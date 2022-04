Der FC Solothurn gibt gegen Köniz eine 2:0-Führung aus der Hand.

Fussball 1. Liga Zwei Standards und ein Sonntagsschuss: Solothurn gibt 2:0-Führung aus der Hand Der FC Solothurn kassiert die zweite Niederlage innert sechs Tagen – 2:3 gegen den FC Köniz. Dabei lief bis zum Anschlusstor der Berner kurz vor der Pause alles für das Team von Trainer Thomas Binggeli, der feststellte: «Der Gegner kam mit sehr wenig Aufwand zu seinen Toren.» Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 15.04.2022, 09.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das 2:3 gegen Köniz war erst die zweite Niederlage für Thomas Binggeli als Trainer des FC Solothurn. José R. Martinez

«Der Knackpunkt des Spiels waren die beiden Standards. Köniz kam mit sehr wenig Aufwand zu seinen Toren», erklärte Trainer Thomas Binggeli Solothurns zweite Niederlage innert sechs Tagen.

In der 38. Minute kassierte sein Team nach einem Eckball den Anschlusstreffer zum 1:2. Marko Kuzmanovic kam im Strafraum ohne Gegenwehr zum Kopfball und hauchte so den Gästen neues Leben ein. In der 67. Minute brachten die Solothurner den Ball wiederum nach einem Corner nicht aus der eigenen Gefahrenzone und Ewembe Lokwa erzielte aus elf Metern mit einem leicht abgefälschten Schuss den Ausgleich.

Keine drei Zeigerumdrehungen später stellte der FC Köniz das Spiel endgültig auf den Kopf. Solothurn liess dem Gegner viel Platz zum Kombinieren, Ylber Mejdi krönte die Ballstafette mit einem Weitschuss aus knapp 18 Metern, der exakt in den Winkel passte. «Ein Sonntagsschuss am Donnerstagabend», konstatierte Binggeli. Seine Mannschaft hatte die Partie nach der Pause aus der Hand gegeben und war in der Schlussphase zu keiner Reaktion mehr fähig.

Der verheissungsvolle Start des FC Solothurn

«Wir haben in der ersten Halbzeit einen extrem grossen Aufwand betrieben, kamen dadurch zu vielen Grosschancen und hatten das Spieldiktat klar in unseren Händen», sagte Binggeli. Er nahm im Vergleich zur 0:1-Niederlage vom Sonntag gegen den Leader Wohlen nur eine Änderung in der Aufstellung vor. Der gegen die Aargauer gelbgesperrte Hannes Hunziker kehrte in die Startformation zurück und ersetzte im Mittelfeld Sebastian Gerspacher.

Der Jubilar – es war Hunzikers 200. Spiel im Dress des FC Solothurn – setzte dann auch die erste Duftmarke. Sein Distanzschuss in der 4. Minute streifte nur knapp am Tor vorbei. Die Solothurner starteten druckvoll und gingen nach einer Viertelstunde verdient in Führung: Marco Mathys mit dem Pass in den Strafraum zu Sofian Domoraud, der den Ball geschickt abschirmte und dann aus der Drehung flach in die entfernte Torecke traf.

Das zweite Tor des Winterneuzugangs im sechsten Spiel gab dem Heimteam weiter Auftrieb. Nach einem Eckball in der 26. Minute konnte Köniz den Schuss von Emmanuel Mast aus aussichtsreicher Position gerade noch abblocken. Sekunden später verfehlte Aussenverteidiger Fabian Kohler das Ziel mit seinem Schuss aus zwanzig Metern Distanz nur um Haaresbreite.

Der zweite Treffer der Solothurner war nur noch eine Frage der Zeit und fiel schliesslich in der 32. Minute. Hunziker bediente Mast mit einem hohen Zuspiel hinter die Abwehr. Der liess seinen Gegenspieler mit einer Finte ins Leere laufen und markierte mit links sein achtes Saisontor –sein sechstes in den vergangenen sechs Spielen.

Es deutete alles darauf hin, dass die Solothurner den Tabellennachbarn zum zweiten Mal in dieser Saison bezwingen und ihm damit den achten Platz abknöpfen könnten. Bis zum alles andere als zwingenden Anschlusstor der Berner. Diese reagierten in der Pause mit zwei Wechseln auf den Rückstand. Das zeigte Wirkung. Solothurn liess sich nach dem Seitenwechsel vom Gegner einlullen und stellte den Offensivbetrieb beinahe gänzlich ein.

Dafür wurden die Gastgeber mit dem Doppelschlag innert drei Minuten hart bestraft. «Wir müssen diese Niederlage nun zuerst gut verarbeiten und uns dann auf die nächste Aufgabe konzentrieren», blickte Trainer Thomas Binggeli voraus. In anderthalb Wochen wartet das Gastspiel bei Zug 94. Der Tabellenvorletzte, der das Duell mit dem FCS in der Vorrunde mit 1:0 für sich entschied, ist mittlerweile seit vier Meisterschaftsspielen ungeschlagen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen