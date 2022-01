Der FC Solothurn trainiert zum ersten Mal unter Thomas Binggeli.

Fussball 1. Liga Solothurns neuer Trainer vor dem Start der Vorbereitung: «Ich gehe alles mit Enthusiasmus an» Thomas Binggeli hat seine Arbeit beim FC Solothurn am Montagabend aufgenommen. Nebst dem neuen Trainer war auch ein neuer Spieler beim Trainingsauftakt dabei: Stürmer Nolan Nuzzolo, der Goalgetter Loic Chatton ersetzen soll. Raphael Wermelinger 17.01.2022, 20.57 Uhr

Sieben Wochen hat der neue Trainer Thomas Binggeli Zeit, um den FC Solothurn auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. José R. Martinez

Der FC Solothurn hat am Montagabend die Vorbereitung für die Rückrunde aufgenommen. «Ich freue mich, dass der Startschuss nun endlich fällt. Es ist jetzt doch schon eine Weile her, seit ich diese Challenge angenommen habe», sagte Thomas Binggeli vor seiner ersten Trainingseinheit. Der 57-Jährige ist seit Ende November offiziell der Nachfolger des entlassenen Jürg Widmer. Seine letzte Station vor dem FCS war der ägyptische Klub Al Ahly Kairo, bei dem er bis im Oktober 2020 als Assistent von René Weiler arbeitete.

In den anderthalb Monaten seit seiner Vertragsunterzeichnung hat sich Binggeli neu organisiert: «Ich bin hierher gezogen, damit ich nahe beim Verein bin, habe mir ein gutes Bild von den Spielern gemacht, ohne sie jedoch eins zu eins gesehen zu haben, und mit Sportchef Hans-Peter Zaugg das Kader diskutiert und gestrählt.» Jetzt sei er gespannt, wie das Team im Training loslege. «Stand jetzt sind alle Spieler dabei – keine Kranken oder Verletzten», kann er aus den Vollen schöpfen.

Ende November wurde seine Verpflichtung bekannt gegeben, am Montagabend leitete Thomas Binggeli sein erstes Training beim FC Solothurn. José R. Martinez

Vier Trainingseinheiten pro Woche absolvieren die Solothurner in der Vorbereitung. Sieben Testspiele stehen bis Ende Februar an. Das erste am nächsten Samstag bei der Reserve des FC Thun (1. Liga). Am Wochenende vom 29. und 30. Januar nimmt der FCS an einem Turnier in Allschwil teil. Es warten die Old Boys (2. Liga inter) und die Black Stars (Promotion League) sowie ein Rangierungsspiel. Im Februar testet Solothurn gegen das U21-Team von Xamax (2. Liga inter, 5. Februar), Breitenrain (Promotion League, 9.), Grenchen (2. Liga inter, 23.) und das Team Vaud U21 (1. Liga, 26.). Vom 12. bis 19. Februar will Binggeli seine Spieler im Trainingslager auf Gran Canaria in Form bringen. «Wegen Corona müssen wir die Situation täglich neu beurteilen», sagt der Trainer, «momentan gehe ich davon aus, dass es klappt.»

Stürmer Nolan Nuzzolo kommt für Loic Chatton

Ein Spieler war beim Trainingsauftakt am Montagabend nicht mehr dabei: Loic Chatton. Der Captain, der seit 2016 in 112 Erstliga-Partien 81 Tore erzielt hat für Solothurn, stürmt neu für Biel in der Promotion League. Der Abgang des Topskorers stand schon fest, als Thomas Binggeli den Trainerposten übernahm. «Wir sollten uns darüber freuen, dass wir so einen Spieler begleiten und ihm zu diesem Schritt verhelfen konnten», kommentiert er den einzigen Abgang.

Solothurns langjähriger Goalgetter Loic Chatton wechselte in der Winterpause in die Promotion League zum FC Biel. Hans Peter Schläfli

Der Bieler Nolan Nuzzolo (r.) solI ihn ersetzen. Manuel Geisser/imago sportfotodienst

Als Ersatz für Chatton verpflichtete der FC Solothurn den 25-jährigen Stürmer Nolan Nuzzolo. Der Neffe von Raphael Nuzzolo hat seinen Torriecher schon mit 18 bewiesen; mit elf Toren für den FC Grünstern in der 2. Liga inter in der Saison 2014/15. 2017 wechselte er zum FC Biel, mit dem er in der ersten Saison in die 1. Liga und 2021 in die Promotion League aufstieg. In der Vorrunde der aktuellen Saison kam er nur zu drei Teileinsätzen. Weitere Transfers sind laut Thomas Binggeli nicht geplant: «Ich will das Team jetzt mal so auf mich wirken lassen und werde dann sehen, ob wir noch Bedarf nach Verstärkungen haben. Am Beobachten sind wir selbstverständlich immer.»

Das Kader des FC Solothurn hat sich im Vergleich zur Vorrunde nur auf einer Position verändert. José R. Martinez

Bis zum Rückrundenauftakt am 6. März gegen die U21 des FC Luzern bleiben Binggeli und seinem Team sieben Wochen, um sich für den möglichen Abstiegskampf zu rüsten. Dies sei für ihn eine ungewöhnlich lange Zeit. Bei den Profis müssten oft drei Wochen reichen für die Vorbereitung. «Mehr Zeit zu haben, kann nur ein Vorteil sein», sagt Binggeli. «Für mich geht es jetzt darum, die Mannschaft im Detail kennen zu lernen und an den richtigen Stellen zu justieren, damit wir reüssieren können.» Trotz der aktuell kritischen Coronalage zeigt er sich optimistisch, dass die Rückrunde wie geplant am ersten März-Wochenende startet: «Ich schaue dem, was mich erwartet, immer positiv entgegen. Das ist mein Motto: Alles mit Enthusiasmus und grossen Gefühlen angehen.