Der SC Fulenbach verliert zum ersten Mal seit Ende September.

Fussball 2. Liga 0:1 gegen den FC Iliria: Der SC Fulenbach verliert erstmals seit Ende September Mit den Siegen gegen Härkingen, Subingen, Olten und Lommiswil war der SC Fulenbach eines der Überraschungsteams in der Vorrunde der 2. Liga. Jetzt wurde die Mannschaft von Pascal Eng vom Titelverteidiger FC Iliria gebremst. «Mund abwischen und weiter geht’s», richtet der Trainer seinen Blick sogleich wieder nach vorne. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 26.03.2023, 17.58 Uhr

Jubel bei den Spielern des FC Iliria: In der 29. Minute ist Fulenbachs Torhüter André Grob geschlagen. Andre Veith

Nach sieben Spielen ohne Niederlage reisst die Serie des SC Fulenbach am Sonntagmorgen im Heimspiel gegen den FC Iliria. «Wir bekommen ein dummes Gegentor und machen vorne keinen rein», kommentierte Trainer Pascal Eng die 0:1-Niederlage und ergänzte: «Iliria war am Anfang besser. Wir brauchten 20 bis 25 Minuten, um ins Spiel zu kommen. Danach war es sehr ausgeglichen.»

In der Person von Edis Aziri verzeichneten die Gäste bereits in den Startminuten zwei gute Torchancen. Die Führung für den FC Iliria nach einer knappen halben Stunde war daher verdient. Nach einem Eckball konnte der aufgerückte Innenverteidiger Jorge Carvalho den Ball am zweiten Pfosten über die Linie schieben. Die beste Möglichkeit der Fulenbacher hatte Gabriel Strub, der nach einer Viertelstunde nach der Hereingabe von Dzenis Poljak mit einem Flachschuss an Iliria-Torhüter Nicola Trittibach scheiterte.

Iliria-Goalie Nicola Trittibach hielt seinen Kasten sauber. Andre Veith

Kurz nach dem Seitenwechsel konnte sich wiederum Strub für die Gastgeber in Szene setzen. Er verfehlte das Tor mit seinem Kopfball knapp. Es war dies allerdings bereits die letzte klare Torchance des SC Fulenbach. Der rannte zwar an, vermochte den Gegner auch phasenweise in dessen Sechzehner einzuschnüren, aber richtig gefährlich wurde es für Goalie Trittibach nicht mehr.

Das Spiel wurde immer mehr zur Schlammschlacht. Andre Veith

«Ich kann meinen Spielern nicht viel vorwerfen», zeigte sich SCF-Trainer Pascal Eng trotz der ersten Niederlage seit Ende September zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. «Vor allem hinten funktioniert es sehr gut. Wir stehen kompakt und lassen wenig zu.» Der SC Fulenbach hat in den vergangenen sieben Spielen nur fünf Gegentreffer kassiert – davon alleine deren drei gegen den FC Trimbach.

Zerreissprobe für das Trikot von Fulenbachs Abwehrchef Nico Ferrari. Andre Veith

Im Hinspiel im August waren die Fulenbacher gegen de FC Iliria mit 0:6 untergegangen. Am Sonntag fehlte nun lediglich ein Tor für einen Punktgewinn. «Wir kommen allgemein nicht zu sehr vielen hochkarätigen Chancen in unseren Spielen. Daran arbeiten wir im Training momentan intensiv, wir müssen mehr Punch haben im Angriff», sagt Eng, der nach der sechsten Saisonniederlage zwar enttäuscht war, seinen Blick aber nach vorne wendet: «Jetzt heisst es, Mund abwischen und weiter geht’s. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nächste Woche werden wir uns gut vorbereiten, damit wir aus Bellach drei Punkte entführen können.»

Mühe mit dem Boden und noch nicht hundertprozentig fit

Der Titelverteidiger FC Iliria kehrt dank des Mini-Erfolgs auf die Siegerstrasse zurück. Das erste Spiel der Rückrunde hatte die Elf von Trainer Vilson Dedaj sieben Tage davor gegen den FC Biberist mit 0:3 verloren – und dadurch auch die Tabellenführung aus der Hand gegeben. «Der Zustand der Plätze kommt unserer Spielweise sicher nicht entgegen und wir sind auch noch nicht hundertprozentig fit», erklärt der Trainer den durchzogenen Auftakt in die zweite Saisonhälfte.

Das Team von Trainer Vilson Dedaj konnte das schwierige Auswärtsspiel am Sonntagmorgen auf dem Fulenbacher Bad knapp für sich entscheiden. Andre Veith

Dedaj sprach von einem erkämpften Dreier gegen einen formstarken Gegner: «Spielerisch hatnicht alles gepasst. Da haben wir sicher noch viel Luft nach oben. Die Kommunikation untereinander und die Organisation auf dem Platz fehlen uns teilweise etwas. Aber wir haben heute den Kampf angenommen und einen grossen Willen gezeigt. Deshalb ist es in meinen Augen ein verdienter Sieg, auch wenn wir etwas Glück brauchten, da wir es verpasst haben, mit dem zweiten und dritten Tor für die Vorentscheidung zu sorgen.»

Etwas Sorgen macht sich der Trainer des FC Iliria, wenn er an das weitere Programm seiner Mannschaft denkt. Bereits am Dienstag geht es mit dem Cup-Viertelfinal beim 3.-Liga-Tabellenführer FC Dulliken weiter. Er habe alle Parteien angefragt, zeigt sich Dedaj enttäuscht: «Fulenbach wollte nicht früher spielen, Dulliken nicht später. Das ist schade. Aber wir müssen es so annehmen und einfach Vollgas geben am Dienstag.»

Der Fulenbacher Jonas Wyss muss sich gleich gegen drei Iliria-Spieler behaupten. Andre Veith

Der FC Iliria ist der einige Sieger des 15. Spieltags. Die Partie zwischen Lommiswil und Olten in Bettlach musste aufgrund der Witterungsbedingungen verschoben werden, die weiteren vier Spiele endeten ohne Sieger. Das Kellerduell zwischen dem FC Hägendorf und dem FC Trimbach endete 2:2, Bellach rang dem Tabellenführer FC Biberist einen Punkt ab (1:1), der Tabellenvorletzte Wangen bei Olten kam in Gerlafingen zu einem 3:3-Unentschieden und der FC Härkingen und der FC Subingen trennten sich im Verfolgerduell mit einem 2:2.

2. Liga

15. Runde: Hägendorf - Trimbach 2:2. Biberist - Bellach 1:1. Gerlafingen - Wangen b.O. 3:3. Fulenbach - Iliria 0:1. Härkingen - Subingen 2:2. Lommiswil - Olten verschoben.

Rangliste: 1. Biberist 14/28. 2. Iliria 14/26. 3. Lommiswil 13/25. 4. Subingen 14/24. 5. Bellach 13/23. 6. Härkingen 14/23. 7. Olten 13/22. 8. Gerlafingen 14/22. 9. Fulenbach 14/18. 10. Mümliswil 13/15. 11. Trimbach 14/9. 12. Wangen b.O. 14/8. 13. Hägendorf 14/6.

