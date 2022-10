FC Solothurn verdient sich die drei Punkte gegen Dornach

Fussball 1. Liga Solothurn verdient sich die drei Punkte gegen widerspenstiges Dornach in der zweiten Halbzeit Sofian Domoraud und Emmanuel Mast schiessen den FC Solothurn zum 2:0-Auswärtserfolg im 1.-Liga-Derby. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.10.2022, 15.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sofian Domorauds sechstes Saisontor war der Gamewinner. Hans Peter Schläfli

«Meine Mannschaft hat das heute gut gemacht.» So fasste FCS-Trainer Thomas Binggeli den Match in Dornach zusammen. Er sei nicht nur mit dem Sieg, sondern auch mit der Leistung zufrieden, denn es sei nicht einfach gewesen. Die Mehrheit der vielen Zuschauer beim letzten verbliebenen Solothurner Derby in der 1. Liga dürfte mit ihm einig gewesen sein, denn Dornach leistete lange hartnäckigen Widerstand und die Hauptstädter mussten wirklich ihr Bestes geben.

Nicht nur der Gegner machte dem FCS das Leben schwer, auch das kleine Terrain und der Rasen waren Herausforderungen. Das Grün sah zwar aus der Distanz hübsch aus, aber aus der Nähe sah man tiefe Furchen, die wohl von einer maschinellen Bearbeitung nach dem letzten Regen stammen müssen. Es war eine holprige Sache.

Das Heimteam nutze zu Beginn seinen Vorteil, begann druckvoll und zog ein geschicktes Kurzpassspiel auf. Solothurn hielt sich zunächst zurück und hoffte auf Konter. Doch bei schnellen Gegenstössen blieb der FCS entweder an der geschickt gestaffelten Abwehr hängen, oder bei langen Bällen erreichte der Ball die Grundlinie, ohne dass es gefährlich wurde.

Ein erstes Raunen ging in der 18. Minute durch das Gigersloch, als FCS-Goalie Severin Fankhauser einen tückischen Aufsetzer nach vorne abprallen liess, jedoch im Herauseilen den Ball noch kontrollieren konnte. In der 36. Minute folgte die beste Chance für Dornach, als Captain Mohamed Coulibaly freigespielt wurde, der jedoch knapp daneben schoss. Kurz vor der Pause missglückte Marco Mathys ein Schuss, was Dornach einen schnellen Konter ermöglichte. Goalie Severin Fankhauser zeigte seine beste Parade und es blieb beim 0:0 zur Pause.

«Dornach war aufsässig und wir brauchten lange, bis wir unsere Spielweise ans Terrain angepasst hatten», sagte Binggeli zur zaghaften ersten Hälfte seiner Mannschaft. «Man darf auf einem solchen Rasen nicht direkt spielen, man muss den Ball zuerst sauber kontrollieren.» Mit der Zeit hätten das seine Spieler immer besser gemacht. Es habe ihn gefreut, wie sie die Anweisungen in der zweiten Halbzeit umsetzen konnten.

In der 54. Minute verwirrte Sofian Domoraud mit zwei, drei Körpertäuschungen den Gegner und obwohl er den Ball nicht optimal traf, kullerte dieser unhaltbar für Goalie Emre Sahin ins tiefe Eck. Das 1:0 der Gäste war zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz verdient, aber als kurz darauf Emmanuel Mast einen «Hammer» an den linken Pfosten knallte, durften sich die Dornacher nicht mehr über das Zwischenresultat beklagen.

Emmanuel Mast legte mit dem 2:0 nach. Hans Peter Schläfli

Dornach machte wieder Druck, versuchte es aber zu sehr durch die Mitte, wo dann immer wieder ein Bein der Gäste das Durchkommen verhinderte. Dann zeigte sich, wie die Ersatzbank entscheidend sein kann. Kaum eingewechselt spielte Hannes Hunziker einen perfekten Pass auf Emmanuel Mast, der souverän das 0:2 realisierte.

Damit war die Sache gelaufen. «Man hat gesehen, wie wichtig einer wie Hannes für uns ist, weil er die anderen Spieler um sich herum besser macht», analysierte Binggeli. «Ich habe viele Junge, die rasch lernen, und das ist gut so. Aber die Mannschaft könnte noch einen mehr wie ihn brauchen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen