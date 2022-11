Fussball 1. Liga «Spiel den Ball zu Marco»: Sommer-Neuzugang Adijan Keranovic ärgert mit dem FC Solothurn die Spitzenklubs Der 29-jährige Mittelfeldspieler Adijan Keranovic unterschrieb seinen Vertrag beim FC Solothurn erst kurz vor dem Saisonstart. «Ich bin mit den Erwartungen gekommen, dass wir mit unserem jungen und unberechenbaren Team oben mitspielen», sagt er. Ob sie sich erfüllen, hängt auch von den letzten beiden Spielen im 2022 ab. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.00 Uhr

Adijan Keranovic verpasste das erste Saisonspiel, danach stand er immer in der Startelf. Edgar Hänggi/bz

Erst kurz vor dem Saisonstart der 1. Liga stiess Adijan Keranovic zum FC Solothurn. «Ich hatte überhaupt keine Vorbereitung mit der Mannschaft», sagt der 29-jährige Aargauer. Eine Woche vor dem Auftakt der Meisterschaft schaute er sich das letzte Testspiel der Solothurner gegen den FC Thun II an. Danach unterschrieb er den Vertrag. Für die Startpartie war er allerdings noch nicht spielberechtigt.

In der vergangenen Saison spielte Keranovic für Solothurns Ligakonkurrenten FC Kosova (Vorrunde) und FC Schötz (Rückrunde). Wieso er sich so lange Zeit liess für den Transfer? «Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich keine überhasteten Entscheide treffe, die ich dann später vielleicht bereue», antwortet er. «Ich wollte nichts forcieren und mehrere Optionen ganz genau prüfen.»

Was am Ende für den Wechsel zum FC Solothurn sprach: Das junge, aber sehr talentierte Team, dem er mit seiner Erfahrung aus mehr als 200 Spielen in der Promotion League und der 1. Liga helfen will: «Wir sind praktisch eine U21-Mannschaft. Marco Mathys, Severin Fankhauser und ich heben den Altersdurchschnitt ein bisschen.»

Adijan Keranovic beim 2:0-Auswärtssieg gegen den SC Dornach Ende Oktober. Hans Peter Schläfli

Die gute Infrastruktur war ein weiterer Faktor für seinen Wechsel. Dass er Trainer Thomas Binggeli bereits von seiner Zeit bei der U21 des FC Aarau kennt, war in Keranovics Augen ebenfalls ein Pluspunkt. Und auch die Ambitionen des Klubs: «Ich bin mit den Erwartungen gekommen, dass wir mit der jungen Mannschaft vorne mitspielen. Wir wollen ein unberechenbares Team sein, das die Spitzenklubs, die aufsteigen wollen, ärgert.»

Dies gelang den Solothurnern zum Beispiel mit dem 3:2-Sieg gegen den Tabellenzweiten Delémont. Gegen den Leader Black Stars verlor der FCS am vergangenen Sonntag allerdings mit 2:4. «Dieses Spiel lief leider komplett gegen uns», sagt Keranovic. «Sie machten aus drei Chancen drei Tore und hatten noch einen Penalty. Bei uns hat es leider zu spät angehängt.» Vor dem letzten Spiel der Vorrunde stehen die Solothurner mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen auf dem sechsten Tabellenplatz.

In 13 der 14 Spiele stand er in der Startformation

Obwohl Keranovic die komplette Vorbereitung mit der Mannschaft verpasste, gehört er seit dem zweiten Spiel der Saison zur Stammelf des FC Solothurn. Er wurde dreimal in der Schlussphase ausgewechselt, die letzten zehn Spiele absolvierte er über die volle Distanz. «Ich bin sehr schnell reingekommen», zeigt er sich selbst ein bisschen überrascht über den Blitzstart beim neuen Klub. «Ich habe immer Sechser oder Zehner gespielt – das System war deshalb nichts Neues für mich.»

Er habe aber doch gut drei Wochen gebraucht, bis er die Laufwege seiner neuen Mitspieler kannte. «Mittlerweile verstehe ich mich mit allen Spielern sehr gut auf und neben dem Platz. Ich wurde übrigens auch sehr gut aufgenommen vom Team», hat er seinen Wechsel nicht bereut.

Mittelfeldspieler Adijan Keranovic bestimmt das Tempo des Solothurner Spiels. Alexander Wagner

Dass er im Mittelfeld den ehemaligen Super-League-Spieler Marco Mathys neben sich weiss, erleichtere ihm die Aufgaben: «Spiel den Ball zu Marco, das ist immer einer meiner ersten Gedanken. Er weiss dann schon etwas Gescheites damit anzufangen. Er liest das Spiel extrem gut, ist technisch überragend und auch torgefährlich. Die Gegner müssen sich auf ihn fokussieren, das gibt uns anderen mehr Räume.»

Keranovic muss dafür sorgen, dass die Organisation des FC Solothurn auf dem Platz stimmt – das ist seine Hauptaufgabe. «Ich unterstütze die Abwehr, vermeide Fehlpässe und bin für das Tempo des Spiels verantwortlich. Mal mache ich es schnell, mal verlangsame ich es», führt er aus.

Mit den bisherigen Resultaten und auch mit seinen persönlichen Leistungen ist er zufrieden: «Wir hätten drei, vier Punkte mehr holen können mit etwas mehr Abgeklärtheit, aber dafür, dass es die erste Saison ist mit so einem jungen Team, sind wir auf dem richtigen Weg.»

In den letzten zwei Runden vor der Winterpause kommt der FC Solothurn zu zwei Heimspielen gegen Concordia Basel (3.) und den FC Emmenbrücke (14.). «Wenn wir sechs Punkte holen, sind wir in der Tabelle vorne dabei», weiss Adijan Keranovic. «Concordia hat ein junges Team und wird wohl eher auf Konter lauern. Emmenbrücke hat einige starke Einzelspieler, die aus dem Nichts einen Match entscheiden können. Wir spielen zweimal daheim, wo wir noch ungeschlagen sind. Und das soll auch so bleiben.»

