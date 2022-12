FC Solothurn mit Thomas Binggeli wieder näher dran an der Spitze

Fussball 1. Liga Solothurns Trainer Thomas Binggeli im Rückblick auf die Vorrunde: «Wir sind viel näher dran an der Spitze» Unter Thomas Binggeli hat sich der FC Solothurn innert eines Jahres wieder in die oberen Tabellenregionen der 1. Liga gespielt. Trotzdem sieht er den Klub immer noch «relativ weit unten in der Nahrungskette», wie er im Interview sagt. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 01.12.2022, 17.11 Uhr

28 Meisterschaftsspiele hat Thomas Binggeli als FCS-Trainer auf dem Buckel – exakt die Hälfte endeten mit einem Sieg. Carole Lauener

Als er das Traineramt vor einem Jahr übernahm, befand sich der FC Solothurn im Abstiegskampf. Am Ende wurde er Achter. Nun führte Thomas Binggeli den FCS auf Zwischenrang sechs.

Thomas Binggeli, sind Sie froh, dass die Winterpause ansteht oder hätte die Vorrunde noch etwas länger dauern können?

Thomas Binggeli: Ich persönlich kann nie genug bekommen vom Fussball. Deshalb sauge ich momentan auch alles fussballerische auf, was mit der WM zu tun hat. Den Spielern, die im Arbeitsprozess involviert oder noch in der Ausbildung sind, merkt man aber an, dass sie jetzt eine Pause brauchen, um runterzufahren und zu entschlacken. Irgendwann ist die Zitrone ausgepresst. Die Spieler sollen neue Energie und Lust für die zweite Saisonhälfte tanken. Wir sind seit Juni gemeinsam unterwegs. Es war eine lange und intensive Zeit.

Der FC Solothurn beendet die Vorrunde auf Platz sechs. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Eines der grossen Fragezeichen nach dem Umbruch im Sommer war, ob die sechs Junioren, die aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft kamen, auch Fuss fassen können im Erwachsenenfussball. Ich kann diesbezüglich mit Freude feststellen, dass die Erfolgsquote sehr hoch ist. Der Prozess wurde von den arrivierten Spielern gut mitgetragen. Diese ganze Entwicklung ist ein wichtiger Aspekt im Rückblick auf die Vorrunde. Wenn ich vergleiche, wo die Mannschaft vor einem Jahr stand und wo wir jetzt sind, dann stimmt mich das sehr positiv – es geht in die richtige Richtung.

Im Vorjahr hatte der FCS zur Winterpause nach 14 Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Jetzt sind es 27 nach 16 Spielen. Eine ruhige Vorrunde ohne viele Nebengeräusche?

Ich hätte gerne das eine oder andere Pünktchen mehr auf der Habenseite. Und wir bekommen definitiv noch zu viele Gegentore – daran müssen wir arbeiten. Es ist aber auf jeden Fall beruhigend, dass wir mehr Punkte holten als in der vergangenen Vorrunde. Was eine erfreuliche Bestätigung für unsere Arbeit ist. Vor einem Jahr musste der FC Solothurn noch Angst haben, unter den Strich zu fallen. Jetzt haben wir einen grossen Abstand zu den Abstiegsplätzen und sind viel näher an der Tabellenspitze dran. Das zeigt, dass einiges gegangen ist innerhalb von nur einem Jahr.

Wie war diese Steigerung möglich?

Mir war von Anfang an wichtig, Ruhe und Stabilität reinzubringen. Bei der Zusammensetzung des Teams haben wir darauf geachtet, dass wir Spieler holen oder nachziehen, die ins Gefüge passen. Ich will, dass jeder Spieler individuell weiterkommt und dass wir uns als Gruppe weiterentwickeln. Dafür ist es zwingend, dass Ruhe da ist.

Vor allem zu Hause hatten die Solothurner viel Grund zum Jubeln. Carole Lauener

Es gab auch zwei kurze Durststrecken in der Vorrunde. Eine vom dritten bis zum fünften Spieltag mit dem Unentschieden gegen Thun II und den Niederlagen gegen Wohlen und Köniz.

Ich versuche das Team immer so einzustellen, dass wir gewinnen können. Aber es ist klar, dass wir uns mit den vielen jungen Spielern auf einem langen Weg befinden und noch nicht jede Prüfung bestehen können. Man muss es auch immer situativ anschauen. Der Thun-Match war ein vorgezogenes Freitagsspiel, wir hatten ordentliche Phasen und vergaben kurz vor Schluss einen Penalty. Der Wohlen-Match war dann ebenfalls ein Wochentagspiel – und diese Belastung ist für viele Spieler Neuland. Es ist nicht einfach, so schnell vom Arbeits- oder Schulalltag in den Fussball-Modus zu schalten.

Anfang Oktober gab es noch einmal eine Phase mit drei Partien ohne Sieg. Darunter ein 0:3 bei der Xamax-Reserve – die höchste Niederlage in der Vorrunde.

Da konnten wir nicht annähernd umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir kamen nicht an unsere Leistungsgrenzen und hatten auch nicht das nötige Spielglück. Es sind so viele Sachen gegen uns gelaufen, dass ich am Ende sagen musste: abhaken und vorwärts schauen.

Auffallend ist die Heimstärke Ihres Teams: 18 Punkte resultierten zu Hause, in der Fremde waren es nur halb so viele. Woran liegt es?

Auf unserem grossen Platz ist es uns besser gelungen, den Fussball zu zeigen, den wir spielen wollen. Dass dies auswärts nicht immer klappt, liegt auch daran, dass wir noch nicht die Routine haben, uns rasch an neue Gegebenheiten anzupassen. Wenn wir zu Hause spielen, wissen wir genau, was uns erwartet. Auswärts stellen wir dagegen zum Beispiel plötzlich fest, dass der Platz eng und auch noch uneben ist. Solche Sachen müssen wir schneller adaptieren können.

Wie wichtig ist diese Heimstärke in Ihren Augen?

Das Auftreten zu Hause ist sehr wichtig. Ich will offensiven Fussball bieten – das gebe ich auch den Spielern so mit. Es soll etwas laufen. Die Zuschauer wollen unterhalten werden. Sie wollen Chancen, gute Zweikämpfe und schöne Aktionen sehen. Ich will, dass die Spieler aktiv sind, Energie auf den Platz bringen und sich ausleben. In dieser Beziehung haben wir einen grossen Schritt vorwärts gemacht.

Am Montag haben sich die Spieler zum letzten Mal in diesem Jahr getroffen. Was stand auf dem Programm?

Wir schauten zuerst das Spiel Schweiz gegen Brasilien. Im Anschluss assen wir gemeinsam und dann zogen Sportchef Bidu Zaugg und ich noch ein Resümee zur Vorrunde. Und wir haben kurz vorausgeschaut, wie es weitergeht. Ich habe den Spielern ein Trainingsprogramm mit auf den Weg gegeben, das sie hoffentlich seriös machen, bis wir uns am 9. Januar zum Trainingsstart wieder sehen.

Emmanuel Mast mit elf und Sofian Domoraud mit neun Toren wecken wohl Begehrlichkeiten anderer Klubs. Auch ein paar Junge haben sich auf den Radar anderer Vereine gespielt. Wie gross ist die Angst vor Abgängen?

Die ist latent, mögliche Abgänge sind stets ein Thema. Die 1. Liga ist die vierthöchste Liga. Wir befinden uns in der Nahrungskette also relativ weit unten. Im engmaschigen Scoutingnetz in der Schweiz werden gute Leistungen der Spieler sofort registriert. Unsere Spieler sind gefragt, das freut uns einerseits. Auf der anderen Seite müssen Bidu Zaugg und ich stets wachsam sein. Stand heute gehe ich davon aus, dass wir im Januar die gleichen Spieler begrüssen können.

Hannes Hunziker (l.) verpasste wegen einer Verletzung am Schienbein fast die Hälfte der Vorrunde. Carole Lauener

Wie geht es Jano Loosli und Hannes Hunziker, die einen grossen Teil der Vorrunde verpasst haben?

Hannes musste sieben Spiele wegen eines Bruchs am Schienbeinkopf zuschauen. Im letzten Spiel hat es ihn nun auch noch am Fussgelenk erwischt. Ich bin aber zuversichtlich, dass nichts kaputt ist. Jano fiel nach dem dritten Spiel mit einem gerissenen Seitenband im Knie aus. Dieses wurde nicht operiert. Er befindet sich im Plan und wird die Vorbereitung auf die Rückrunde wieder mitmachen können. Ihre Ausfälle zu kompensieren, war in der Vorrunde ebenfalls eine Herausforderung, die wir als Mannschaft gut gemeistert haben.

Der Rückstand auf den dritten Platz beträgt fünf Punkte, der Vorsprung auf Platz sieben ebenfalls. Mit welchem Ziel werden Sie die zweite Saisonhälfte in Angriff nehmen?

Wegen des Unentschiedens im letzten Spiel gegen Emmenbrücke hat sich unsere Ausgangslage etwas verkompliziert. Hätten wir zwei Punkte mehr auf dem Konto, hätten wir sagen können, wir greifen Platz zwei oder drei an. Jetzt sind wir allerdings bereits darauf angewiesen, dass vorne ein Team schwächelt. Deshalb nehme ich jetzt auch keine Top-3-Klassierung in den Mund. Das primäre Ziel ist, dass wir in der Vorbereitung die Hausaufgaben machen, dass wir uns weiter entwickeln und versuchen, das Maximum herauszuholen. In welchem Rang sich dies dann Ende Saison niederschlägt, wird sich zeigen.

Wie weit ist der FC Solothurn aus sportlicher Sicht von der Promotion League entfernt?

In den Testspielen haben wir immer wieder den Vergleich mit den Promotion-League-Klubs. Die Spieler sollen am eigenen Leib erfahren, wie weit sie schon sind und wie viel noch fehlt für den Schritt in die höhere Liga. Denn die Promotion League ist mittelfristig unser Ziel.

Was braucht es, um dorthin zu kommen?

Etwas vom Wichtigsten ist, dass wir das Gerüst der Mannschaft zusammenhalten können und nicht immer wieder Spieler wegbrechen. Der Zusammenhalt und die Dynamik im Team zählen zu unseren grössten Stärken. Unsere Gruppe entwickelt sich im Moment so, dass jeder Spieler auflebt, aber der Teamgedanke dennoch stets im Vordergrund steht. Doch wenn immer wieder Spieler abspringen, ist es dann plötzlich ein Drehen an Ort – diese Gefahr besteht. Aber da versuchen ich und mein Staff natürlich gegenzusteuern.

