Fussball 1. Liga Zweite Niederlage innert vier Tagen: Der FC Solothurn hadert beim 1:2 in Köniz auch mit dem Schiedsrichter Die Solothurner ärgern sich bei der Auswärtsniederlage gegen den FC Köniz über zwei strittige Entscheide. Penalty oder nicht? Tor oder Ball vor der Linie geklärt? Die Unparteiischen entscheiden beide Male gegen den FC Solothurn. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 04.09.2022, 00.47 Uhr

Nach dem guten Saisonstart ist Thomas Binggelis Mannschaft zuletzt von der Siegerstrasse abgekommen. Alexander Wagner

Der FC Solothurn verliert zum zweiten Mal innert vier Tagen. Auf das 2:3 in Wohlen folgte wiederum auswärts ein 1:2 beim FC Köniz. Nach den zwei Siegen in den ersten zwei Runden gegen die beiden Aufsteiger Emmenbrücke und Muri schaute in den letzten drei Spielen nur noch ein Punkt heraus für die Solothurner – das 1:1 gegen die Reserve des FC Thun. In der Tabelle belegt das Team von Trainer Thomas Binggeli den sechsten Platz.

Gegen Köniz kassierten die Solothurner die beiden Gegentore jeweils nach 26 Minuten. In der ersten Hälfte brachte Ajdin Bajric die Gastgeber nach einem schnellen Vorstoss über die linke Seite in Führung. Drei Solothurner liessen Arxhend Cani gewähren und per Doppelpass mit Ylber Mejdi in den Strafraum eindringen. Cani bediente den mitgelaufenen Bajric, der aus elf Metern flach in die entfernte Torecke einschob. In der 71. Minute erhöhte der FC Köniz auf 2:0. Der kurz zuvor eingewechselte Filipe Machado hatte auf der linken Seite zu viel Platz und traf von der Sechzehnergrenze aus in die nahe Ecke.

Verweigerter Penalty und nicht gegebener Treffer

Der FC Solothurn, im Vergleich zur Wohlen-Niederlage auf zwei Positionen verändert – Damian Kelvin in der Abwehr für Onno Koekenbier und Noah Probst im Mittelfeld für Hannes Hunziker, schaffte in der 79. Minute den Anschluss. Emmanuel Mast vernaschte Innenverteidiger Marko Kuzmanovic und passte quer in den Fünfmeterraum, wo Marco Mathys grätschend zum 1:2 einnetzte. Das vierte Tor des Captains in dieser Saison war am Ende aber ein bedeutungsloses.

Nach dem Abpfiff regten sich die Solothurner nicht nur über die zweite Niederlage in Folge auf, sie haderten auch mit zwei Entscheiden des Schiedsrichtertrios. Die erste strittige Szene ereignete sich zwischen dem 0:2 und dem 1:2 in der 76. Minute. Noah Probst ging im Strafraum nach einem Dribbling zu Boden. Doch statt des vehement geforderten Penaltys sah der 18-jährige Mittelfeldspieler die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe.

In der Nachspielzeit lancierte Marco Mathys Philippe Gerspacher auf der linken Aussenbahn. Dessen Hereingabe landete via Kopf eines Verteidigers bei Mica Zimmermann und der Joker erzielte mit dem Kopf den späten Ausgleich. Meinten zumindest die Solothurner. Doch die Unparteiischen sahen den Ball von Köniz-Torhüter Remo Kilchhofer vor der Linie pariert und gaben das Tor nicht – eine ganz enge Entscheidung.

Köniz mit Lattentreffer kurz nach dem 2:0

Bis zum 1:0 in der 26. Minute lieferten sich die beiden punktgleichen Teams ein ausgeglichenes Duell. Den Rückstand mussten die Solothurner dann erstmals verdauen. Sie überstanden die Druckphase der Heimelf aber unbeschadet. Die beste Offensivaktion für die Gäste verzeichnete Noah Probst in der 38. Minute. Sein Weitschuss hätte genau gepasst, Köniz-Hüter Remo Kilchhofer lenkte den Ball spektakulär um den Pfosten.

Nach der Pause setzten die Gastgeber die erste Duftmarke. Antonio Lukarov verfehlte das Tor aus der Distanz nur knapp. Drei Minuten nach dem 2:0 hätte Köniz den Sack beinahe zugemacht. Nach einem kapitalen Fehlpass von FCS-Torhüter Severin Fankhauser zog Machado ohne zu zögern ab, traf aus 18 Metern aber nur die Querstange und verpasste den Doppelpack.

Der FC Solothurn hatte mit Ausnahme des Anschlusstors nur Halbchancen. Mathys setzte einen Weitschuss daneben (81.), Zimmermann kam gegen Goalie Kilchhofer einen Schritt zu spät (85.) und Sebastian Gerspachers Kopfball nach einem der insgesamt sieben Eckbälle der Solothurner – der FC Köniz hatte nur einen einzigen – kullerte am Gehäuse vorbei (89.). Aufgrund von ein paar herausragenden Einzelaktionen und dank der Effizienz sicherte sich Köniz am Ende die drei Punkte. Für die Solothurner war es eine Woche zum Vergessen. Am nächsten Samstag wartet auf den FCS das Heimspiel gegen den makellosen Spitzenreiter Delémont.

