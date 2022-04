Robin Huser nennt die Gründe für den Aufschwung des FC Solothurn.

Fussball 1. Liga «Wir sind gut drauf»: Robin Huser begründet den Aufschwung des FC Solothurn Der FC Solothurn überwinterte in der 1. Liga nach der enttäuschenden Vorrunde auf dem drittletzten Platz. Im neuen Jahr sind die Solothurner seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Mittelfeldspieler Robin Huser erklärt, woran es liegt. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 08.04.2022, 15.44 Uhr

Robin Huser (r.) hat in dieser Saison nur eines von 18 Meisterschaftsspielen verpasst und ist hinter Verteidiger Fabian Kohler der Spieler mit der meisten Einsatzzeit. Hans Peter Schläfli

Zehn Punkte aus vier Meisterschaftsspielen und die Qualifikation für den Schweizer Cup der nächsten Saison geschafft: Der FC Solothurn hat seit dem Wiederbeginn vor einem Monat einen Lauf. «Wir haben die Stabilität und Sicherheit wiedergefunden», bekräftigt Mittelfeldspieler Robin Huser. «Wir sind gut drauf. Dadurch ist die Stimmung in der Mannschaft automatisch besser und das Training macht viel mehr Spass.»

Im November steckte der FC Solothurn noch tief in der Krise. Nach sechs sieglosen Spielen in Folge stürzte das Team auf den drittletzten Platz der Tabelle ab. «Sorgen habe ich mir keine gemacht. Ich wusste, dass wir viel zu viel Qualität im Kader haben, um gegen den Abstieg zu spielen», schaut Huser auf die schwierige Phase zurück.

Zum Opfer der Talfahrt wurde Trainer Jürg Widmer, der für die letzten drei Spiele im 2021 interimistisch durch Roland Vetter und ab Januar durch Thomas Binggeli ersetzt wurde.

Seit Thomas Binggeli das Ruder übernommen hat, ist der FC Solothurn ungeschlagen. Carole Lauener

Den Trainerwechsel sieht Robin Huser als Hauptgrund für den jüngsten Aufschwung des Teams. «Man sieht, dass er viel Erfahrung aus Top-Ligen mitbringt», sagt der 24-Jährige über Thomas Binggeli und erläutert: «Er legt eine unglaubliche Energie an den Tag. Die Intensität im Training ist jetzt eine ganz andere. Man merkt bei jeder Übung, welche Idee dahintersteckt und er gibt uns auch für die Spiele einen klaren Plan mit auf den Weg. Das war in der Vorrunde nicht immer erkennbar.»

Das Sturmduo ist in beneidenswerter Form

Ein weiterer wichtiger Faktor für den derzeitigen Erfolg ist das neue Sturmduo bestehend aus Sofian Domoraud Operi und Emmanuel Mast. Ersterer kam im Winter vom SC Cham aus der Promotion League zum FC Solothurn und besticht laut Huser durch seine Schnelligkeit: «Die kommt unserer Spielweise entgegen. Auch Emmanuel Mast ist sehr schnell. Das bringt uns ganz andere Möglichkeiten im Offensivspiel.»

Winter-Neuzugang Sofian Domoraud Operi (l.) entwickelte sich innert kürzester Zeit zur wichtigen Teamstütze des FC Solothurn. Carole Lauener

Emmanuel Mast absolviert bereits seine dritte Saison bei den Solothurnern. Nach einem starken Einstand 2019/20 mit 9 Toren in 14 Spielen und 6 Treffern in den 13 Partien der vergangenen Saison erlebte der 23-jährige Bieler dieses Jahr eine schwierige Vorrunde. Er war lange angeschlagen, musste nach einer Roten Karte drei Spiele zuschauen und kam so in der ersten Saisonhälfte nur auf zwei Tore in elf Spielen.

Jetzt hat er den Abgang des langjährigen Topskorers Loic Chatton vergessen gemacht. Mit fünf Toren in den bisherigen vier Spielen im neuen Kalenderjahr. «Er ist nun hundertprozentig fit. Und wenn ein Stürmer mal zwei, drei Tore schiesst, dann kann er machen, was er will – es hängt einfach an», freut sich Huser für seinen Teamkollegen.

In bestechender Form: Emmanuel Mast (r.) erzielte in den letzten vier Spielen fünf Tore. Carole Lauener

Neuzugang Nolan Nuzzolo steht vor seinem ersten Einsatz

Eine weitere Waffe haben die Solothurner sogar noch in der Hinterhand: Nolan Nuzzolo, der in der Winterpause vom FC Biel kam, als Ersatz für Loic Chatton angedacht war, sich in der Vorbereitung aber verletzte und bis jetzt noch keine Minute gespielt hat. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Münsingen am vergangenen Sonntag sass der 25-Jährige erstmals auf der Bank.

«Er ist ein guter Typ und seine Spielweise gefällt mir sehr», freut sich Robin Huser auf Nolan Nuzzolos erste Einsätze für den FC Solothurn. «Für mich ist er eher ein Zehner als ein klassischer Stürmer. Er bringt kreative Elemente ins Spiel und kann für uns sicher noch entscheidend werden. Nur schon, wenn er den Konkurrenzkampf antreibt und dafür sorgt, dass die anderen Angreifer noch besser performen.»

Nolan Nuzzolo (r.) kam in der Winterpause vom FC Biel aus der Promotion League zum FC Solothurn. Manuel Geisser/Imago-Images

Robin Huser kommt in seiner ersten Saison immer besser in Fahrt

Auch Robin Huser selbst zählt als Abräumer vor der Abwehr zu den unverzichtbaren Teamstützen. Der gebürtige Recherswiler, der beim FC Subingen mit dem Fussball begonnen hat, stand in den bisherigen 18 Meisterschaftsspielen 17-mal in der Startelf, spielte 15-mal durch und wurde zweimal kurz vor Schluss ausgewechselt. Das Auswärtsspiel in Delsberg am 20. März verpasste er aufgrund einer Gelb-Sperre. Nach Aussenverteidiger Fabian Kohler ist Huser der Spieler mit der meisten Einsatzzeit.

Robin Huser (l.) verliess den FC Solothurn vor knapp zehn Jahren als Junior und kehrte im vergangenen Sommer zurück. Anthony Anex/Keystone

Es ist seine erste Saison in der 1. Liga. Vor gut zehn Jahren verliess Huser den FC Solothurn Richtung U14 des FC Basel. Nebst dem FCB spielte er für den FC Winterthur, den FC Thun und den FC Chiasso in der Super League und in der Challenge League. Anfang 2021 beendete er seine Profikarriere und kehrte zum FC Solothurn zurück. Nach einem schwierigen Einstand konnte er sich im Verlauf der Saison deutlich steigern.

«Ich fühle mich fitter als in der Vorrunde, kann jetzt über die kompletten neunzig Minuten auf dem Level spielen, das ich gewohnt bin», sagt er. «Der Trainer vertraut mir und setzt mich auf meiner Lieblingsposition vor der Abwehr ein. Ich bin im Moment sehr zufrieden mit meinen Leistungen, spielerisch ist aber immer noch Luft nach oben.»

Robin Huser (r.) im Cup-Match gegen den FC Zürich. Urs Lindt/Freshfocus

Dank des gutes Laufs liegt der FC Solothurn aktuell auf dem achten Platz. Das Thema Abstiegskampf ist gegessen. Am Samstag wartet mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Wohlen der nächste Prüfstein auf das Team. Für Robin Huser ein wegweisendes Spiel: «Wohlen ist eine sehr gute, wenn nicht die beste Mannschaft in unserer Gruppe. Das Spiel wird zeigen, wo wir wirklich stehen.»

Der Rückstand auf die Aargauer beträgt neun Punkte. Auf den Tabellendritten Bassecourt fehlen sechs Zähler. Huser hat die Aufstiegsspiele für die Promotion League trotz verpatzter Vorrunde noch nicht ganz abgehakt: «Es ist alles sehr eng beieinander in der Tabelle. Dank unserer guten Serie können wir uns jetzt wieder nach oben orientieren. Wenn wir auch noch gegen Wohlen gewinnen, ist alles offen.»

Der FC Chiasso war Robin Husers letzte Station als Profi. Andy Müller/Freshfocus

