.

«Das war natürlich unnötig. Aber das sind halt die Emotionen. Er hat ein paar Spiele verletzt verpasst und wollte wohl zu viel», nahm ihn sein Trainer in Schutz. Obwohl die Oltner in Unterzahl agieren mussten, kamen sie nach der Pause zu mehreren guten Ausgleichschancen.

Nach der Flanke von Kennedy Joao sah Wayne Corti seinen Kopfball in der 54. Minute von Iliria-Goalie Nicola Trittibach gehalten. Beim folgenden Eckball traf Xaver Meyer ebenfalls per Kopf nur die Latte und zwei Minuten später stieg Hazir Zenuni am höchsten. Sein Kopfball streifte knapp am Tor vorbei.

Dasnim Sulejmani (l.) im Duell mit dem Oltner Kennedy Joao. Markus Müller

«Aufwachen!», forderte Goalie Trittibach von seinen Vorderleuten lautstark. Der Leader war kurzzeitig nachlässig geworden, überstand die Druckphase der Oltner aber unbeschadet. Die Gäste vergaben danach etliche Hochkaräter für die endgültige Entscheidung. Allen voran Captain Jahiu, der mehrmals am glänzend reagierenden Morina scheiterte.

Erst in der Nachspielzeit realisierte er doch noch sein 15. Saisontor und übernahm damit die Führung in der Torschützenliste. Zudem ist seine Mannschaft nach dem 2:0-Auswärtssieg weiter auf Meisterkurs.

Doch auch Ogulcan Karakoyun konnte dem Spiel Gutes abgewinnen. «Wir haben in der zweiten Hälfte mit einem Mann weniger gut gekämpft, hatten noch genug Kraftreserven und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt», sagte der Trainer des FC Olten. «Unsere einzige Krankheit ist im Moment, dass wir wieder mal keine Tore schiessen.»

