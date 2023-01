Winterpause vorbei: Der FC Solothurn ist zurück auf dem Rasen

Fussball 1. Liga 23 Trainingseinheiten, 7 Tage Gran Canaria und 5 Testspiele Der FC Solothurn ist zurück auf dem Rasen. Trainer Thomas Binggeli hat knapp sieben Wochen Zeit, um seine Mannschaft auf den ersten Ernstkampf vorzubereiten. Bis jetzt präsentiert sich das Kader der Solothurner im Vergleich zur Vorrunde nahezu unverändert. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 09.01.2023, 21.45 Uhr

Für die Mannschaft von Trainer Thomas Binggeli hat das neue Fussballjahr begonnen. José R. Martinez

Nach einer sechswöchigen Pause hat der FC Solothurn am Montagabend den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Just in dem Moment, als die Spieler den Kunstrasen kurz vor 19 Uhr betraten, stoppte der Regen. Die Bedingungen waren trotzdem garstig während der ersten Trainingseinheit des neuen Kalenderjahres.

Zu dieser konnte Trainer Thomas Binggeli das komplette Kader begrüssen. Neues Gesichter gab es keine zu entdecken. «Sportchef Bidu Zaugg und ich waren nicht untätig in der Winterpause. Wir haben diverse Gespräche mit Spielern geführt und werden noch den einen oder anderen genauer beobachten während der Vorbereitungsphase», sagt Binggeli zum Thema Transfers. «Wir sind immer offen für Retuschen, aber wir nehmen nur Spieler, die uns vom ersten Tag an weiterhelfen. Der Januar wird zeigen, ob etwas spruchreif wird.»

Die Solothurner trainieren viermal pro Woche, nur der Mittwochabend ist frei. José R. Martinez

Am Wochenende vom 25. und 26. Februar beginnt in der 1. Liga die zweite Saisonhälfte. Der FC Solothurn, der auf dem sechsten Zwischenrang überwintert hat, gastiert zum Auftakt beim Tabellenschlusslicht Muri. Das erste Heimspiel findet am 4. März statt – die Solothurner empfangen den auf dem neunten Platz klassierten FC Wohlen.

Gegner aus der 2. Liga inter und der Promotion League

Bis zum Start der Rückrunde in knapp sieben Wochen stehen bei den Solothurnern jeweils vier Trainingseinheiten pro ­Woche in der Agenda. Der einzige trainingsfreie Tag ist der Mittwoch. Fünf Testspiele wird das Team bis zum ersten Pflichtspiel bestreiten. Am 21. Januar empfängt Solothurn den FC Pratteln, eine Woche später den BSC Old Boys – beides Teams aus der 2. Liga inter.

«In der ersten Phase der Vorbereitung wollte ich keine Gegner, gegen die wir möglicherweise noch ­etwas überfordert sind, sondern solche, gegen die wir aus uns rauskommen können», erklärt Thomas Binggeli die Auswahl der Testspielgegner. Am 1. Februar gastiert seine Mannschaft beim Promotion-League-Team der Berner Young Boys und am 14. Februar beim FC Breitenrain (ebenfalls Promotion League). «In der zweiten Phase richten wir den Blick voraus», sagt Binggeli, «die Promotion League ist die Liga, in die wir in mittel­fristiger Zukunft hinwollen. Die Spieler sollen das Niveau jetzt schon in den Füssen und in den Köpfen spüren.»

Die Spieler waren aufgrund der garstigen Wetterbedingungen teilweise dick eingepackt. José R. Martinez

Zwischen den Kräftemessen mit den Klubs aus der Promotion League flüchten die Solothurner in wärmere Gefilde. Vom 5. bis zum 11. Februar steht das Trainingslager in Maspalomas, Gran Canaria, an. Zum Abschluss der Vorbereitung testet der FCS am 18. Februar dann noch auswärts gegen den FC Besa Biel (2. Liga inter). «Ich habe einen Gegner gesucht, der auf einem ähnlichen Kunstrasen spielt wie der FC Muri, unser erster Gegner in der Meisterschaft», so Binggeli.

Thomas Binggeli kann aus den Vollen schöpfen, was das Kader betrifft. José R. Martinez

