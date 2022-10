Siegesserie gerissen: Der FC Solothurn unterliegt der Xamax II

Fussball 1. Liga Serie gerissen: Der FC Solothurn kassiert die erste Niederlage nach drei Siegen in Folge Ein arg dezimierter FC Solothurn unterliegt der zweiten Mannschaft von Neuchâtel Xamax 0:3. Nedim Omeragic sorgt dabei mit einem Doppelpack in der 8. und der 29. Minute für die Vorentscheidung. Es war eine triste Vorstellung unter strömendem Regen in der leeren Maladière. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 02.10.2022, 11.21 Uhr

Solothurns Mittelfeldspieler Adijan Keranovic sorgte mit seinen Eckbällen für Torgefahr. Alexander Wagner/Archiv

12500 Zuschauer hätten in der Maladière in Neuenburg Platz. Knapp 150 kamen am Samstag, um sich die Erstliga-Partie des neunten Spieltags zwischen der Xamax-Reserve und dem FC Solothurn anzusehen. Es war eine triste Szenerie, so wenige Leute in einem so grossen Stadion – man fühlt sich als Zuschauer fast etwas verloren. Und so erging es am Ende auch den Gästen. Der FC Solothurn kassierte die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie.

Am lautesten waren die rund dreissig mitgereisten FCS-Fans, die ihre Mannschaft nach vorne trieben. Vor allem waren im Stadion aber die Kommandos von FCS-Trainer Thomas Binggeli zu hören, der seine Elf lautstark von der Seitenlinie aus dirigierte. Seine Anweisungen richteten sich vorwiegend an Stürmer Domoraud.

«Sofian, Sofian» echote es immer wieder durch das Stadion. Der 26-jährige Franzose hatte den FC Solothurn eine Woche davor gegen Münsingen mit einem Doppelpack zum Sieg gegen Münsingen geschossen. Gegen die Neuenburger blieb er allerdings glücklos.

Emmanuel Mast wurde schmerzlich vermisst

Dies galt indes für das gesamte Team. Die Solothurner hätten noch einmal neunzig Minuten spielen können und ihnen wäre wohl trotzdem kein Treffer gelungen. Emmanuel Mast, der in den vorherigen acht Spielen wie Sofian Domoraud fünf Tore erzielte und gegen den FC Münsingen mit Gelb-Rot vom Platz flog, fehlte seinem Team.

Sein Ersatz, Mica Zimmermann, hatte unmittelbar nach dem Seitenwechsel seine beste Szene. Der bisherige Edeljoker brachte den Ball nach einer halbhohen Hereingabe aber nicht unter Kontrolle. Es hätte die Initialzündung für eine Aufholjagd werden können. Denn zu diesem Zeitpunkt lag der FC Solothurn bereits mit zwei Toren zurück.

Die spielstarken Neuenburger waren in der ersten Halbzeit eiskalt vor dem Tor. In der achten Minute nutzten sie ihre erste Chance des Spiels zur Führung. Nedim Omeragic bezwang Solothurn-Torhüter Severin Fankhauser mit einem Flachschuss in die nahe Ecke. Knapp zwanzig Minuten später doppelte Omeragic nach, indem er die Flanke von Zachary Athekame ungedeckt ins Tor ablenkte.

Die Solothurner hatten ihre besten Möglichkeiten nach Eckbällen. In der 13. Minute hätte Adijan Keranovic einen Corner beinahe direkt verwandelt, Xamax-Goalie Noah Godwin lenkte den Ball mit den Fingerspitzen ins Aus. Beim anschliessenden Eckball setzte Solothurns Innenverteidiger Damien Kelvin zu einem Fallrückzieher an. Der hätte genau gepasst, doch wieder verhinderte Noah Godwin den Ausgleich mit einer schnellen Reaktion.

Anschlusstreffer kurz vor der Pause aberkannt

Unmittelbar vor der Pause war der Xamax-Hüter dann geschlagen. Nach der Vorlage von Philippe Gerspacher schob Noah Probst den Ball ins Tor, zum Entsetzen der Gäste zeigte der Linienrichter aber eine Abseitsposition an. Bei der ersten Szene nach dem Seitenwechsel fühlten sich die Solothurner erneut benachteiligt. Sie monierten ein Handspiel eines Neuenburger Verteidigers im Strafraum, doch der Schiedsrichter taxierte die Aktion als nicht penaltywürdig.

Nach etwas mehr als einer Stunde sorgte die Xamax-Reserve mit einem sehenswerten Angriff für die Entscheidung. Ange Dakouri lancierte Nedim Omeragic und der hatte das Auge für Henri Koide, der im Zentrum keine Mühe hatte, den Ball an Fankhauser vorbei im Tor zu versorgen.

Den Solothurnern dagegen, vor allem Sofian Domoraud, klebte das Pech weiter an den Füssen. Zuerst schob er den Ball nach dem Pass von Keranovic an den Pfosten, kurz darauf streifte sein Fallrückzieher nur knapp am Tor vorbei.

Da dem FCS mit Hannes Hunziker und Jano Loosli (beide verletzt) nebst Emmanuel Mast weitere Offensivkräfte fehlten, konnte Thomas Binggeli von Aussen auch nicht mehr eingreifen. Der einzige Wechsel der Solothurner in der 88. Minute: Joshua Lutz ersetzte Mica Zimmermann – weitere Optionen hatte Binggeli nicht mehr. Am Ende mussten die Solothurner dann noch froh sein, dass die erste Pleite nach drei Siegen nicht höher ausfiel.

