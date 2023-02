Solothurns Neuzugang Jens Hofer taucht in eine andere Welt ab

Fussball 1. Liga Mit der Nationalmannschaft taucht er regelmässig in eine andere Welt ein Jens Hofer lief für Liechtenstein gegen Italien und Deutschland auf und für den FC Vaduz in der Challenge League. Im Winter wechselte der 25-jährige Verteidiger vom FC Biel zum FC Solothurn. Und dies aus eigenem Antrieb. Seine Ziele: Dem Team Sicherheit geben und vor allem gesund bleiben. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 25.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jens Hofer im Zweikampf mit Mario Gavranovic im Testspiel zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Marc Schumacher/Freshfocus

Seinen Transfer zum FC Solothurn hat Jens Hofer selbst eingefädelt. Weil er beim FC Biel nach zweieinhalb Jahren nicht mehr glücklich war. In seiner ersten Saison dominierten die Bieler die 1. Liga und stiegen ungeschlagen auf. In der Promotion League kam Hofer 2021/22 zu 14 Einsätzen, der Verteidiger erzielte sogar drei Tore. Die Seeländer beendeten die Saison auf dem respektablen elften Platz.

Jetzt steht der FC Biel auf Rang 16. Die Phrase, dass die zweite Saison nach einem Aufstieg stets die schwierigste ist, bewahrheitete sich. Nach neun Spielen mit nur einem Sieg wurde Trainer Edvaldo Della Casa entlassen und durch Jean-Michel Aeby ersetzt. Hofer kam in der Vorrunde nur dreimal zum Einsatz. In der Winterpause löste er seinen Vertrag vorzeitig auf. «Ich habe die Freude und die Motivation etwas verloren», begründet er.

Gegen den FC Solothurn ist er in der Vergangenheit mehrmals aufgelaufen – in der 1. Liga und auch in Freundschaftsspielen am Seeland-Cup. «Mir ist aufgefallen, dass sie extrem zueinanderhalten auf dem Platz. Das war der Hauptgrund, wieso ich zu Solothurn wechseln wollte», erklärt er. Die neuen Teamkollegen hätten ihn denn auch sehr schnell und gut aufgenommen. Hofer absolvierte die gesamte Vorbereitung, kam in den meisten Testspielen zum Einsatz und fühlt sich nach wenigen Wochen bereits wohl beim FCS.

Woran er sich allerdings immer noch gewöhnen muss: Mit seinen 25 Lenzen gehört er bei den Solothurnern schon zu den älteren Spielern. Von den vier Innenverteidigern ist er der älteste – Ian Schläppi ist 23 Jahre alt, Damian Kelvin und Onno Koekenbier sind beide erst 20. «Als im Training zum ersten Mal die Jungen gegen die Alten spielten und ich zu den Alten gehörte, hat das schon ein bisschen wehgetan», gesteht er lachend.

Schweizer Meister mit der U17 der Young Boys

Hofers Karriere nahm so richtig Fahrt auf, als er im Teenager-Alter war. Als Junior des FC Aarberg geriet er auf den Radar der Young Boys. Ab der U15 spielte er für die Berner, später wurde er mit der U17 Schweizer Meister – die Krönung seiner Juniorenzeit. Doch der Wechsel zu den Aktiven fiel ihm nicht leicht. In den Testspielen gegen Erst- und Zweitligisten war die Gangart körperbetonter. «Nicht mehr so technisch wie im Junioren-Spitzenfussball. Ich habe eine Zeit gebraucht, mich daran zu gewöhnen», sagt er.

Seine Zeit bei YB endete, als Hofer in der U18 bei einem Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter eine schwere Hirnerschütterung erlitt und mehrere Monate ausfiel. Es war die erste von vier Hirnerschütterungen, die er sich im Verlauf seiner Karriere zuzog. Immer passierte es in Zweikämpfen. Immer wieder musste er pausieren. Es habe jeweils lange gedauert, bis er wieder voll in die Duelle steigen konnte und er musste viele Abklärungen über sich ergehen lassen. «Ich bin anfälliger auf das Ganze und deshalb mit einem gewissen Risiko unterwegs», sagt er, «es hemmt mich aber nicht auf dem Feld.»

Erstes A-Länderspiel für Liechtenstein gegen Armenien

Von den Hauptstädtern wechselte Hofer zum SC Düdingen. Für die Freiburger machte er zwischen 2016 und 2018 15 Spiele in der 1. Liga, dann zog es ihn zum FC Münsingen, der gerade den Aufstieg in die Promotion League realisiert hatte. So bescherte ihm die Saison 18/19 die ersten Einsätze in der dritthöchsten Liga. Doch nicht nur das, für den Verteidiger erfüllte sich in dieser Spielzeit auch ein langjähriger Traum.

Am 19. November 2018 debütierte er in der A-Nationalmannschaft von Liechtenstein. Der Gegner im Rheinpark-Stadion in Vaduz hiess Armenien. Es war das letzte Spiel in der Nations-League-Kampagne. Hofer spielte in der Innenverteidigung durch. Er musste sich meistens um Henrikh Mkhitaryan kümmern, der heute bei Inter Mailand unter Vertrag steht. Hofer und seine Teamkollegen trotzen den Armeniern ein 2:2-Unentschieden ab, worauf er stolz ist.

«Mein erstes Länderspiel war eine sehr schöne Erfahrung», blickt er zurück. Vor seinem Début hatte er sechs Einsätze für das U19- und deren 22 für das U21-Team Liechtensteins. «Ich habe immer wieder daran gedacht, wann ich wohl mal in der A-Nati auflaufen werde», sagt er. «Zuerst musste ich noch ein paar Spiele auf der Ersatzbank ausharren. Deshalb war ich froh, als ich gegen Armenien dann endlich zum ersten Mal die Chance bekam.»

Das «Horror-Foul» gegen Leon Goretzka

Mittlerweile hat er 26 Länderspiele auf dem Konto. Sein zweiter Einsatz für Liechtenstein war das Auswärtsspiel in der EM-Qualifikation gegen Italien. In Parma unterlag Liechtenstein vor knapp 18000 Zuschauern 0:6. «Das war bis jetzt sicher eines meiner grossen Highlights», schwärmt er, «als die Nationalhymne der Italiener erklang und das ganze Stadion mitsang, hatte ich Hühnerhaut. Das war sehr eindrücklich.»

In die Schlagzeilen geriet Hofer im November 2021. Bei der 0:9-Niederlage gegen Deutschland in der WM-Qualifikation sah er in der neunten Minute die rote Karte. Bei einem Abwehrversuch erwischte er Leon Goretzka mit der Sohle halb am Kopf, halb am Hals. Der «Blick» schrieb hinterher von einem «Horror-Foul». Und Hofer erklärte sich: «Ich hatte nur den Ball im Auge, habe nicht mit einem Gegenspieler hinter mir gerechnet. Aus dem Nichts tauchte Goretzka auf, aber dann war es schon zu spät.»

Nach der unglücklichen Aktion kümmerte er sich sofort um Goretzka und begleitete den Bayern-Star vom Platz. In der Pause schaute er nochmals in der Garderobe des Gegners vorbei, um sich nach dem Gesundheitszustand zu erkundigen. «Tolle Geste» lobte die deutsche Presse seine faire Reaktion. Auch sonst war das Echo eher wohlwollend. Womit er nicht gerechnet hatte: «Ich war überrascht, wie viele positive Nachrichten ich bekommen habe. Und das nach einer klaren roten Karte! Es war mein erster Platzverweis der Karriere – und hoffentlich auch mein letzter…»

Es winkt das Duell mit Portugal und Cristiano Ronaldo

Die Länderspiele haben für ihn einen besonderen Stellenwert. Wenn er mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, kommt er aus dem Alltagstrott heraus. Es sei wie ein Eintauchen in eine andere Welt: «Vor allem bei den Auswärtsreisen, wenn vom Flug bis zum Hotel einfach alles perfekt organisiert ist und man als Spieler eigentlich an nichts mehr selber denken muss.»

Hofer ist Doppelbürger. Den Pass des Fürstentums verdankt er seinem Grossvater, der für die Ausbildung in die Schweiz kam und in Kandersteg seine spätere Frau kennen lernte. Oft ist Hofer indes nicht in Liechtenstein. Die Ausnahme bildete die Saison 2019/20, als er für Vaduz spielte und dort wohnte. Es war nur ein kurzes Gastspiel in der Heimat des Grossvaters. Vaduz stieg in die Super League auf, Hofer kam aber nur zu zwei Einsätzen. Wieder einmal machte ihm eine Gehirnerschütterung einen Strich durch die Rechnung.

In der Qualifikation für die EM 2024 trifft Liechtenstein auf Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg und die Slowakei. Die Kampagne beginnt am 23. März mit dem Auswärtsspiel beim Gruppenfavoriten Portugal. Hofer will sich mit guten Leistungen beim FC Solothurn für weitere Auftritte im Nationalteam empfehlen. «Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung Sicherheit ins Team bringen kann, damit es eine erfolgreiche Rückrunde wird», sagt er über seine Rolle beim FCS. «Unser Ziel ist es, in jedem Spiel die drei Punkte zu holen, egal wer auf der anderen Seite ist.»

1. Liga. Gruppe 2

Samstag: Black Stars – Bassecourt (15.00). Köniz – Langenthal (16.00). Thun II – Münsingen (16.00). Wohlen – Xamax II (16.00). Emmenbrücke – Rotkreuz (18.00).

Sonntag: Concordia Basel – Dornach (14.00). Muri – Solothurn (14.30). Delémont – Schötz (14.30).



Rangliste

1. Delémont 16/38. 2. Black Stars 16/35. 3. Schötz 16/32. 4. Concordia Basel 16/29. 5. Münsingen 16/28. 6. Solothurn 16/27. 7. Xamax II 16/22. 8. Rotkreuz 16/21. 9. Bassecourt 16/19. 10. Wohlen 16/19. 11. Köniz 16/18. 12. Langenthal 16/17. 13. Thun II 16/16. 14. Emmenbrücke 16/15. 15. Dornach 16/12. 16. Muri 16/9.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen